«Ты куда так спешишь, мы тут не наперегонки играем». Первый канал показал видео мастер-класса Валиевой в Москве

Теги сборная России видео женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Первый канал показал видео мастер-класса Камилы Валиевой для юных фигуристок.

Ранее фигуристка провела занятие для детей в московском «Мегаспорте».

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72 комментария

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sasha0872
хорошее видео, видно, что ками действительно старается и пытается объяснить. Кто возмущен тем, что ее зовут на мастер-классы- просто пройдите мимо этой ветки, не портите всем настроение)
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Маргарита В Сафронова
Ками работает качественно, как сама привыкла.
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Додик Аксель
Всё в копилочку как для самой Камилы так и для маленькой детворы. За хорошие и добрые дела всем воздастся.
+19
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ретроградный меркурий
Хорошо Камила объясняет. Самое главное, фокусируется на учениках, видит, кто что делает. Есть все задатки, чтобы стать тренером
+13
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Владислава Крюкова
Ответ Неволяшка
Я могу понять, когда мастер-классы ведут студенты или выпускники спортивного ВУЗа, нет вопросов к Щербаковой или Загитовой. Но когда это делает Валиева, школьница, да еще с открытым допинговым делом, то здесь уже вопросов возникает слишком много.
Вопросы возникают только к вам, и таким как вы.
Причём тут школьница вообще?
Валиева, как и любая другая фигуристка её уровня ,имеет огромный опыт тренировок. Года тренировок. Она же не какой-нибудь матан детям на мастер-классе рассказывает.
Да и нет у неё никакого открытого допинг-дела уже
Завершилось оно 14 декабря. Расследование никто не ведёт. Решение по делу тоже есть.
+31
-22
+9
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Ridl
Мне самой на каток захотелось
+12
-4
+8
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Владислава Крюкова
Ответ Неволяшка
Не закрыто дело о допинге. Три апелляции поданы в CAS, будет новый суд на международном уровне. Про года тренировок с ТМЗ все знают.
Апеляции на что поданы? Неужто на решение, которое было сформировано по окончанию расследования?
CAS не будет проводить нового расследования , а будет рассматривать решение на соответствии ВАК.
Ссылку про года тренировок с тмз дадите? А то бред пишете уже
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Неволяшка
Ответ Sat397
Даже если мама и хотела быть с ней всегда, тогда ковидное время было, никуда родителей особо не пускали, особенно на выезды. И в интернете есть десятки видео, где тренируется Камила, там нет мамы Камилы стоящей за бортиком с бутылочками. Хватит вам сплетни разводить и клеветать, за это у вас такая репутацию на сайте и все вас терпеть не могут, вы уже мемами стали, которых высмеивают.
Сплетни развожу не я, а те, кто утверждает, что Камиле ТМЗ подсыпали. Вот это настоящее наказуемое вранье.
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Неволяшка
Ответ Damir Nabi
Вот это уже клевета, верх лицемерия! тем более анонимная. Камила не замешана ни в каком "допингах" это сделали такие как ты татарофобы, скинхеды, которые хотели сделать "чемпионкой" свою "рускую ракету", думаете правда не выйдет наружу, не найдут исполнителей-заказчиков ? Ни одно преступление не остается не раскрытым.
ТМЗ то нашли у Валиевой? Кто на нее клевещет, если у нее положительная допинг-проба?
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Владислава Крюкова
Ответ Неволяшка
Может это Вы пишите бред про завершение дела? Про весь 2021 год не тестирования Валиевой со стороны РУСАДА все знают. За весь 2021 год был один тест в декабре на ЧР РФ. И пул был такой, что можно было отказываться, в декабре отказаться от тестирования Валиева уже не смогла.
Если есть решение, которое было сформировано по завершению расследования, то дело точно не может быть открытым.
Откройте CAS февральский. Даже там написано что её тестировали в 2021.
" И пул был такой, что можно было отказываться, в декабре отказаться от тестирования Валиева уже не смогла." - в каком таком пуле она была? Что за пул такой, в котором оказывается спортсмены могут отказываться от допинг-тестов?
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Владислава Крюкова
Ответ Hardy
какое ещё решение?
ДАК РУСАДА её оправдал. Это решение по результатам расследования.
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Rush
Ответ Бедоносец
Из Ками классный получится тренер, не то что из свежепокрашенной под блонд.
Из свежепокрашенной под БЛОНД получится классный СТАРШИЙ ТРЕНЕР.
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Неволяшка
Ответ Владислава Крюкова
9 февраля ДАК снял временное отстранение с Камилы на ОИ и она тренировалась со сборной и даже номер стартовый получила. Паралельно с этим были поданы аппеляции в CAS на решение ДАК. Следуя вашей логике, Камила тренироваться не должна была с этого момента. Спортивный суд это не судебный суд. Пока он не удовлетворил аппеляцию, решение действующее.
Снятие временного отстранения и признание невиновности в приме допинга - это разные понятия. Если бы тогда бы ее отстранили, то все это время ей зачли бы в счет срока дисквалификации. А так к концу года CAS ее дисквалицифирует года на 4, отберет все полученные с декабря 2021 года титулы, включая этот сезон, и тогда Камиле о карьере в ФК придется на всегда забыть.
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Владислава Крюкова
Ответ Неволяшка
Если бы ее отстранили сразу, не затянули бы расследование и не давали бы кучу плюшек и наград заранее, то так все и могло бы быть. Но сейчас МОК и WADA уже будут требовать положенные 4 года, все это понимают. Три команды не награждены до сих пор, а это уже международный скандал
