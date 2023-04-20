Художник по костюмам Наталия Большакова: «Группа Тутберидзе выглядит безобразно. Безвкусно. Непрофессионально, просто ужасающе»
Художник по костюмам раскритиковала образы фигуристок из группы Этери Тутберидзе.
– Вот группу Тутберидзе взять. Все думают: если эти девочки – чемпионки, значит то, во что они одеты, хорошо. И все будут одеваться так безобразно. Мое мнение: группа Тутберидзе выглядит безобразно. Так и напишите. Безвкусно. Непрофессионально, просто ужасающе. Вся группа. Но все будут одеваться так же, потому что они не видели другого и равняются на олимпийских чемпионок.
– Можете сформулировать, почему именно вы считаете это безвкусным?
– Потому что в этом нет замысла художника и постановщика. Есть конвейер платьишек или комбинезончиков: сегодня сделаем зеленое, завтра – синее, послезавтра – красное. Больше камней, градиента, мишуры всякой – готово. Причем решения принимает не то тренер, не то родители, а портниха золотыми ручками все это делает, не имея права голоса или просто собственного мнения.
По факту все одеты одинаково, без учета индивидуальности каждой девочки и конкретного ее образа в программе. Кто же будет такими мелочами озадачиваться.
За границей тоже не все такие умные, там бывают плохие примеры. Но ни одна француженка или итальянка в таком платье, как у девочек Тутберидзе, не выйдет. Просто потому что она среди другого росла.
Так же и в художественной гимнастике у Ирины Винер. Это катастрофа. Спортивные костюмы и бриллианты – это как? Дурновкусие у нас пропагандируется. Дети мечтают, что вырастут – тоже купят бриллианты, Louis Vuitton, наденут шляпу и так будут ходить. При этом Винер – гениальный режиссер, давшая жизнь множеству чемпионок. Но в вопросах вкуса она не может быть ориентиром.
Тренер для спортсменов – царь и бог. Но если человек успешен, это не значит, что у него безупречный вкус. Одно к другому не прилагается. Он не может обладать всеми талантами сразу, – сказала Наталия Большакова.
И вообще никогда на нём не было ничего лишнего.
А так наброс конечно и пиар чистой воды
На олимпиаде девочки выглядили не плохо, особенно постарались с Трусовой, в этом плане, но...выиграла не она. Платья не спасли. Так что можно и в рубище выйти, но откатать так, что весь мир удивится!
А в Ангелах Плющенко не то же самое пропагандируется их завхозом, который амбассадор чемоданов Луи Вуйтона? И не там ли детям дарятся iPhone за 3 аксели? И не стремятся к дорого-боХато? Достаточно посмотреть на резиновые сапоги от кутюр, в которых спортсменки АП на жеребьевки ходят.
На льду они одеты точно также безобразно и в платья не по фигуре (см платье Муравьевой к "Жульетте" и наряды+прическу Косторной во времена АП.).
Только наезд почему-то на Тутберидзе и Винер.
Если у неё другое представление о костюмах для фигуристов - предложи их тренерам, спортсменам, пусть они оценят!
Пришла, вылила ушат грязи и гордо удалилась...
О воспитании, тактичности ноль понимания.