Катарина Гербольдт: «Туктамышева – лучшая фигуристка сезона. Сохраняет высокий уровень, обыгрывает тех, до кого не могла в свое время дотянуться»

Теги Катарина Гербольдт сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Катарина Гербольдт назвала лучшую фигуристку сезона

«Многие, наверное, со мной не согласятся, но я считаю, что это Лиза Туктамышева. Пережить все сложности, которые она встречала, не опустить руки и не поменять своего тренера, продолжать просто молча работать – единицы, кто так умеет.

Хотя Лиза прекрасна и молода, но для мира фигурного катания она уже возрастная спортсменка.

Она сохраняет высокий уровень, обыгрывает тех, до кого она не могла в свое время дотянуться, приобретает какие-то новые краски в плане катания, женственности и даже в плане элементов. Поэтому я за нее.

Наверное, у Лизы есть какая-то мотивация, что-то ей явно движет. Думаю, она еще покатается и порадует нас своим присутствием. Я в это верю и хочу за этим еще понаблюдать», — сказала Гербольдт. 

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4 комментария

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несахар
Ответ tull
Как вставила? продула
так вставила, что те уже не соревнуются
+3
-2
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tull
Ответ несахар
да уж, нечего сказать, лиза малолеткам пистон вставила сколько одноразовых стаканчиков лиза уже пережила, кто-нибудь такой счёт ведёт?
Как вставила? продула
+1
-3
-2
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несахар
да уж, нечего сказать, лиза малолеткам пистон вставила
сколько одноразовых стаканчиков лиза уже пережила, кто-нибудь такой счёт ведёт?
+7
-7
0
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Самасебезвезда
Смешная шутка.
+5
-6
-1
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