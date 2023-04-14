Камила Валиева провела мастер-класс в Москве
Камила Валиева провела мастер-класс для детей в «Мегаспорте».
«Провела мастер-класс в Москве. Спасибо всем за проявленные старания и трудолюбие», – написала фигуристка.
Камила Валиева провела мастер-класс для детей в «Мегаспорте».
«Провела мастер-класс в Москве. Спасибо всем за проявленные старания и трудолюбие», – написала фигуристка.
Ваши фантазии и личные догадки по «инсайдам из ТШТ» даже не беру в расчет. 1) Нет источника; 2) У ТШТ строгая дисциплина, Этери не допускает поведения «делаю, что хочу» - это ее слова.
Устала она потому что: 1) до Болеро было 2 номера (один из них полноценный драйвовый Уэнсдей); 2) до шоу в Москве она уже выступила в 4 других.
Я рад за Камилу и ее взмах крыльев, то есть я ценю ее "эффект бабочки" к маленькие дети и фигуристок ! Респект Ками и удачи !
Болеро было не на высоте. Дело именно в живой музыке. Ритм совершенно другой, сильно отличается от оригинала, к которому Ками привыкла. Идея оригинальная, Камила очень старалась, но по итогу музыка была отдельно, прокат отдельно. Это просчет ТШТ. Сомневаюсь, что у Камилы была возможность тренироваться, накатывать прогу под эту мелодию.
И да, сейчас межсезонье. Это уже не первое шоу. В тот же самый день до Болеро она катала Уэнсдей и номер на открытии. Она просто устала, это нормально.
А мастер-классы Камила проводит в рамках проекта «Невский лед»:)