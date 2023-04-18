«Мне скажут, что у Арутюняна не прыгают четверной сальхов в 9 лет. Но, возможно, он понимает – а вытянет ли девочка потом». Ирина Смирнова о работе американца

Тренер академии Татьяны Навки рассказала о работе с Рафаэлем Арутюняном.

– Вы тренировались у таких известных тренеров, как Светлана Соколовская и Рафаэль Арутюнян. Используете ли вы что-то из их методик в своей работе?

– Я многое взяла от Рафаэля Владимировича, это правда. Когда попала к нему в группу, у меня мир перевернулся в плане того, как надо тренировать, что надо давать. От него я действительно многое переняла.

– В плане технической подготовки?

– В плане технической подготовки тоже, но тут тяжело было что-то перенять, потому что я была спортсменкой и не воспринимала это как что-то, что мне пригодится в будущем, как я буду учить. Не было такого анализа глубокого. Больше в плане тренировочного процесса. В старшей группе у меня работа выстроена так, что дети сами должны контролировать свою работу.

Например, я говорю Ване Попову: «Ты должен сделать 15 прыжков». Я не буду проверять, сделал он 15 или 14, знаю точно, что он сделает, как я сказала. Или, например: «Вика, у тебя двойной прокат». И она его сделает, а не будет думать, как ей там схалтурить.

Это старшая группа, это им надо. Они понимают, что даже если очень тяжело, если мне сказали, то надо сделать, потому что это мне в первую очередь надо. У нас на этом выстроена система.

У Рафаэля Владимировича тоже всегда так было. Не в приказном тоне: «Упал – отжался, я так сказал». В первую очередь ты понимаешь, для чего ты здесь, что тебя ведут к твоей цели. Ты взрослый человек – должен это понимать.

Все будут работать, даже несмотря на усталость, и им не надо лишний раз об этом говорить, заставлять, – цитирует «Чемпионат.com» Ирину Смирнову, которая работает в академии Навки «Наши надежды».

В интервью «СЭ» Смирнова также рассказала о тренировочном процессе в группе Арутюняна.

«Он дает элементарные вещи, распрыжки, цаки, и ты думаешь: «Господи, это еще зачем?» А потом понимаешь, что у него работает целая схема. И он в курсе, зачем он дал то упражнение, почему именно столько раз. В голове компьютер.

Но мне кажется, в России тоже есть такие тренеры, у которых в голове есть общая картина, а не спонтанные идеи. Может быть, мне скажут, что у Арутюняна не прыгают четверной сальхов в девять лет. Но возможно, это потому, что он понимает – а сколько лет девочка еще пропрыгает этот четверной до пубертата? И вытянет ли потом?» – сказала Смирнова.