«Щербакова очень удивила, сама сделала сальто на ноги. Очень резкая и сильная оказалась в гимнастике». Нагорный о съемках шоу «Обмен спортом»
Никита Нагорный рассказал, чем его удивили Анна Щербакова, Ислам Махачев и сестры Аверины.
Ранее спортсмены участвовали в шоу «Обмен спортом» на ютуб-канале Нагорного.
«Если брать с точки зрения гимнастики, меня очень удивил Ислам Махачев, потому что он умел делать сальто, но делал его плохо. За пять минут я ему объяснил правильную технику, и он сразу его сделал! Потом научился делать «солнышко» на перекладине. Поразило, насколько у нас похожи виды спорта в плане работы всего тела. Ну, только у них присутствует еще и выносливость, именно мышцы.
Аня Щербакова очень удивила, она за три-четыре подхода сама сделала сальто на ноги. И не в кубики, как мы делали со многими гостями, а прямо на жесткий мат приземлилась. Очень резкая и сильная оказалась в гимнастике.
Сестры [Дина и Арина] Аверины. Первый выпуск ладно, в художественной гимнастике есть всякие перевороты, но второй, когда они с перекладины сделали соскок! У нас ребята, кто здесь выступают, не все его могут делать.
Для меня это был очень большой шаг в сторону реалити, в сторону того, что когда-то у нас появятся и любительские соревнования для тех, кто гимнастикой начал заниматься в 20, 25, 30 лет. Они смогут обучиться необходимым элементам и выступать», – рассказал олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике.
Есть такой пункт сейчас: Касание одной рукой/свободной ногой
(включая часть внутри каскада/комб) -1,-2 к ГОЕ. Ну, то есть Щербакова не +3, +4 получать должна за лучшие попытки, а только +2, +3. Это, конечно, все радикально меняет. :)
Ну и можно сравнить ее с Медведевой, которая тоже у Нагорного пыталась сальто выучить и не смогла приземлить.
А про крутку, низкий вес, ещё креветку одну вместо еды надо добавить и что "это не четверные" - это чисто методичка хейтеров, которые все про папу Стаса поют и для которых любая медаль Ани на любом соревновании -купленная, ну просто потому, что это не та девочка.
та спортсменка, на которую вы намекает, комментарии были бы совсем другие.
P.S Я не шучу, правда. Что-то изменили в правилах или я все же не отстал от жизни?