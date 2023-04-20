Лев Лазарев: «На следующий сезон мне хочется вставлять и флип, и другие четверные прыжки. Но не нужно забывать и о стабильности»

Фигурист Лев Лазарев рассказал, планирует ли усложнять прыжковый контент.

– Сегодня на тренировке ты работал над четверным флипом. Это твое ближайшее усиление контента?

– Пока не уверен. Перед Новым годом у меня получался сальхов, потом просто был упор на накатывание программ. Сейчас мы решили сначала вспомнить флип. А дальше – посмотрим. Может быть, будем вспоминать сальхов, может быть, учить риттбергер.

Конечно, на следующий сезон мне хочется вставлять и флип, и другие четверные прыжки. Но не нужно забывать и о стабильности.

– Что важнее – стабильность или увеличение числа квадов?

– Если поменять прыжки местами, что-то убрать или добавить, тогда стабильнее как раз и получится. Прыгать по шесть четверных, как , пока не буду, нужно все-таки катать стабильнее, – сказал серебряный призер чемпионата России среди юниоров.