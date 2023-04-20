Художник по костюмам Наталия Большакова: «Группа Тутберидзе выглядит безобразно. Безвкусно. Непрофессионально, просто ужасающе»

Теги сборная России художественная гимнастика Ирина Винер женское катание Этери Тутберидзе сборная России (художественная гимнастика) стиль Наталия Большакова Фигурное катание

Художник по костюмам раскритиковала образы фигуристок из группы Этери Тутберидзе.

– Вот группу Тутберидзе взять. Все думают: если эти девочки – чемпионки, значит то, во что они одеты, хорошо. И все будут одеваться так безобразно. Мое мнение: группа Тутберидзе выглядит безобразно. Так и напишите. Безвкусно. Непрофессионально, просто ужасающе. Вся группа. Но все будут одеваться так же, потому что они не видели другого и равняются на олимпийских чемпионок.

– Можете сформулировать, почему именно вы считаете это безвкусным?

– Потому что в этом нет замысла художника и постановщика. Есть конвейер платьишек или комбинезончиков: сегодня сделаем зеленое, завтра – синее, послезавтра – красное. Больше камней, градиента, мишуры всякой – готово. Причем решения принимает не то тренер, не то родители, а портниха золотыми ручками все это делает, не имея права голоса или просто собственного мнения.

По факту все одеты одинаково, без учета индивидуальности каждой девочки и конкретного ее образа в программе. Кто же будет такими мелочами озадачиваться.

За границей тоже не все такие умные, там бывают плохие примеры. Но ни одна француженка или итальянка в таком платье, как у девочек Тутберидзе, не выйдет. Просто потому что она среди другого росла.

Так же и в художественной гимнастике у Ирины Винер. Это катастрофа. Спортивные костюмы и бриллианты – это как? Дурновкусие у нас пропагандируется. Дети мечтают, что вырастут – тоже купят бриллианты, Louis Vuitton, наденут шляпу и так будут ходить. При этом Винер – гениальный режиссер, давшая жизнь множеству чемпионок. Но в вопросах вкуса она не может быть ориентиром.

Тренер для спортсменов – царь и бог. Но если человек успешен, это не значит, что у него безупречный вкус. Одно к другому не прилагается. Он не может обладать всеми талантами сразу, – сказала Наталия Большакова.

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57 комментариев

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Ебздрогыч
Помянем художницу... за такие комментарии ей сейчас такого накидают
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+31
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AntOn
Наконец то кто-то это сказал вслух
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+26
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Екатерина Куракулова
По-моему, главная проблема костюмов в группе Тутберидзе - их однообразие. Градиенты, градиенты и еще раз градиенты. Да и палитра однообразная.
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-4
+22
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Ольга Ив
Художник по костюмам могла бы пример привести, кто в нашей фигурке по её мнению пример для подражания по костюмам.
+25
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+20
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tull
А есть работы самой Большаковой? Для кого из фигуристов она шила костюмы? Так сказать, сравнить. А то в последнее время тренд, когда неудачники самовыражаются за счет лидеров.
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so_bobo
Ну наконец-то кто-то это сказал
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Olga.t
Ответ Анастасия Платонова
По одёжке встречают... На олимпиаде девочки выглядили не плохо, особенно постарались с Трусовой, в этом плане, но...выиграла не она. Платья не спасли. Так что можно и в рубище выйти, но откатать так, что весь мир удивится!
Как яркий пример - Нейтан Чен, который и в тренерский кофте вышел и откатал прекрасно!
И вообще никогда на нём не было ничего лишнего.
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Oleandra
Ответ Ольга Ив
Художник по костюмам могла бы пример привести, кто в нашей фигурке по её мнению пример для подражания по костюмам.
если привести пример, сразу станет ясно, кто послал "художника" критиковать Этери)
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bhbif77
Ну не знаю, спорное мнение. Алина например всегда была классно одета на соревнованиях, очень в тему и красиво. Многие костюмы её запоминающие: бомбезная Китти, нежная в Призраке оперы, дерзкая в Кармен, женственная в Ми вой, царица в Клео
А так наброс конечно и пиар чистой воды
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Анастасия Лукьянова
С ТШТ слишком категорично получилось, приятные исключения есть, но по поводу Винер готова подписаться под каждым словом
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Наталья Комарова
Я занимаюсь купальниками для художественной гимнастики. Заказывают и из Франции и Италии. И с большим количеством страз. Получается не только наши любят блеск
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ribikorto
Просто в таких вопросах как костюмы, стоит больше доверять профессионалам. Но у таких тренеров как Тутберидзе и Винер профдеформация - они склонны контролировать все до мельчайших деталей. Они за счет этого добились успеха и не отступают от своих правил даже там где стоило бы это сделать и где они не являются профи.
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Lana74
Про Винер в точку
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Ajvengo
По фигуристкам особо в глаза не бросается,а вот Винер в стиле елки новогодней - это действительно переборище.
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Анастасия Платонова
По одёжке встречают...
На олимпиаде девочки выглядили не плохо, особенно постарались с Трусовой, в этом плане, но...выиграла не она. Платья не спасли. Так что можно и в рубище выйти, но откатать так, что весь мир удивится!
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Toba Door
У Алины были удачные кастюмы
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Tania09**
Вот это тетка хайпанула, не поверила своим глазам.
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Koiry
Ну не знаю... Не все костюмы конечно у Тутберидзе шедевры, но я (сама шила костюмы сценические в прошлом, впоследствии работала стилистом) до сих пор в восторге от костюма Щербаковой для КП Парфюмер, это вообще лучший костюм в истори ФК для меня.
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Rush
Ровно тоже самое можно сказать ТШТ и о музыке для шоу , которые подбираются "на отвали" для очень иминитых фигуристок. Фигуристки пытаются, как могут, улучшить программы но музыка тем более на шоу это важнейшее.
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Алена Иванова
Хотелось бы понять для каких спортсменов готовила костюмы Наталья Большакова. Ибо в интернете нашла только её какие то высказывания в адрес спортсменов. Но не её работы.
+4
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Rush
Ответ Toba Door
У Алины были удачные кастюмы
Костюмы У Алины в соревновательный период были шикарные. В тему.
+3
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Блинчик
Вот бы ещё какая-нибудь Лори Николь набралась смелости аналогично высказаться о работе плагиографа Дани Г.
+7
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Lennuci
"Дурновкусие у нас пропагандируется. Дети мечтают, что вырастут – тоже купят бриллианты, Louis Vuitton, наденут шляпу и так будут ходить."
А в Ангелах Плющенко не то же самое пропагандируется их завхозом, который амбассадор чемоданов Луи Вуйтона? И не там ли детям дарятся iPhone за 3 аксели? И не стремятся к дорого-боХато? Достаточно посмотреть на резиновые сапоги от кутюр, в которых спортсменки АП на жеребьевки ходят.
На льду они одеты точно также безобразно и в платья не по фигуре (см платье Муравьевой к "Жульетте" и наряды+прическу Косторной во времена АП.).
Только наезд почему-то на Тутберидзе и Винер.
+6
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Olga.t
Какая наглая дама.
Если у неё другое представление о костюмах для фигуристов - предложи их тренерам, спортсменам, пусть они оценят!

Пришла, вылила ушат грязи и гордо удалилась...
О воспитании, тактичности ноль понимания.
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Lala M
По тексту заметно критикует "профессионал", а не бабка с базара.
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