Ирина Роднина: «Синхронное катание журналистам неинтересно, куда легче писать, что творится в команде Тутберидзе. И народ это хавает»
Ирина Роднина считает, что России нельзя зацикливаться на женском фигурном катании.
— Учитывая отстранение российского спорта, Сихарулидзе будет непросто в работе на международном уровне?
— Сейчас всем нелегко. Сегодня тот самый случай, когда мы можем больше заняться своими вопросами внутри России. Постоянно идут чемпионаты мира и Олимпийские игры, и в основном вся публика и пресса фокусируется на этих турнирах.
Так мы закончим тем, что у нас есть только женское одиночное катание, а больше ничего не знаем и не освещаем. Синхронное катание вообще нигде не освещали, хотя у нас были очень хорошие команды, два года сейчас не выступают, но всегда были в призерах.
Кто‑то про этот вид спорта знает у нас? Журналистам это неинтересно, куда легче писать, что творится в команде Этери Тутберидзе. И народ это читает, хавает, если можно так выразиться.
Думаю, нам всем дан шанс решать и решить наши внутренние вопросы, они колоссальные. Наша нормативно‑законодательная база в области спорта… Ничего непонятно с судьями, а фигурное катание без них не может, потому что судей больше всего здесь.
Оно зависит от судей, от их уровня, и это совершенно отдельная работа — нужно не просто подготовить трех‑четырех судей международного уровня, а подготовить внутри страны.
Нужно выстроить систему соревнований, взаимоотношений. Мы хотели провести юношеские соревнования с участием российских и белорусских спортсменов, так у нас требования разрядные не совпадают. Это не беда, но мы все время настраиваемся на олимпийские результаты, а не выстраиваем все, откуда в спорте и идет — от юношеского уровня, – рассказала Роднина.
А то, что у вас внутряк не порешан, так это вовсе не работа журналистов же. Они уж точно не станут освещать разницу в разрядных требованиях российских и белорусских спортсменов. Публике это малоинтересно.
Зачем она здесь, какую пользу приносит? Только негатив из неё льётся ((
а был бы он другим - давно бы выкинул тебя в мусорную корзину.