Еслиб её отстранили сразу, как вы тут жаждите, то это могло нанести ей непоправимый вред. В случае еслиб её признали невиновной или дадут выговор или отстранение в несколько месяцев., её временное отстранение будет больше чем её дисквалификация. Это в кас написано.
" не затянули бы расследование" - где результаты расследования других спортсменов с допингом с ои? Кто вам сказал, что расследование затянули? Расследование идёт 6 месяцев и может быть увеличино время, если это необходимо. Нет никакого дедлайна.
"и не давали бы кучу плюшек и наград заранее" - всё это давали ей не за допинг, а в поддержку 15-летнего ребёнка, который попал в ужаснешую ситуацию даже для взрослого. Хорошо что её поддержали.
"Но сейчас МОК и WADA уже будут требовать положенные 4 года" - почему 4? В ВАК написано 2 года, в кас написано максимум 2 года.
"а это уже международный скандал" - Зачем МОК устраивал этот международный скандал?У Камилы все пробы были чистые на ои, кас явно указал, что виновник в ситуации это ВАДА, которые не соблюли свои регламенты, а Камила имеет права выступать на ОИ. Что мешало провести награждение? Международный скандал это раскрытие функционерами информации по защищенному лицу.
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Неволяшка
Ответ Sat397
Ещё раз повторяю, не один родитель с бутылочками целый день в хрустальном не сидит, не пасет своего ребенка. Не смешите людей)))
Так дети и не сидят там целый день, у них две тренировки утром и вечером. Если уж какая-то бутылочка не допита, то ее можно не допивать или отдать тому, кто надежен.
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Неволяшка
Ответ Владислава Крюкова
Если есть решение, которое было сформировано по завершению расследования, то дело точно не может быть открытым. Откройте CAS февральский. Даже там написано что её тестировали в 2021. " И пул был такой, что можно было отказываться, в декабре отказаться от тестирования Валиева уже не смогла." - в каком таком пуле она была? Что за пул такой, в котором оказывается спортсмены могут отказываться от допинг-тестов?
РУСАДА тестировала Валиеву один раз в 2022 году, другие организации могли тестировать на международных стартах, но там то врач не просчитался)
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Этери горячая
Ответ Неволяшка
Нигде бутылки не хранятся, с собой берутся или родителям отдаются. Они не пьют из бутылок, которые где-то еще хранились. ТМЗ нашли у Камилы и все, больше никто доказывать ничего не должен, она виновата. А вот с чьей подачи она его принимала, это другой вопрос.
На финале Гран-при в Санкт-Петербурге фигуристы пили воду из расфасованных бутылок. Все, кроме Камиллы, которая отказалась от глотка.
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Неволяшка
Ответ Sat397
Ничего что Камилу не только Русада, но еще и ВАДА проверяло в 2021 году, как сборницу? Вы же такая завистница, знаете о Камиле больше её болельщиков, следите за информацией про неё целыми днями, давно забыв кто такая Алина, и не знали того факта?)))
Вы больше следили, то не писали бы глупостей.
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Неволяшка
Ответ Зиля Бадриева
Камила сборница, на соревнования мама не ездит, как и на сборы. Девочки живут в основном вне дома.
Ну зачем Вы врете? В Казани на этапе Гран-при в этом сезоне мамы Камилы было даже слишком много. Везде она рядом с Камилой, может только на сборах в Новогорске ее не пускают, а так попробуй отлучи.
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Дэн Селедкин
Ответ Неволяшка
Я могу понять, когда мастер-классы ведут студенты или выпускники спортивного ВУЗа, нет вопросов к Щербаковой или Загитовой. Но когда это делает Валиева, школьница, да еще с открытым допинговым делом, то здесь уже вопросов возникает слишком много.
Какие еще вопросы?
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Зиля Бадриева
Я бы на месте первого канала предложила Камиле вести передачи про ФК. Так доходчиво объясняет и красиво показывает. К тому же у нее есть чувство юмора и в карман за словом не лезет.
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Зиля Бадриева
Какая классная тренировка, самой захотелось кататься на коньках. Камила так хорошо объясняет, каждой девочке уделила внимание. Смотришь на ребятню и видишь, как трудно работать с малышами, у которых ещё нет базовых умений. Кстати, некоторым взрослым фигуристам хорошо бы их освоить в совершенстве.
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Неволяшка
Ответ Владислава Крюкова
Если есть решение, которое было сформировано по завершению расследования, то дело точно не может быть открытым. Откройте CAS февральский. Даже там написано что её тестировали в 2021. " И пул был такой, что можно было отказываться, в декабре отказаться от тестирования Валиева уже не смогла." - в каком таком пуле она была? Что за пул такой, в котором оказывается спортсмены могут отказываться от допинг-тестов?
После вынесения приговора судом его можно обжаловать в установленные сроки, подав апелляцию. После этого назначается новое судебное заседание, а дело не считается закрытым. Вы этого не знали? На Марсе живете, что ли?
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Hardy
Ответ Владислава Крюкова
ДАК РУСАДА её оправдал. Это решение по результатам расследования.
ДАК РУСАДА это ничто. можете подтереться этим "решением"))
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Владислава Крюкова
Ответ Неволяшка
Не пишите глупости, Вам удобные. Окончательного решения нет, а виновность в допинге сейчас доказана пробой. А поводу 4 года - так меньше минимального срока не дадут в нынешней для РФ ситуации, это любому понятно.
У Шубенкова была положительная допинг-проба, но его виновность в допинге не была доказана. И не только у него. Будьте гибче. Не воспринимайте всё в чёрно-белом цвете.
Минимальный срок - никакого срока. Максимальный срок - два года в соответствии с ВАК. Что ей дадут и почему её оправдали никому не известно.
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