Лев Лазарев: «На следующий сезон мне хочется вставлять и флип, и другие четверные прыжки. Но не нужно забывать и о стабильности»
Фигурист Лев Лазарев рассказал, планирует ли усложнять прыжковый контент.
– Сегодня на тренировке ты работал над четверным флипом. Это твое ближайшее усиление контента?
– Пока не уверен. Перед Новым годом у меня получался сальхов, потом просто был упор на накатывание программ. Сейчас мы решили сначала вспомнить флип. А дальше – посмотрим. Может быть, будем вспоминать сальхов, может быть, учить риттбергер.
Конечно, на следующий сезон мне хочется вставлять и флип, и другие четверные прыжки. Но не нужно забывать и о стабильности.
– Что важнее – стабильность или увеличение числа квадов?
– Если поменять прыжки местами, что-то убрать или добавить, тогда стабильнее как раз и получится. Прыгать по шесть четверных, как Илья Малинин, пока не буду, нужно все-таки катать стабильнее, – сказал серебряный призер чемпионата России среди юниоров.
Поспешишь - людей насмешишь.
Лучше два-три качественных квада при хорошей программе, чем пять кривых и косых при отсутствии программы. Такое мы уже видели.
Пусть Ваш альфонс своих воспитывает. А то хороши - все у Давыдова воруют. Зато мы видим деградацию украденных на примере Соколовской.
Вспомните еще как Алину переманивали.
И практически все фигуристки украдены.
А Сарновский Федотову и Лазареву и в подметки не годится.