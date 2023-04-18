Ирина Роднина: «Баюл столько всего назаявляла в своей жизни. Смешно реагировать на это! Кто ее помнит?»

Ирина Роднина прокомментировала слова Оксаны Баюл о допуске россиян к международным стартам.

Олимпийская чемпионка из Украины заявила: «Бах пытается переложить ответственность на федерации. Я считаю, что это очень странно».

«Она столько всего назаявляла в своей жизни. От кого она делает это заявление? Смешно реагировать на это! Она оказывает давление? Какое давление? Кто помнит эту ?» – сказала .