Бойкова о четверном выбросе: «Я считаю, что он нужен. Парное катание становится слишком скучным, все делают один и тот же контент»

Теги сборная России сборная США Солт-Лейк-Сити-2002 пары мужское катание Нэтан Чен Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Малинин ледовые шоу Фигурное катание

Александра Бойкова считает, что в парном катании нужно исполнять четверной выброс.

Бойкова выступает в дуэте с Дмитрием Козловским.

– На шоу Этери Тутберидзе вы исполнили четверной выброс, что само по себе является большим риском. Как вы вообще относитесь к риску в парном катании?

Бойкова: Я считаю, что он нужен. К сожалению, именно наше направление, парное катание, становится слишком скучным. Все делают один и тот же контент.

Козловский: И, что самое страшное, уже на протяжении 20 лет.

Бойкова: Да! И понятное дело, что зрителям просто неинтересно смотреть. У кого-то есть, конечно, свои фавориты. И люди могут наблюдать за ними. Но без элемента риска даже трансляции не будут покупать.

Козловский: Не то что неинтересно смотреть. В последнее десятилетие спортивная индустрия приобрела настолько сильное внимание со стороны общественности, что публика уже немного избалована. Во всех видах спорта идет развитие. В баскетболе в НБА бьются рекорды. В футболе команды играют все лучше – посмотрите последний финал чемпионата мира.

Появляется все больше уникальных атлетов. В фигурном катании люди прыгают уже четыре с половиной оборота. Правда, всего один человек (американец Илья Малинин – Sports.ru) прыгает и выезжает. Вспомните начало века – Олимпиада-2002, которую выигрывали с одним-двумя четверными прыжками.

Сейчас Нэтан Чен прыгал по пять четверных. И это не тулуп – это уже лутцы. Без нескольких четверных уже невозможно подняться на пьедестал. А что происходит в парном катании? Спортсмены до сих пор выступают практически с тем же контентом, с которым катались довольно давно.

Развитие в этом вопросе заторможено. И уже наступил тот момент, когда необходимо совершить какой-то прорыв. Необходимо поднять тот уровень, который есть.

 

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
У БК в этом сезоне вообще как будто второе дыхание открылось, они стали креативными, смелыми, не похожими ни на других, ни на себя прежних.
И вне льда ушли надменность, несдержанность.
Я полюбила их в этом сезоне.
+46
-4
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
guslander
Ответ sabina_katarina
Им никто не сказал, что четверные выбросы и до них делали? А сами лучше бы спины распрямили и скольжением занялись.
А полное вью прочитать?

