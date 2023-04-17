Бережная о Сихарулидзе во главе ФФКР: «Положительно отношусь к назначению, он обязательно справится. Антон – профессионал своего дела»

Теги Елена Бережная Антон Сихарулидзе ФФКР пары Фигурное катание

Елена Бережная отреагировала на назначение Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.

– Положительно отношусь к назначению, он обязательно справится. Антон – профессионал своего дела, наверное уже успел ознакомиться со своими обязанностями, потому что не первый год работает в этой отрасли. Окружающие ему помогут.

– Вы готовы помочь, если Антон попросит?

– Конечно. Но, думаю, помощников там достаточно, ха-ха, – сказала олимпийская чемпионка, бывшая партнерша Сихарулидзе.

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8 комментариев

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ЮИ
Ах! Какая была пара!
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KikiMusampa14
История, как Сихарулидзе помог Бережной вернуться, а потом они выиграли все что можно, это конечно кино.
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Дружба11
Самый эффектный показательный номер на ОИ-у них.Никто не перекатал,никто.Это был сказочный номер и удивительный.
Очень любил их пару-Леночка очень трогательная, да и АНтон всегда был мега артистичен.Ярчайшая пара....
+7
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Анастасия Прудникова
Ответ ЮИ
Ах! Какая была пара!
Да, тоже их в свое время любила и Лена много испытаний тяжелых перенесла, а Антон помог ей выстоять.
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Татьяна Моисеева
Ответ Девушка Безимени
а можно справиться "необязательно"?
Вы плохо знаете русский язык? Слово "обязательно" используется в значении "непременно" ещё с середины XIX века.
Поэтому можно справиться "обязательно" или "непременно". "Необязательно" справиться нельзя!
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Девушка Безимени
Ответ Татьяна Моисеева
Вы плохо знаете русский язык? Слово "обязательно" используется в значении "непременно" ещё с середины XIX века. Поэтому можно справиться "обязательно" или "непременно". "Необязательно" справиться нельзя!
а может там надо обособить запятыми?
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