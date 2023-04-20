Лазарев о соперничестве с Федотовым: «На соревнованиях мы общались довольно хорошо, разговаривали друг с другом. Сейчас не особо общаемся»

Теги сборная России мужское катание Арсений Федотов Лев Лазарев Фигурное катание

Фигурист Лев Лазарев высказался о соперничестве с Арсением Федотовым.

– Твой основной соперник в этом сезоне – Арсений Федотов из «Хрустального». Вы близки и по возрасту, и по результатам. Как относитесь друг к другу?

– На соревнованиях мы общались довольно хорошо, разговаривали друг с другом. Сейчас как-то не особо общаемся, только иногда я могу ему что-нибудь написать. Конечно, он хорош как соперник – почти на каждом старте катает чисто.

– Вас даже сравнивают с Ягудиным и Плющенко...

– Не слышал. Конечно, приятно, но все-таки сейчас и другие ребята хорошо катаются и прыгают четверные. Так что по юниорам много конкурентоспособных фигуристов, никто не сидит без дела, – сказал серебряный призер чемпионата России среди юниоров.

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8 комментариев

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Елена Сергеева
Сравнивают с Ягудиным и Плющенко?)) это вы поторопились, ребята
+24
-3
+21
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Роман Волков
Надеюсь ваше соперничество продолжится, усилится и к вам ещё кто нибудь присоединится.
Наши парни скоро станут лучшими в Мире, а поколение Федотова-Лазарева пойдёт ещё дальше.✌️
+12
-2
+10
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Алена Иванова
Ох и хороши. Но до взрослых соревнований очень далеко. Главное в этом соперничестве обойтись без тяжёлых травм. И очень надеюсь что во взрослых так же будут зажигать
+10
-1
+9
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Маргарита В Сафронова
Не надо сталкивать этих замечательных ребят и переносить в жизнь их соперничество на льду. Они намного мудрее всех этих жёлтостряпателей. Они справятся и останутся хорошими людьми.
+9
0
+9
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Лека-Лека
Мальчишки хороши до умопомрачения.
Желаю им обоим долгой и блистательной карьеры.
+9
-3
+6
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Nataly1991
ох уж эти журналюги..Нет конфликта? Ща организуем!
+6
0
+6
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jasonbrowdy
Какие новые Ягудин и Плющенко? Пусть эти детишки хотя бы до 17 лет доживут в фк, а то в итоге новые самосоновы могут получиться
+4
-4
0
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Додик Аксель
С кем бы сравнить этих горе-интервьюеров, да слова приличного не нахожу...
0
0
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