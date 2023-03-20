«Щербакова очень удивила, сама сделала сальто на ноги. Очень резкая и сильная оказалась в гимнастике». Нагорный о съемках шоу «Обмен спортом»

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Никита Нагорный рассказал, чем его удивили Анна Щербакова, Ислам Махачев и сестры Аверины.

Ранее спортсмены участвовали в шоу «Обмен спортом» на ютуб-канале Нагорного.

«Если брать с точки зрения гимнастики, меня очень удивил Ислам Махачев, потому что он умел делать сальто, но делал его плохо. За пять минут я ему объяснил правильную технику, и он сразу его сделал! Потом научился делать «солнышко» на перекладине. Поразило, насколько у нас похожи виды спорта в плане работы всего тела. Ну, только у них присутствует еще и выносливость, именно мышцы.

Аня Щербакова очень удивила, она за три-четыре подхода сама сделала сальто на ноги. И не в кубики, как мы делали со многими гостями, а прямо на жесткий мат приземлилась. Очень резкая и сильная оказалась в гимнастике.

Сестры [Дина и Арина] Аверины. Первый выпуск ладно, в художественной гимнастике есть всякие перевороты, но второй, когда они с перекладины сделали соскок! У нас ребята, кто здесь выступают, не все его могут делать.

Для меня это был очень большой шаг в сторону реалити, в сторону того, что когда-то у нас появятся и любительские соревнования для тех, кто гимнастикой начал заниматься в 20, 25, 30 лет. Они смогут обучиться необходимым элементам и выступать», – рассказал олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике.

21 комментарий

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alexnew
Для страусов, которые думают, что если они чьих-то комментов не видят, то их и нет. :)
Есть такой пункт сейчас: Касание одной рукой/свободной ногой
(включая часть внутри каскада/комб) -1,-2 к ГОЕ. Ну, то есть Щербакова не +3, +4 получать должна за лучшие попытки, а только +2, +3. Это, конечно, все радикально меняет. :)
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Fellina
Ответ Марина777
Щербакову все лето дрессировали прыгать это сальто в кубике, что тут удивительного.
А вас, когда дрессируют?
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alexnew
Ответ ccc6srcv2n
Так у Щербаковой всегда были высокие прыжки. Я ее видела с трибуны, она высоко прыгала, и квады были высокие. Такие без природного толчка не прыгнешь. Просто ее критикуют за то что прыжки были не техничные: лутц от флипа не отличишь и, каскад лутц-ритт у нее был ну очень сомнительный, ведь с двух ног прыгала ритт. По правилам тогда было не запрещено, но зрелищности не было.
Да не прыгала она с двух ног риттбергер. С двух ног она сальхов прыгала, вот только его и сейчас так большинство прыгает в ойлерном каскаде. Вот сальхов с двух ног, хотя отталкивание все равно происходит с одного ребра, но все же перед прыжком фигуристы опираются на две ноги, а Щербакова чиркала слегка ребром свободной ноги. В этом не было ничего криминального до этого сезона. А что до ребер, то простите не верю. Я Вм не отходя от этого места назову девочек с худшими и ни про кого из них никто не говорит, что вот ребра не те. Ну, например, Самоделкина, Акатьева, Петросян, Сакамото, Хендрикс имеют явно худшие ребра на лутце. И никого это как-то не напрягает.
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alexnew
Ответ Анна Беляева
Вот есть распространенный миф, что,типа, Щербакова не имеет нормального прыжка, только на крутке и низком весе держалась. Но,ч тобы скрутить сальто на ноги нужен действительно сильный и резкий толчок. Это предрасположенность изначальаня мышц. Генетика в чистом виде. Так что у Ани как раз все в полном порядке с прыжковым талантом.
Да, господи, у нее очень высокий прыжок был в 1 сезон взрослый. Если посмотреть сейчас на большинство юниорок, которым и 15 то нет, то в основном они намного ниже прыгают уже... Понятно, что та же Валиева еще выше прыгала и прыгает тулупы, но только тулупы, а, например, лутц/флип она не прыгнет.
+7
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Delirium
Ответ Анна Беляева
Вот есть распространенный миф, что,типа, Щербакова не имеет нормального прыжка, только на крутке и низком весе держалась. Но,ч тобы скрутить сальто на ноги нужен действительно сильный и резкий толчок. Это предрасположенность изначальаня мышц. Генетика в чистом виде. Так что у Ани как раз все в полном порядке с прыжковым талантом.
Хейтеры обычно критикуют ее дупель: низкий типа. Ну так она его прыгает ровно настолько, сколько нужно.

Ну и можно сравнить ее с Медведевой, которая тоже у Нагорного пыталась сальто выучить и не смогла приземлить.
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Оле-Лукойе
Ответ Анна Беляева
Вот есть распространенный миф, что,типа, Щербакова не имеет нормального прыжка, только на крутке и низком весе держалась. Но,ч тобы скрутить сальто на ноги нужен действительно сильный и резкий толчок. Это предрасположенность изначальаня мышц. Генетика в чистом виде. Так что у Ани как раз все в полном порядке с прыжковым талантом.
Так ведь измеряли высоты прыжков у фигуристок, у Ани, если её ошибаюсь, был второй результат по высоте.
А про крутку, низкий вес, ещё креветку одну вместо еды надо добавить и что "это не четверные" - это чисто методичка хейтеров, которые все про папу Стаса поют и для которых любая медаль Ани на любом соревновании -купленная, ну просто потому, что это не та девочка.
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Соль.
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Black&White
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Александр Шульгин
Ответ imaxim
Ой, я упустил что-то, сейчас риттбергер с двух ног наказывается? P.S Я не шучу, правда. Что-то изменили в правилах или я все же не отстал от жизни?
Вообще-то ридбергер как отдельный прыжок повышается со второй ногой на льду
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Александр Шульгин
Ответ ccc6srcv2n
Так у Щербаковой всегда были высокие прыжки. Я ее видела с трибуны, она высоко прыгала, и квады были высокие. Такие без природного толчка не прыгнешь. Просто ее критикуют за то что прыжки были не техничные: лутц от флипа не отличишь и, каскад лутц-ритт у нее был ну очень сомнительный, ведь с двух ног прыгала ритт. По правилам тогда было не запрещено, но зрелищности не было.
Все это говорили и говорят люди которые не разбираются в фигурном катании. У Щербаковой все в норме с ребрами и с каскадом в отличи от очень многих спортменов.
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EmperorNazer
Ответ Анна Беляева
Вот есть распространенный миф, что,типа, Щербакова не имеет нормального прыжка, только на крутке и низком весе держалась. Но,ч тобы скрутить сальто на ноги нужен действительно сильный и резкий толчок. Это предрасположенность изначальаня мышц. Генетика в чистом виде. Так что у Ани как раз все в полном порядке с прыжковым талантом.
Этот миф распространен только среди хейтеров или совершенно некомпетентных людей. Ну как фигуристка, которая уже в 12 лет начала катать программы со всеми прыжками во второй половине, потом одновременно с Сашей выучила четверной и стала, после того как оправилась от перелома, стабильно исполнять его в программах (не как Мики Андо или Лиза Турсынбаева), может не иметь прыжкового таланта? Это же абсурд чистой воды. И высота прыжка на квадах у нее всегда была очень даже приличная. Собственно, инфографики в трансляции Олимпиады это доказали.
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На Пекин
Ответ Николай Криницкий
И без пафоса а, мол познаю новое, рекламирую сп..гимнастику, впервые в мире...
Аня молодец, но, если бы то же самое сделала
та спортсменка, на которую вы намекает, комментарии были бы совсем другие.
+3
-4
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imaxim
Ответ ccc6srcv2n
Так у Щербаковой всегда были высокие прыжки. Я ее видела с трибуны, она высоко прыгала, и квады были высокие. Такие без природного толчка не прыгнешь. Просто ее критикуют за то что прыжки были не техничные: лутц от флипа не отличишь и, каскад лутц-ритт у нее был ну очень сомнительный, ведь с двух ног прыгала ритт. По правилам тогда было не запрещено, но зрелищности не было.
Ой, я упустил что-то, сейчас риттбергер с двух ног наказывается?
P.S Я не шучу, правда. Что-то изменили в правилах или я все же не отстал от жизни?
+5
-7
-2
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Николай Криницкий
Ответ Kareglazaya
Классное шоу получилось у Нагорного. Весело, по-доброму. В процессе общения ребята рассказывают об интересных особенностях своего вида спорта.
И без пафоса а, мол познаю новое, рекламирую сп..гимнастику, впервые в мире...
+11
-5
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ccc6srcv2n
Ответ Анна Беляева
Вот есть распространенный миф, что,типа, Щербакова не имеет нормального прыжка, только на крутке и низком весе держалась. Но,ч тобы скрутить сальто на ноги нужен действительно сильный и резкий толчок. Это предрасположенность изначальаня мышц. Генетика в чистом виде. Так что у Ани как раз все в полном порядке с прыжковым талантом.
Так у Щербаковой всегда были высокие прыжки. Я ее видела с трибуны, она высоко прыгала, и квады были высокие. Такие без природного толчка не прыгнешь. Просто ее критикуют за то что прыжки были не техничные: лутц от флипа не отличишь и, каскад лутц-ритт у нее был ну очень сомнительный, ведь с двух ног прыгала ритт. По правилам тогда было не запрещено, но зрелищности не было.
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Nataly1991
Ответ Kareglazaya
Классное шоу получилось у Нагорного. Весело, по-доброму. В процессе общения ребята рассказывают об интересных особенностях своего вида спорта.
Да! У них такое лёгкое непринужденное общение, оба с чувством юмора и видна симпатия друг к другу.
+12
-2
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Анна Беляева
Вот есть распространенный миф, что,типа, Щербакова не имеет нормального прыжка, только на крутке и низком весе держалась. Но,ч тобы скрутить сальто на ноги нужен действительно сильный и резкий толчок. Это предрасположенность изначальаня мышц. Генетика в чистом виде. Так что у Ани как раз все в полном порядке с прыжковым талантом.
+37
-11
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Nataly1991
Очень понравилось шоу Нагорного с Аней. Спасибо, что напомнили, с удовольствием пересмотрю!
+17
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Марина777
Комментарий скрыт
+6
-18
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Девушка Безимени
да ее сальто можно позавидовать)
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Kareglazaya
Классное шоу получилось у Нагорного. Весело, по-доброму. В процессе общения ребята рассказывают об интересных особенностях своего вида спорта.
+31
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