Бойкова: — Да, это моя инициатива. Мы как-то с самого начала иногда делали четверной выброс. Тогда его тренировали Юко (Кавагути) с Сашей (Смирновым). А я только пришла из одиночного, хорошо прыгала. И крутка у меня была наработана неплохо. Поэтому чисто ради эксперимента пробовали его на лонже. Конечно, никто меня не пускал делать без нее.
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Ивановская
Ответ Kareglazaya
Можно за счет прыжков усложняться. Тройной аксель, по-моему, еще никто из парников не прыгал.
С тройным акселем девочку из одиночного никто не отпустит :)
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ретроградный меркурий
Элемент крайне травмоопасный, именно поэтому его стоимость и занизили. Усложняться можно в другом - в подкрутках, параллельных прыжках, тодесах, вращениях. Там поле непаханое для развития.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VikiLeeks
На ОИ 22 в Пекине, где Александра и Дмитрий тоже были, победила пара, исполнившая четверной подкрут... Может всё же не одно и то же. Ребят, делайте, если хотите, как другие до вас делали.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karina kolesnikova
Парники (не говорю только про БК) настолько часто валят и тройные выбросы, что усложнение мне, как зрителю, пока не просится. И без того много рискованных элементов, напряжения хватает.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toba Door
Бк в этом сезоне своим усложнением заставили мг ошибится, а так если бы они катали свой старый контент то бк ни выиграли ни чр, ни финал
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Можно и усложняться в парном и добавлять в скольжении и в других парных элементах. Сложные оригинальные поддержки тоже смотрятся и хорошо оцениваются. Не редко пары теряют уровни на вращении и тодесе, о них тоже забывать не стоит.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Можно за счет прыжков усложняться. Тройной аксель, по-моему, еще никто из парников не прыгал.
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sabina_katarina
Им никто не сказал, что четверные выбросы и до них делали? А сами лучше бы спины распрямили и скольжением занялись.
+19
-14
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Ответ Kareglazaya
Можно за счет прыжков усложняться. Тройной аксель, по-моему, еще никто из парников не прыгал.
Ну какой БК тройной аксель? Они и в одиночном его не прыгали.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rush
Парное очень интересное. С удовольствием смотрит народ.
Танцы так себе.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ribikorto
Ответ Н.Ф.
Персонально для Козловского: "Самое страшное, когда твоя партнёрша получит тяжёлую травму".
Персонально Козловский настаивал на четверной подкрутке, выброс пробила Бойкова.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Ребята правы. Будущее за четверными подкрутами и выбросами и старшими тройными в каскадах.
Кто-то должен начать приводить это в систему.
Мы знаем попытки в прошлом, но они, к сожалению, подзабываются.
Вперед.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olvl
Мне никогда не скучно смотреть пары, а когда чисто катают, так полный восторг. Тройные парные элементы очень красивы. На четверные пока смотреть страшновато. Но всем удачи, конечно, в их стремлениях.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
guslander
Ответ sabina_katarina
Зачем мне полное, если вот они говорят: "А что происходит в парном катании? Спортсмены до сих пор выступают практически с тем же контентом, с которым катались довольно давно. Развитие в этом вопросе заторможено. И уже наступил тот момент, когда необходимо совершить какой-то прорыв. Необходимо поднять тот уровень, который есть". Про Юку она, может, и знает, а про китайцев, американцев, канадцев и французов словно и не слышала. Всегда находится тот, кто пытается усложниться, но это не массовая акция, потому что у всех разные возможности организма. И тут такая Бойкова, которая один раз выехала четверной, о какой-то скуке заговорила. Посмотрим, как она прорыв будет совершать.
Не знают французов с которыми соревновались сами и которых упомянули в этом интервью когда их спросили о кумирах? Лол
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krasota dvizheniya
Ответ sabina_katarina
Им никто не сказал, что четверные выбросы и до них делали? А сами лучше бы спины распрямили и скольжением занялись.
вот-вот, а то понтов выше крыши. Крысики с завышенным чувством собственной значимости. Сезон проходной, а гонору как-будто ОИ выиграли. Два нарцисса, блин
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Leonova
Удачи! Они мыслят как настоящие спортсмены, что всегда вызывает уважение.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ribikorto
Ответ Н.Ф.
В этой цитате он говорит, что самое страшное, а вы, как я вижу, такая же зануда, как и сам Козловский.
Он говорит что самое страшное в отсутствии серьезного технического прогресса. Что это длится уже долго. Опасность четверных выбросов он прекрасно понимает, поэтому и настаивал на подкрутке. Придираетесь на ровном месте.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Н.Ф.
Персонально для Козловского: "Самое страшное, когда твоя партнёрша получит тяжёлую травму".
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Ответ sabina_katarina
Зачем мне полное, если вот они говорят: "А что происходит в парном катании? Спортсмены до сих пор выступают практически с тем же контентом, с которым катались довольно давно. Развитие в этом вопросе заторможено. И уже наступил тот момент, когда необходимо совершить какой-то прорыв. Необходимо поднять тот уровень, который есть". Про Юку она, может, и знает, а про китайцев, американцев, канадцев и французов словно и не слышала. Всегда находится тот, кто пытается усложниться, но это не массовая акция, потому что у всех разные возможности организма. И тут такая Бойкова, которая один раз выехала четверной, о какой-то скуке заговорила. Посмотрим, как она прорыв будет совершать.
Дорогу осилит идущий.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sabina_katarina
Ответ guslander
Не знают французов с которыми соревновались сами и которых упомянули в этом интервью когда их спросили о кумирах? Лол
Что ж она не упомянула Ванессу в связи с четверным выбросом?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Настооящий спорт всегда на максимуме своих возможностей. У Саши такие возможности.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ribikorto
Ответ Н.Ф.
Персонально для ribikorto: "Прочитайте слова Козловского про то, что самое страшное".
В этой цитате он говорит не о четверных выбросах. Персонально для Н.Ф. цитата Саши

"— Сложно ли было решиться на такой сложнейший элемент ультра-си, как четверной выброс?

Бойкова: — Мне нет. Диме — да, очень. Он очень переживал, и делает это до сих пор. Мой партнер меня бережет, а я себя нет."
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pas33pas
Место пары Павлюченко-Ходыкина освободилось? Ходыкин тоже постоянно жаловался что всё единообразно.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий