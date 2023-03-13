Дина Аверина повторила позу Валиевой из программы «Болеро»: «Для себя решила сделать, потому что эта музыка ассоциируется с ней»

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Дина Аверина повторила финальную позу Камилы Валиевой из программы «Болеро».

На московском Гран-при России по художественной гимнастике Аверина в конце выступления взмахнула руками, а затем вытянула их вперед. То же движение Валиева исполняла в своей произвольной программе в олимпийском сезоне. Сейчас композиция «Болеро» также используется в программе Авериной.

«Это была финальная поза Камилы Валиевой. Я сделала все чисто и для себя решила сделать Камилину позу, потому что эта музыка ассоциируется с ней. И я пошла к девочкам и сделала это.

Я тоже очень давно упрашивала Ирину Александровну (Винер) поставить «Болеро». Когда она дала добро, мы с Ириной Борисовной Зеновкой ставили с удовольствием эту программу, пытались передать настолько, насколько это возможно, чтоб всем понравилось и было круто», – цитирует гимнастку ТАСС.

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9 комментариев

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ДИАНА
Две гениальные спортсменки!!!!!! 🥇🥇
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Ang Feo
Ну так себе повторила)
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Галина Александрова
Какие руки у Дины, ууух!💖
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Sat397
Это все пиар, это просто так быть не может! Никогда не поверю, что она добровольно на то пошла! Хватит пиарить Валиеву! Сколько можно уже? Заставили всех восхищаться ею, чтобы она молчала! Как же меня бомбит от этого(((((((
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Lapo Elkann
Да , Болеро Камилы запомнится стилем и с новой трактовкой . Ведь ставили для нее, шикарные позиции. Ах , как жаль !
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бородатый грузин
И эту нужно проверить ! Кто знает, что она еще повторила !
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Залина Малина
Два наикрасивейших вида спорта
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alison0
Молодец, Дина! Прекрасное выступление, Болеро ей очень идет
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Этери горячая
Камила - герой для всех!
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