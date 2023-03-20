«Щербакова очень удивила, сама сделала сальто на ноги. Очень резкая и сильная оказалась в гимнастике». Нагорный о съемках шоу «Обмен спортом»

Никита Нагорный рассказал, чем его удивили Анна Щербакова, Ислам Махачев и сестры Аверины.

Ранее спортсмены участвовали в шоу «Обмен спортом» на ютуб-канале Нагорного.

«Если брать с точки зрения гимнастики, меня очень удивил Ислам Махачев, потому что он умел делать сальто, но делал его плохо. За пять минут я ему объяснил правильную технику, и он сразу его сделал! Потом научился делать «солнышко» на перекладине. Поразило, насколько у нас похожи виды спорта в плане работы всего тела. Ну, только у них присутствует еще и выносливость, именно мышцы.

Аня Щербакова очень удивила, она за три-четыре подхода сама сделала сальто на ноги. И не в кубики, как мы делали со многими гостями, а прямо на жесткий мат приземлилась. Очень резкая и сильная оказалась в гимнастике.

Сестры [Дина и Арина] Аверины. Первый выпуск ладно, в художественной гимнастике есть всякие перевороты, но второй, когда они с перекладины сделали соскок! У нас ребята, кто здесь выступают, не все его могут делать.

Для меня это был очень большой шаг в сторону реалити, в сторону того, что когда-то у нас появятся и любительские соревнования для тех, кто гимнастикой начал заниматься в 20, 25, 30 лет. Они смогут обучиться необходимым элементам и выступать», – рассказал олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике.