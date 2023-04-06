Гербольдт о нежелании иностранных спортсменов соревноваться с россиянами: «Так высказываются трусы, потому что они боятся и хотят выигрывать»

Катарина Гербольдт высказалась о нежелании иностранных спортсменов соревноваться с россиянами

— Обидно ли вам слышать выпады иностранных спортсменов в адрес российских? Только единицы высказались за возвращение россиян.

— Считаю, что так высказываются трусы, потому что они боятся и хотят выигрывать. А могут это сделать только так.

Они отдают себе отчет, что с русскими спортсменами это практически невозможно. Кто может составить реальную конкуренцию, в основном, так не высказывается.

Кто высказывается? Кто закончил свою карьеру, потому что им все равно. Они хотят быть и на телевидении. Для того, чтобы там задержаться, нужно иметь одну точку зрения со своей страной. Соответственно, как страна считает, ту мысль они и высказывают, — сказала Гербольдт.

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