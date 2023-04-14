Камила Валиева провела мастер-класс в Москве

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Камила Валиева провела мастер-класс для детей в «Мегаспорте».

«Провела мастер-класс в Москве. Спасибо всем за проявленные старания и трудолюбие», – написала фигуристка. 

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18 комментариев

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Неволяшка
Ответ Ира Полубоярова
Была одна репетиция, а толку-то? Тело очень хорошо запоминает все движения, ритм. За одну тренировку за день до шоу/в день шоу ты не вкатаешь старую программу под новую мелодию, это смешно. Ваши фантазии и личные догадки по «инсайдам из ТШТ» даже не беру в расчет. 1) Нет источника; 2) У ТШТ строгая дисциплина, Этери не допускает поведения «делаю, что хочу» - это ее слова. Устала она потому что: 1) до Болеро было 2 номера (один из них полноценный драйвовый Уэнсдей); 2) до шоу в Москве она уже выступила в 4 других.
А остальные почему не устали, все выступали в этих шоу ведь? Есть ребята и помладше и менее опытные в плане участия в таких гастролях. А поводу необходимого числа репетиций поинтересуйтесь у Навки, она Загитовой и Сотниковой иногда несколько дней давала на подготовку всей партии в шоу, а не на один танец. Талант он или есть или его нет, вот и все.
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Ира Полубоярова
Ответ Неволяшка
И репетиция с живым исполнением была, ТШТ видео выкладывали,, только толку то, если человек не слышит и не хочет слышать музыку. Судя по инсайдам из ТШТ, Камила на тренировках делает что хочет и когда хочет, если доходит до них. Устала она от чего? От мастер-классов, так пусть откажется от них.
Была одна репетиция, а толку-то? Тело очень хорошо запоминает все движения, ритм. За одну тренировку за день до шоу/в день шоу ты не вкатаешь старую программу под новую мелодию, это смешно.

Ваши фантазии и личные догадки по «инсайдам из ТШТ» даже не беру в расчет. 1) Нет источника; 2) У ТШТ строгая дисциплина, Этери не допускает поведения «делаю, что хочу» - это ее слова.

Устала она потому что: 1) до Болеро было 2 номера (один из них полноценный драйвовый Уэнсдей); 2) до шоу в Москве она уже выступила в 4 других.
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FanofKamilaValieva
Пусть говорят что хотят, это не изменит положительных качеств Камилы - есть такая сентенция: "Если тебя волнует любая критика и мнение, ты умрешь в бездействии" и т.д.!

Я рад за Камилу и ее взмах крыльев, то есть я ценю ее "эффект бабочки" к маленькие дети и фигуристок ! Респект Ками и удачи !
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Неволяшка
Ответ Ира Полубоярова
Вчера на шоу Камила шикарно откатала Уэнсдей и финальный номер. На прыжковом баттле выполнила 4Т 2А, 3А. Болеро было не на высоте. Дело именно в живой музыке. Ритм совершенно другой, сильно отличается от оригинала, к которому Ками привыкла. Идея оригинальная, Камила очень старалась, но по итогу музыка была отдельно, прокат отдельно. Это просчет ТШТ. Сомневаюсь, что у Камилы была возможность тренироваться, накатывать прогу под эту мелодию. И да, сейчас межсезонье. Это уже не первое шоу. В тот же самый день до Болеро она катала Уэнсдей и номер на открытии. Она просто устала, это нормально. А мастер-классы Камила проводит в рамках проекта «Невский лед»:)
И репетиция с живым исполнением была, ТШТ видео выкладывали,, только толку то, если человек не слышит и не хочет слышать музыку. Судя по инсайдам из ТШТ, Камила на тренировках делает что хочет и когда хочет, если доходит до них. Устала она от чего? От мастер-классов, так пусть откажется от них.
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MemoMoreno
Жду, когда ей исполнится 18 лет, чтобы замутить с ней нереальную любофф. Блин, Внешность, Конечно, у неё 10 из 10.
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Ира Полубоярова
Ками молодчина! В таком юном возрасте и учится, и тренируется, и мастер-классы проводит, и в клипах снимается, и интервью дает, и в фотосессиях участвует. Хочется от всей души пожелать этой девочке развиваться и дальше! С таким талантом, силой воли и характером ей подвластны многие вершины.
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Ира Полубоярова
Ответ Неволяшка
Вчера на шоу Камила выступила средненько. Два мастер-класса в Москве за три дня не многовато? Аппетиты у семейки Валиевых растут и растут. Может лучше тренироваться как положено?
Вчера на шоу Камила шикарно откатала Уэнсдей и финальный номер. На прыжковом баттле выполнила 4Т 2А, 3А.

Болеро было не на высоте. Дело именно в живой музыке. Ритм совершенно другой, сильно отличается от оригинала, к которому Ками привыкла. Идея оригинальная, Камила очень старалась, но по итогу музыка была отдельно, прокат отдельно. Это просчет ТШТ. Сомневаюсь, что у Камилы была возможность тренироваться, накатывать прогу под эту мелодию.

И да, сейчас межсезонье. Это уже не первое шоу. В тот же самый день до Болеро она катала Уэнсдей и номер на открытии. Она просто устала, это нормально.

А мастер-классы Камила проводит в рамках проекта «Невский лед»:)
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Sat397
Ответ Капюшон Валиевой
Наверняка дети в восторге, побывали на мастер-классе у такой фигуристки как Камила. Хейтеришки и тут повылазили. Как они уже достали со своими "мама Алсу", "дедов стакан", "допингистка", "на фарме", "жеребёнок" и пр.
Да, хейтеры из Канатчиковой дачи тут как тут, смешат народ своими сплетнями.
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Sat397
Дети так внимательно смотрят на Камилу, на четвертом фото особенно видно, как будто в каждое слово вслушиваются. Видно что она для них авторитет, пример и кумир для многих.
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Капюшон Валиевой
Наверняка дети в восторге, побывали на мастер-классе у такой фигуристки как Камила. Хейтеришки и тут повылазили. Как они уже достали со своими "мама Алсу", "дедов стакан", "допингистка", "на фарме", "жеребёнок" и пр.
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Додик Аксель
Как никогда в этом сезоне наши девчонки провели много мастер-классов для детворы. Молодцы !
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Камаз Арбузов
Умничка! Одно удовольствие видеть Камилу на льду с малышами.
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Неволяшка
Ответ 22somebody22
Аппетиты у мамаши-Алсу и ТШТ.Камила несовершеннолетний подросток и ничего не решает.
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22somebody22
Ответ Неволяшка
Вчера на шоу Камила выступила средненько. Два мастер-класса в Москве за три дня не многовато? Аппетиты у семейки Валиевых растут и растут. Может лучше тренироваться как положено?
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Неволяшка
Ответ Маргарита В Сафронова
Ками и форму держит, и удар держит, и работает. Уважаю. В таком юном возрасте такая мощная сила воли.
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Маргарита В Сафронова
Ками и форму держит, и удар держит, и работает. Уважаю. В таком юном возрасте такая мощная сила воли.
+23
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scorp19
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Vickyskate
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