Бойкова о четверном выбросе: «Я считаю, что он нужен. Парное катание становится слишком скучным, все делают один и тот же контент»

Александра Бойкова считает, что в парном катании нужно исполнять четверной выброс.

Бойкова выступает в дуэте с Дмитрием Козловским.

– На шоу Этери Тутберидзе вы исполнили четверной выброс, что само по себе является большим риском. Как вы вообще относитесь к риску в парном катании?

Бойкова: Я считаю, что он нужен. К сожалению, именно наше направление, парное катание, становится слишком скучным. Все делают один и тот же контент.

Козловский: И, что самое страшное, уже на протяжении 20 лет.

Бойкова: Да! И понятное дело, что зрителям просто неинтересно смотреть. У кого-то есть, конечно, свои фавориты. И люди могут наблюдать за ними. Но без элемента риска даже трансляции не будут покупать.

Козловский: Не то что неинтересно смотреть. В последнее десятилетие спортивная индустрия приобрела настолько сильное внимание со стороны общественности, что публика уже немного избалована. Во всех видах спорта идет развитие. В баскетболе в НБА бьются рекорды. В футболе команды играют все лучше – посмотрите последний финал чемпионата мира.

Появляется все больше уникальных атлетов. В фигурном катании люди прыгают уже четыре с половиной оборота. Правда, всего один человек (американец Илья Малинин – Sports.ru) прыгает и выезжает. Вспомните начало века – Олимпиада-2002, которую выигрывали с одним-двумя четверными прыжками.

Сейчас Нэтан Чен прыгал по пять четверных. И это не тулуп – это уже лутцы. Без нескольких четверных уже невозможно подняться на пьедестал. А что происходит в парном катании? Спортсмены до сих пор выступают практически с тем же контентом, с которым катались довольно давно.

Развитие в этом вопросе заторможено. И уже наступил тот момент, когда необходимо совершить какой-то прорыв. Необходимо поднять тот уровень, который есть.