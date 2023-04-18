Катарина Гербольдт: «Абсолютно все российские тренеры – герои. Это сильные люди, которые остались со спортсменами, терпят и принимают каждого ученика как родного»

Экс-фигуристка Катарина Гербольдт объяснила, почему считает российских тренеров героями.

«Я бы выделила [в сезоне-2022/23] абсолютно каждого российского тренера, потому что их труд очень тяжелый.

Ты на своих спортсменов кладешь всю свою личную жизнь, свою семью, родственников и друзей. Очень много сил и времени тратится, чтобы выпустить хотя бы одного успешного спортсмена.

Если у тебя получается поднять хотя бы нескольких, это дорогого стоит. Я считаю, что абсолютно все российские тренеры – герои. Они очень крутые специалисты, которым зачастую приходится делать выбор в пользу своих учеников.

Это сильные люди, которые остались со спортсменами, терпят и принимают каждого ученика как своего родного человека и поддерживают их в работе», – сказала Гербольдт.