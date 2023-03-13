Дина Аверина повторила позу Валиевой из программы «Болеро»: «Для себя решила сделать, потому что эта музыка ассоциируется с ней»

Дина Аверина повторила финальную позу Камилы Валиевой из программы «Болеро».

На московском Гран-при России по художественной гимнастике Аверина в конце выступления взмахнула руками, а затем вытянула их вперед. То же движение Валиева исполняла в своей произвольной программе в олимпийском сезоне. Сейчас композиция «Болеро» также используется в программе Авериной.

«Это была финальная поза Камилы Валиевой. Я сделала все чисто и для себя решила сделать Камилину позу, потому что эта музыка ассоциируется с ней. И я пошла к девочкам и сделала это.

Я тоже очень давно упрашивала Ирину Александровну (Винер) поставить «Болеро». Когда она дала добро, мы с Ириной Борисовной Зеновкой ставили с удовольствием эту программу, пытались передать настолько, насколько это возможно, чтоб всем понравилось и было круто», – цитирует гимнастку ТАСС.