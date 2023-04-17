Мишин о Сихарулидзе во главе ФФКР: «Надо уважать решение исполкома. Опыт работы Антона в Федерации фигурного катания Санкт‑Петербурга безусловно позитивный»

Теги Алексей Мишин Антон Сихарулидзе ФФКР Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга Фигурное катание

Алексей Мишин высказался о назначении Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.

Сегодня исполком Федерации фигурного катания России поручил Сихарулидзе исполнение полномочий президента организации.

«Надо уважать решение исполкома федерации. Опыт работы Антона в Федерации фигурного катания Санкт‑Петербурга безусловно позитивный», – сказал заслуженный тренер России и СССР.

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3 комментария

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Большое Путешествие Рузика
Что-то не особо рад похоже.
+12
-1
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Tania09**
А кто не уважает?
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