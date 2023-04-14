Фигурист Федотов: «Мой любимый вид отдыха – играть в футбол. Любимый футболист – Месси. Надеюсь, он вернется в «Барселону»

Теги Спартак Барселона Лионель Месси сборная России мужское катание Арсений Федотов Фигурное катание

Фигурист Арсений Федотов рассказал об увлечении футболом и назвал любимого игрока.

«Планов на новые программы пока что нет, нет идей. В отпуск идти планирую: может быть, в Сочи, может быть, в Турцию.

Мой самый любимый вид отдыха – играть в футбол. Мой рекорд игры – часов шесть. Позиция? Нападающий, конечно. Любимый футболист – Лео Месси. Есть ли его автограф? Нет, но будет обязательно. Где планирую взять? Пока не знаю. Может, в «Барселоне». Надеюсь, он вернется туда.

Футбол или фигурное катание? Заниматься фигурным катанием, конечно же, но футбол мне тоже нравится. За кого болею в России? За «Спартак». Но я больше европейский футбол смотрю», – сказал чемпион России среди юниоров.

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3 комментария

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Иван Лебедев
Это же я, Леонэля Месси
0
-3
-3
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Никому_никабельный
Кто ета? 😳
0
-7
-7
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дронреш
Футбол на коньках. Основатель Федотов
0
0
0
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