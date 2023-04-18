«Мне скажут, что у Арутюняна не прыгают четверной сальхов в 9 лет. Но, возможно, он понимает – а вытянет ли девочка потом». Ирина Смирнова о работе американца

Теги Рафаэль Арутюнян Светлана Соколовская Иван Попов Виктория Морозова Ирина Смирнова Фигурное катание

Тренер академии Татьяны Навки рассказала о работе с Рафаэлем Арутюняном.

– Вы тренировались у таких известных тренеров, как Светлана Соколовская и Рафаэль Арутюнян. Используете ли вы что-то из их методик в своей работе?

– Я многое взяла от Рафаэля Владимировича, это правда. Когда попала к нему в группу, у меня мир перевернулся в плане того, как надо тренировать, что надо давать. От него я действительно многое переняла.

– В плане технической подготовки?

– В плане технической подготовки тоже, но тут тяжело было что-то перенять, потому что я была спортсменкой и не воспринимала это как что-то, что мне пригодится в будущем, как я буду учить. Не было такого анализа глубокого. Больше в плане тренировочного процесса. В старшей группе у меня работа выстроена так, что дети сами должны контролировать свою работу.

Например, я говорю Ване Попову: «Ты должен сделать 15 прыжков». Я не буду проверять, сделал он 15 или 14, знаю точно, что он сделает, как я сказала. Или, например: «Вика, у тебя двойной прокат». И она его сделает, а не будет думать, как ей там схалтурить.

Это старшая группа, это им надо. Они понимают, что даже если очень тяжело, если мне сказали, то надо сделать, потому что это мне в первую очередь надо. У нас на этом выстроена система.

У Рафаэля Владимировича тоже всегда так было. Не в приказном тоне: «Упал – отжался, я так сказал». В первую очередь ты понимаешь, для чего ты здесь, что тебя ведут к твоей цели. Ты взрослый человек – должен это понимать.

Все будут работать, даже несмотря на усталость, и им не надо лишний раз об этом говорить, заставлять, – цитирует «Чемпионат.com» Ирину Смирнову, которая работает в академии Навки «Наши надежды».

В интервью «СЭ» Смирнова также рассказала о тренировочном процессе в группе Арутюняна.

«Он дает элементарные вещи, распрыжки, цаки, и ты думаешь: «Господи, это еще зачем?» А потом понимаешь, что у него работает целая схема. И он в курсе, зачем он дал то упражнение, почему именно столько раз. В голове компьютер.

Но мне кажется, в России тоже есть такие тренеры, у которых в голове есть общая картина, а не спонтанные идеи. Может быть, мне скажут, что у Арутюняна не прыгают четверной сальхов в девять лет. Но возможно, это потому, что он понимает – а сколько лет девочка еще пропрыгает этот четверной до пубертата? И вытянет ли потом?» – сказала Смирнова.

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6 комментариев

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Лакс
только Смирнова всего месяц у Навки, а когда работала с Рафом, то он не был американцем. Рафу гражданство дали только в 2019-м.
+7
0
+7
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Залина Малина
У Арутюняна нет материала. Повезло только с Нейтаном
+4
0
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La primavera
Все рекорды и медали Гоголева случились при Орсере.
Мэрайя Белл хоть и может похвастаться долгой для девушки карьерой, никогда не была особо конкуренткой нашим.
Марин Хонда - был потенциал и сплыл.
Ын Су Линь сбежала, сверкая пятками.
С Мао Асадой так глупо разругался, о чем сам, коря себя, вспоминал в интервью.
Торгашев - что-то показал на нацчемпе в этом году, но в остальном - бледное пятно.
Разве что копнуть совсем далеко и вспомнить чемпиона, если не ошибаюсь, Европы Александра Абта - но тоже не повезло попасть в замес Плющенко и Ягудина.
Опять же, можно сослаться на отсутствие интереса к фк в Штатах и вытекающее из этого отсутствие талантов, но блин...
+2
0
+2
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La primavera
Жаль только, по-настоящему работает его система исключительно на избранных. И то там в случае того же Нейтана - 50, если не больше, процентов заслуги этого принадлежат маме, которая с детства ходила на каждую тренировку и контролировала буквально всё. Сам же он писал в книге, что в детстве и раннем юношестве понятия не имел, чего от него хотел Рафик (потому, с другой стороны, так просто ему было адаптироваться к тренировкам вообще без тренера в Йеле, но Чен в принципе уникум). Относительно успешные Вагнер, Риппон и Бржезина (плюс Кван, которая пришла состоявшейся чемпионкой) - пришли к Рафу уже глубоко взрослыми, понятное дело, что с палкой за ними не побегаешь.
+1
0
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Блинчик
У всех адекватных и порядочных людей мир переворачивается от методов Рафика. С такими методами нельзя подпускать даже к природному гололёду на улицах.
+4
-4
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Лакс
интересно почитать интервью с учеником Ирины Ваней Поповым и посмотреть его каскад аксель -ойлер-4сальхов.
В планах на следующий сезон у них в произвольной 6 ультраси, но что именно не указано.
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