Ирина Роднина: «Синхронное катание журналистам неинтересно, куда легче писать, что творится в команде Тутберидзе. И народ это хавает»

Теги сборная России Ирина Роднина Антон Сихарулидзе женское катание Этери Тутберидзе синхронное катание Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что России нельзя зацикливаться на женском фигурном катании.

— Учитывая отстранение российского спорта, Сихарулидзе будет непросто в работе на международном уровне?

— Сейчас всем нелегко. Сегодня тот самый случай, когда мы можем больше заняться своими вопросами внутри России. Постоянно идут чемпионаты мира и Олимпийские игры, и в основном вся публика и пресса фокусируется на этих турнирах.

Так мы закончим тем, что у нас есть только женское одиночное катание, а больше ничего не знаем и не освещаем. Синхронное катание вообще нигде не освещали, хотя у нас были очень хорошие команды, два года сейчас не выступают, но всегда были в призерах.

Кто‑то про этот вид спорта знает у нас? Журналистам это неинтересно, куда легче писать, что творится в команде Этери Тутберидзе. И народ это читает, хавает, если можно так выразиться.

Думаю, нам всем дан шанс решать и решить наши внутренние вопросы, они колоссальные. Наша нормативно‑законодательная база в области спорта… Ничего непонятно с судьями, а фигурное катание без них не может, потому что судей больше всего здесь.

Оно зависит от судей, от их уровня, и это совершенно отдельная работа — нужно не просто подготовить трех‑четырех судей международного уровня, а подготовить внутри страны.

Нужно выстроить систему соревнований, взаимоотношений. Мы хотели провести юношеские соревнования с участием российских и белорусских спортсменов, так у нас требования разрядные не совпадают. Это не беда, но мы все время настраиваемся на олимпийские результаты, а не выстраиваем все, откуда в спорте и идет — от юношеского уровня, – рассказала Роднина.

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17 комментариев

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Анна Беляева
В целом, вполне разумные слова. Да, надоп опуляризировать то же синхронное фигурное катание. Кто бы спорил. Нужна медиа-стратегия. Команда Тутберидзе не просто так всем интересна, вокруг нее медийный движ безостоновочный, потому что там безостановочные результаты в уже освещаемых видах ФК. Понятно,ч то уже залезли в гланды, но начиналось все с освещения побед, ярких учеников, харищматичного, что немаловажно, тренера, интересной команды.

А то, что у вас внутряк не порешан, так это вовсе не работа журналистов же. Они уж точно не станут освещать разницу в разрядных требованиях российских и белорусских спортсменов. Публике это малоинтересно.
+3
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Леличек
Мне например тоже не очень интересно синхронное катание - хотя ФК я люблю и смотрю давно. И при этом скандалы/интриги/расследования в группе ЭГ мне тоже не сильно интересны. Так что не вижу связи(
+5
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Sat397
Не все виды спорта популярны, и зачем из-за этого сокрушаться? Никто не заставляет людей заниматься не популярными видами спорта, знали ведь куда шли.
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Листок яблони
Ответ Леличек
Мне например тоже не очень интересно синхронное катание - хотя ФК я люблю и смотрю давно. И при этом скандалы/интриги/расследования в группе ЭГ мне тоже не сильно интересны. Так что не вижу связи(
Связь простая - веселее людям читать скандалы, интриги, расследования, чем какие-то новости про скучное синхронное катание.
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Alexander Poljakov
опять боярам не правильный народ попался
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Atsuktuvas
Это еще не самое гадостное, что нынче хавает народ...
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Lol Ko
Очередной приступ у элитки? Ну пусть закажет материал про синхронное катание. Покормит народ "деликатесами", внесёт свой вклад в развитие.
Зачем она здесь, какую пользу приносит? Только негатив из неё льётся ((
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Melnikov1968
Если многим людям интересны околоспортивные вещи, то естестественно журналисты будут их освещать со всех сторон. А кого увлекает именно спортивная сторона вопроса, то они будут читать журналистов, которые пишут именно об этом. По-моему все закономерно.
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Name28
Мне больше интересно куда делись волосы Сихарулидзе? Может нужно заниматься этим вопросом тоже???!!! 😁
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Alexey Konev
Танцы никогда не были интересными, а спортивных пар, наверно, сильных и ярких нет, поэтому и не обсуждают.
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Алексей Воскресенский
Если этот народ хавает Роднину в ГосДуме, то он способен схавать всё.
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Россия будет свободной
этот же народ и телевизор так же хавает.
а был бы он другим - давно бы выкинул тебя в мусорную корзину.
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Elenavasilevna
Ответ Анна Беляева
В целом, вполне разумные слова. Да, надоп опуляризировать то же синхронное фигурное катание. Кто бы спорил. Нужна медиа-стратегия. Команда Тутберидзе не просто так всем интересна, вокруг нее медийный движ безостоновочный, потому что там безостановочные результаты в уже освещаемых видах ФК. Понятно,ч то уже залезли в гланды, но начиналось все с освещения побед, ярких учеников, харищматичного, что немаловажно, тренера, интересной команды. А то, что у вас внутряк не порешан, так это вовсе не работа журналистов же. Они уж точно не станут освещать разницу в разрядных требованиях российских и белорусских спортсменов. Публике это малоинтересно.
Ну она скорее и не вешает всё на журналистов, скорее всего просто озвучивает проблемы ( причем реальные) , которые придется решать Сихарулидзе.
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