Бережная о Сихарулидзе во главе ФФКР: «Положительно отношусь к назначению, он обязательно справится. Антон – профессионал своего дела»

Елена Бережная отреагировала на назначение Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.

– Положительно отношусь к назначению, он обязательно справится. – профессионал своего дела, наверное уже успел ознакомиться со своими обязанностями, потому что не первый год работает в этой отрасли. Окружающие ему помогут.

– Вы готовы помочь, если Антон попросит?

– Конечно. Но, думаю, помощников там достаточно, ха-ха, – сказала олимпийская чемпионка, бывшая партнерша Сихарулидзе.