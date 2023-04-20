Лев Лазарев: «На следующий сезон мне хочется вставлять и флип, и другие четверные прыжки. Но не нужно забывать и о стабильности»

Теги сборная России мужское катание Илья Малинин Лев Лазарев Фигурное катание

Фигурист Лев Лазарев рассказал, планирует ли усложнять прыжковый контент.

– Сегодня на тренировке ты работал над четверным флипом. Это твое ближайшее усиление контента?

– Пока не уверен. Перед Новым годом у меня получался сальхов, потом просто был упор на накатывание программ. Сейчас мы решили сначала вспомнить флип. А дальше – посмотрим. Может быть, будем вспоминать сальхов, может быть, учить риттбергер.

Конечно, на следующий сезон мне хочется вставлять и флип, и другие четверные прыжки. Но не нужно забывать и о стабильности.

– Что важнее – стабильность или увеличение числа квадов?

– Если поменять прыжки местами, что-то убрать или добавить, тогда стабильнее как раз и получится. Прыгать по шесть четверных, как Илья Малинин, пока не буду, нужно все-таки катать стабильнее, – сказал серебряный призер чемпионата России среди юниоров.

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17 комментариев

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Призрачный триксель
Удали Лёве,очень нравится наблюдать за соперничеством с Арсением Федотовым,оба молодцы
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Лека-Лека
Умничка, Левушка.
Поспешишь - людей насмешишь.
Лучше два-три качественных квада при хорошей программе, чем пять кривых и косых при отсутствии программы. Такое мы уже видели.
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Mira Val
Светлая голова и грамотная речь у Лёвы. Здоровья и удачи!
+6
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Лека-Лека
Ответ Loliloo
Лазареву нужно уходить от Давыдова, как можно быстрее
Уж не к Плющу ли? Чтобы через пару лет пропасть из поля зрения?
Пусть Ваш альфонс своих воспитывает. А то хороши - все у Давыдова воруют. Зато мы видим деградацию украденных на примере Соколовской.
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N-fox
Умница Лев! Очень нравится его катание. Хочется пожелать ему долгого и успешного пути вместе с Давыдовым, медалей, побед. Они оба этого заслуживают.
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Nataly1991
Хороший мальчик, правильное понимание.
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Лека-Лека
Ответ jasonbrowdy
Из поля зрения пропадают как раз фигуристы Давыдова и Тутберидзе : Фролова, Берестовская, Усачева, Хромых, Самсонов итд.
Фигуристы Этери просто на виду. Посмотрите лучше сколько пропадает фигуристов из других штабов, о которых никто и слыхом не слыхивал. А как быстро слились мишинские Самодурова и Гулякова.
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Лека-Лека
Ответ jasonbrowdy
Так вы же на Плющенко там пытаетесь наехать. Никто из его фигуристок не пропал с поля зрения в отличие от Тутберидзе и Давыдова. И это хорошо, что Муравьёва в свое время не осталась в ТШТ. Иначе поломали бы её как Усачеву
Зато от него пачками сбегают. Даже Саша с Аленой. Кстати, Алену он развалил в хлам. Да и можно вспомнить Саханович и других девочек.
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Додик Аксель
Лёва думающий парнишка. На тренировках бездумно не будет напрыгивать по надцать каскадов и во время выступления всё контролирует и считает. Голова работает и ноги будут слушать. Удачи !
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jasonbrowdy
Ответ Лека-Лека
Фигуристы Этери просто на виду. Посмотрите лучше сколько пропадает фигуристов из других штабов, о которых никто и слыхом не слыхивал. А как быстро слились мишинские Самодурова и Гулякова.
Так вы же на Плющенко там пытаетесь наехать. Никто из его фигуристок не пропал с поля зрения в отличие от Тутберидзе и Давыдова. И это хорошо, что Муравьёва в свое время не осталась в ТШТ. Иначе поломали бы её как Усачеву
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Lara Ovsepyan
Ответ jasonbrowdy
Саша и Алёна - это пачками бегают? За последние пару сезонов в АП пришло много новых фигуристов и продолжают приходить. Косторная была развалена ещё при Тутберидзе и пришла в АП с травмами. Про Саханович и Тараканов вообще молчу - забракованный материал Тутберидзе, и уж точно не Плющенко виноват в их развале. Его ошибкой было взять к себе этот хрустальный брак. А вот его фигуристки успешны и в хорошей форме : Муравьева, Жилина, Титова, таи ещё Мазур уже два 4Т в ПП делает, Юрова трикселем владеет, Трофимова взяла серебро на спартакиаде. Сарновский младший финале ЮГП России уделал Лазарева и делает квады стабильнее Федотова
кстати, да, Сарновский младший поразил своим тех набором, показал самый сложный набор среди всех юниоров в этом сезоне
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Лека-Лека
Ответ jasonbrowdy
Саша и Алёна - это пачками бегают? За последние пару сезонов в АП пришло много новых фигуристов и продолжают приходить. Косторная была развалена ещё при Тутберидзе и пришла в АП с травмами. Про Саханович и Тараканов вообще молчу - забракованный материал Тутберидзе, и уж точно не Плющенко виноват в их развале. Его ошибкой было взять к себе этот хрустальный брак. А вот его фигуристки успешны и в хорошей форме : Муравьева, Жилина, Титова, таи ещё Мазур уже два 4Т в ПП делает, Юрова трикселем владеет, Трофимова взяла серебро на спартакиаде. Сарновский младший финале ЮГП России уделал Лазарева и делает квады стабильнее Федотова
Хороша ошибка. Это была хорошо спланированная и тщательно подготовленная кража.
Вспомните еще как Алину переманивали.
И практически все фигуристки украдены.
А Сарновский Федотову и Лазареву и в подметки не годится.
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jasonbrowdy
Ответ Додик Аксель
Лёва думающий парнишка. На тренировках бездумно не будет напрыгивать по надцать каскадов и во время выступления всё контролирует и считает. Голова работает и ноги будут слушать. Удачи !
Про думающего парнишку смешно. Он делает то, что ему скажет Давыдов. Видел ролик, где он на тренировке раз 10 без остановки выполнял 4 лутц. Уж это явно больше сил отнимает, чем каскад из 20 прыжков
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Lara Ovsepyan
Ответ jasonbrowdy
Про думающего парнишку смешно. Он делает то, что ему скажет Давыдов. Видел ролик, где он на тренировке раз 10 без остановки выполнял 4 лутц. Уж это явно больше сил отнимает, чем каскад из 20 прыжков
тоже видела это видео из множества квад лутцов подряд, странные методы, а потом тяжелые травмы происходят
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