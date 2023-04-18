Бойкова о четверном выбросе: «Я считаю, что он нужен. Парное катание становится слишком скучным, все делают один и тот же контент»
Александра Бойкова считает, что в парном катании нужно исполнять четверной выброс.
Бойкова выступает в дуэте с Дмитрием Козловским.
– На шоу Этери Тутберидзе вы исполнили четверной выброс, что само по себе является большим риском. Как вы вообще относитесь к риску в парном катании?
Бойкова: Я считаю, что он нужен. К сожалению, именно наше направление, парное катание, становится слишком скучным. Все делают один и тот же контент.
Козловский: И, что самое страшное, уже на протяжении 20 лет.
Бойкова: Да! И понятное дело, что зрителям просто неинтересно смотреть. У кого-то есть, конечно, свои фавориты. И люди могут наблюдать за ними. Но без элемента риска даже трансляции не будут покупать.
Козловский: Не то что неинтересно смотреть. В последнее десятилетие спортивная индустрия приобрела настолько сильное внимание со стороны общественности, что публика уже немного избалована. Во всех видах спорта идет развитие. В баскетболе в НБА бьются рекорды. В футболе команды играют все лучше – посмотрите последний финал чемпионата мира.
Появляется все больше уникальных атлетов. В фигурном катании люди прыгают уже четыре с половиной оборота. Правда, всего один человек (американец Илья Малинин – Sports.ru) прыгает и выезжает. Вспомните начало века – Олимпиада-2002, которую выигрывали с одним-двумя четверными прыжками.
Сейчас Нэтан Чен прыгал по пять четверных. И это не тулуп – это уже лутцы. Без нескольких четверных уже невозможно подняться на пьедестал. А что происходит в парном катании? Спортсмены до сих пор выступают практически с тем же контентом, с которым катались довольно давно.
Развитие в этом вопросе заторможено. И уже наступил тот момент, когда необходимо совершить какой-то прорыв. Необходимо поднять тот уровень, который есть.
И вне льда ушли надменность, несдержанность.
Я полюбила их в этом сезоне.
Бойкова: — Да, это моя инициатива. Мы как-то с самого начала иногда делали четверной выброс. Тогда его тренировали Юко (Кавагути) с Сашей (Смирновым). А я только пришла из одиночного, хорошо прыгала. И крутка у меня была наработана неплохо. Поэтому чисто ради эксперимента пробовали его на лонже. Конечно, никто меня не пускал делать без нее.
Танцы так себе.
Кто-то должен начать приводить это в систему.
Мы знаем попытки в прошлом, но они, к сожалению, подзабываются.
Вперед.
"— Сложно ли было решиться на такой сложнейший элемент ультра-си, как четверной выброс?
Бойкова: — Мне нет. Диме — да, очень. Он очень переживал, и делает это до сих пор. Мой партнер меня бережет, а я себя нет."