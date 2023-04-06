Гербольдт о нежелании иностранных спортсменов соревноваться с россиянами: «Так высказываются трусы, потому что они боятся и хотят выигрывать»

Теги Катарина Гербольдт сборная России Фигурное катание

Катарина Гербольдт высказалась о нежелании иностранных спортсменов соревноваться с россиянами

— Обидно ли вам слышать выпады иностранных спортсменов в адрес российских? Только единицы высказались за возвращение россиян.

— Считаю, что так высказываются трусы, потому что они боятся и хотят выигрывать. А могут это сделать только так.

Они отдают себе отчет, что с русскими спортсменами это практически невозможно. Кто может составить реальную конкуренцию, в основном, так не высказывается.

Кто высказывается? Кто закончил свою карьеру, потому что им все равно. Они хотят быть и на телевидении. Для того, чтобы там задержаться, нужно иметь одну точку зрения со своей страной. Соответственно, как страна считает, ту мысль они и высказывают, — сказала Гербольдт.

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7 комментариев

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B.Jones
Лезут к тебе такие под непонятно чем, со своими решалами. Хамят, проклинают. Кто хочешь заботится, и дел иметь не захочет.😁
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Vladimir Rybakoff
Какая точная мысль
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Tzaichiha
Ответ Алексей Токарев
И Изабо Левито.
Согласна.
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Алексей Токарев
Ответ Tzaichiha
Однозначно согласна. В фигурном катании за возвращение наших фигуристов публично высказалась только Сакамото. Так она и бронзу сумела, пусть и в неоднозначной ситуации с Камилой, но честно вырвать в борьбе.
И Изабо Левито.
+2
-1
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Блинчик
Другое дело заведение на Профсоюзной. Такие смелые, что жрут допинг и никого не боятся.
+6
-6
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Tzaichiha
Однозначно согласна. В фигурном катании за возвращение наших фигуристов публично высказалась только Сакамото. Так она и бронзу сумела, пусть и в неоднозначной ситуации с Камилой, но честно вырвать в борьбе.
+4
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-1
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Den3Lo
Ну, как бы все по делу
+3
-4
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