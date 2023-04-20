Лазарев о соперничестве с Федотовым: «На соревнованиях мы общались довольно хорошо, разговаривали друг с другом. Сейчас не особо общаемся»
Фигурист Лев Лазарев высказался о соперничестве с Арсением Федотовым.
– Твой основной соперник в этом сезоне – Арсений Федотов из «Хрустального». Вы близки и по возрасту, и по результатам. Как относитесь друг к другу?
– На соревнованиях мы общались довольно хорошо, разговаривали друг с другом. Сейчас как-то не особо общаемся, только иногда я могу ему что-нибудь написать. Конечно, он хорош как соперник – почти на каждом старте катает чисто.
– Вас даже сравнивают с Ягудиным и Плющенко...
– Не слышал. Конечно, приятно, но все-таки сейчас и другие ребята хорошо катаются и прыгают четверные. Так что по юниорам много конкурентоспособных фигуристов, никто не сидит без дела, – сказал серебряный призер чемпионата России среди юниоров.
Наши парни скоро станут лучшими в Мире, а поколение Федотова-Лазарева пойдёт ещё дальше.✌️
Желаю им обоим долгой и блистательной карьеры.