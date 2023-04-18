Ирина Роднина: «Синхронное катание журналистам неинтересно, куда легче писать, что творится в команде Тутберидзе. И народ это хавает»

Ирина Роднина считает, что России нельзя зацикливаться на женском фигурном катании.

— Учитывая отстранение российского спорта, будет непросто в работе на международном уровне?

— Сейчас всем нелегко. Сегодня тот самый случай, когда мы можем больше заняться своими вопросами внутри России. Постоянно идут чемпионаты мира и Олимпийские игры, и в основном вся публика и пресса фокусируется на этих турнирах.

Так мы закончим тем, что у нас есть только женское одиночное катание, а больше ничего не знаем и не освещаем. Синхронное катание вообще нигде не освещали, хотя у нас были очень хорошие команды, два года сейчас не выступают, но всегда были в призерах.

Кто‑то про этот вид спорта знает у нас? Журналистам это неинтересно, куда легче писать, что творится в команде . И народ это читает, хавает, если можно так выразиться.

Думаю, нам всем дан шанс решать и решить наши внутренние вопросы, они колоссальные. Наша нормативно‑законодательная база в области спорта… Ничего непонятно с судьями, а фигурное катание без них не может, потому что судей больше всего здесь.

Оно зависит от судей, от их уровня, и это совершенно отдельная работа — нужно не просто подготовить трех‑четырех судей международного уровня, а подготовить внутри страны.

Нужно выстроить систему соревнований, взаимоотношений. Мы хотели провести юношеские соревнования с участием российских и белорусских спортсменов, так у нас требования разрядные не совпадают. Это не беда, но мы все время настраиваемся на олимпийские результаты, а не выстраиваем все, откуда в спорте и идет — от юношеского уровня, – рассказала .