Бережная о Сихарулидзе во главе ФФКР: «Положительно отношусь к назначению, он обязательно справится. Антон – профессионал своего дела»
Елена Бережная отреагировала на назначение Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.
– Положительно отношусь к назначению, он обязательно справится. Антон – профессионал своего дела, наверное уже успел ознакомиться со своими обязанностями, потому что не первый год работает в этой отрасли. Окружающие ему помогут.
– Вы готовы помочь, если Антон попросит?
– Конечно. Но, думаю, помощников там достаточно, ха-ха, – сказала олимпийская чемпионка, бывшая партнерша Сихарулидзе.
Очень любил их пару-Леночка очень трогательная, да и АНтон всегда был мега артистичен.Ярчайшая пара....
Поэтому можно справиться "обязательно" или "непременно". "Необязательно" справиться нельзя!