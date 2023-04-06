Катарина Гербольдт: «Туктамышева – лучшая фигуристка сезона. Сохраняет высокий уровень, обыгрывает тех, до кого не могла в свое время дотянуться»

Катарина Гербольдт назвала лучшую фигуристку сезона

«Многие, наверное, со мной не согласятся, но я считаю, что это Лиза Туктамышева. Пережить все сложности, которые она встречала, не опустить руки и не поменять своего тренера, продолжать просто молча работать – единицы, кто так умеет.

Хотя Лиза прекрасна и молода, но для мира фигурного катания она уже возрастная спортсменка.

Она сохраняет высокий уровень, обыгрывает тех, до кого она не могла в свое время дотянуться, приобретает какие-то новые краски в плане катания, женственности и даже в плане элементов. Поэтому я за нее.

Наверное, у Лизы есть какая-то мотивация, что-то ей явно движет. Думаю, она еще покатается и порадует нас своим присутствием. Я в это верю и хочу за этим еще понаблюдать», — сказала Гербольдт.