«Ты куда так спешишь, мы тут не наперегонки играем». Первый канал показал видео мастер-класса Валиевой в Москве
Первый канал показал видео мастер-класса Камилы Валиевой для юных фигуристок.
Ранее фигуристка провела занятие для детей в московском «Мегаспорте».
Причём тут школьница вообще?
Валиева, как и любая другая фигуристка её уровня ,имеет огромный опыт тренировок. Года тренировок. Она же не какой-нибудь матан детям на мастер-классе рассказывает.
Да и нет у неё никакого открытого допинг-дела уже
Завершилось оно 14 декабря. Расследование никто не ведёт. Решение по делу тоже есть.
CAS не будет проводить нового расследования , а будет рассматривать решение на соответствии ВАК.
Ссылку про года тренировок с тмз дадите? А то бред пишете уже
Откройте CAS февральский. Даже там написано что её тестировали в 2021.
" И пул был такой, что можно было отказываться, в декабре отказаться от тестирования Валиева уже не смогла." - в каком таком пуле она была? Что за пул такой, в котором оказывается спортсмены могут отказываться от допинг-тестов?
" не затянули бы расследование" - где результаты расследования других спортсменов с допингом с ои? Кто вам сказал, что расследование затянули? Расследование идёт 6 месяцев и может быть увеличино время, если это необходимо. Нет никакого дедлайна.
"и не давали бы кучу плюшек и наград заранее" - всё это давали ей не за допинг, а в поддержку 15-летнего ребёнка, который попал в ужаснешую ситуацию даже для взрослого. Хорошо что её поддержали.
"Но сейчас МОК и WADA уже будут требовать положенные 4 года" - почему 4? В ВАК написано 2 года, в кас написано максимум 2 года.
"а это уже международный скандал" - Зачем МОК устраивал этот международный скандал?У Камилы все пробы были чистые на ои, кас явно указал, что виновник в ситуации это ВАДА, которые не соблюли свои регламенты, а Камила имеет права выступать на ОИ. Что мешало провести награждение? Международный скандал это раскрытие функционерами информации по защищенному лицу.
Минимальный срок - никакого срока. Максимальный срок - два года в соответствии с ВАК. Что ей дадут и почему её оправдали никому не известно.