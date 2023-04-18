Ирина Роднина: «Баюл столько всего назаявляла в своей жизни. Смешно реагировать на это! Кто ее помнит?»

Теги сборная России Ирина Роднина Олимпийская сборная России Оксана Баюл Фигурное катание

Ирина Роднина прокомментировала слова Оксаны Баюл о допуске россиян к международным стартам.

Олимпийская чемпионка из Украины заявила: «Бах пытается переложить ответственность на федерации. Я считаю, что это очень странно».

«Она столько всего назаявляла в своей жизни. От кого она делает это заявление? Смешно реагировать на это! Она оказывает давление? Какое давление? Кто помнит эту Оксану Баюл?» – сказала Роднина.

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12 комментариев

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Olga.t
"Кто её помнит"...
Блин, ну что за люди, почему надо обязательно принизить заслуги другого человека?
Кому надо, тот и помнит.
Про Роднину тоже многие могут сказать " А кто это? "
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Viks
"столько всего назаявляла в своей жизни. - Кто ее помнит?» --- Роднина. Даже помнит все её заявления.
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Gau
Илья Изяславович вот помнит, многое может рассказать)))
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Navian
Ответ Olga.t
"Кто её помнит"... Блин, ну что за люди, почему надо обязательно принизить заслуги другого человека? Кому надо, тот и помнит. Про Роднину тоже многие могут сказать " А кто это? "
Самонадеянность так и прёт.
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Viks
"От кого она делает это заявление? Смешно реагировать на это!" --- От себя. Это смешно? Смешнее, когда от всего народа, от всей страны.
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Viks
"Олимпийская чемпионка из Украины заявила:" --- Заявила она ИЗ США, а сама она родом С Украины.
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G6u
А кто помнил бы Роднину, если бы не спрашивали её мнения на каждый вдох, чих и пук?
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verb
Задепутатилась Ириша.
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Санитар-волк
А сколько "назавляла" Роднина в последние, годы. да ещё "от лица народ"!
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maripous
А даже, если и не помнят,,, и что? Почему она не может высказать свое мнение на горячую тему? Роднина не помнит, а на украине помнят.
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Anfitan
подожду мнения главного трезвенника всея спорта:)
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