Мишин о Сихарулидзе во главе ФФКР: «Надо уважать решение исполкома. Опыт работы Антона в Федерации фигурного катания Санкт‑Петербурга безусловно позитивный»

Алексей Мишин высказался о назначении Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.

Сегодня исполком Федерации фигурного катания России поручил Сихарулидзе исполнение полномочий президента организации.

«Надо уважать решение исполкома федерации. Опыт работы Антона в Федерации фигурного катания Санкт‑Петербурга безусловно позитивный», – сказал заслуженный тренер России и СССР.