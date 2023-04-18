Катарина Гербольдт: «Абсолютно все российские тренеры – герои. Это сильные люди, которые остались со спортсменами, терпят и принимают каждого ученика как родного»

Теги Катарина Гербольдт сборная России Фигурное катание

Экс-фигуристка Катарина Гербольдт объяснила, почему считает российских тренеров героями.

«Я бы выделила [в сезоне-2022/23] абсолютно каждого российского тренера, потому что их труд очень тяжелый.

Ты на своих спортсменов кладешь всю свою личную жизнь, свою семью, родственников и друзей. Очень много сил и времени тратится, чтобы выпустить хотя бы одного успешного спортсмена.

Если у тебя получается поднять хотя бы нескольких, это дорогого стоит. Я считаю, что абсолютно все российские тренеры – герои. Они очень крутые специалисты, которым зачастую приходится делать выбор в пользу своих учеников.

Это сильные люди, которые остались со спортсменами, терпят и принимают каждого ученика как своего родного человека и поддерживают их в работе», – сказала Гербольдт.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toba Door
А что их за границу приглашали за бешенные деньги, А они остались из-за жалости, наши тренера не хило бабло рубят, катки бесплатные, а они деньги делают
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий