Александр Энберт: «У Сихарулидзе прекрасный опыт выступления на международных площадках. Думаю, к его слову ISU будет прислушиваться»

Теги Тамара Москвина ISU Антон Сихарулидзе ФФКР Александр Энберт Фигурное катание

Александр Энберт отреагировал на назначение Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.

«Антон Сихарулидзе был моим кумиром в парном катании. Это легендарная, значимая личность для меня в плане спорта. Этот человек прекрасно разбирается в фигурном катании. Прошел весь путь вместе с Тамарой Николаевной Москвиной.

Сейчас изменилось время. Конечно, в связи с отсутствием российских спортсменов на мировых площадках, задача – сохранить спорт вообще. Я так понимаю, в работе федерации есть миссия вернуть спортсменов на международную арену. Это действительно довольна сложная работа.

У Антона есть прекрасный опыт выступления на международных площадках. Думаю, к его слову ISU будет прислушиваться. Надо сказать, что федерация с этим справилась. Надо продолжать развитие фигурного катания на внутренней площадке. Работы хватает. Работа интересная. Я думаю, что Антон прекрасно с этим справится», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.

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15 комментариев

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EuhenioV
Из Сихарулидзе,как по команде,божество в один голос лепят.Подобная пиар кампания очень напоминает почерк известной дамы,самой длинноногой и цитируемой.
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Александр Шульгин
Эмберт такое чувство как нейросеть причем устаревшая
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+12
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Блинчик
А, так это Сихарулидзе попросил дать канадцам золотые медали?
+11
-4
+7
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Марьяж
Никакого веса у него в мире ФК нет. Золото ОИ это не вес. У Когана с Лакерником ЗОИ не было. А вес был. Участие в ЧМ и ОИ зависит от Путина, а никак от Сихарулидзе.
+9
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Светлана Менова
Нейросеть "Энберт" в действии 🤣

Даааа, будет прислушиваться, кааанечна, особенно, как если вспомнит историю в СЛС, то особенно будет прислушиваться)))
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Denis Travin
... боже, что он несёт!

На каком языке к нему будет прислушиваться ISU, на грузинском?
Они же русский язык отменили.

В одном сомневаться не приходиться, будет услужливо требовать вручать золотые медали соперникам наших спортсменов.
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STAVRsSC
Глупость. Никто Сихарулидзе в ИСУ слушать не будет. На поприще функционера он пока пустышка.
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плюшевая Ракета
Он ещë не под санкциями?
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AAPolyansky
честно говоря не понимаю ситуацию - есть Лакерник, который теперь не занимает международную должность. он в летах - но у него самый высокий авторитет из наших. зачем Сихарулидзе, который в спортивной политике без году неделя, в международной спортивной политике не был ни дня?
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Додик Аксель
Энберт сам себя не слышит, когда чушь свою несёт сюда мешками..
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olvl
Авторитет, конечно, годами нарабатыаается. Желаю Антону успехов.
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Realist2022
Ответ Блинчик
А, так это Сихарулидзе попросил дать канадцам золотые медали?
Сихарулидзе своим косяком на прыжке дал повод к тому, что тогда произошло.
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Блинчик
Ответ Realist2022
Сихарулидзе своим косяком на прыжке дал повод к тому, что тогда произошло.
У него был не один косяк.
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Alexander X
Ответ AAPolyansky
честно говоря не понимаю ситуацию - есть Лакерник, который теперь не занимает международную должность. он в летах - но у него самый высокий авторитет из наших. зачем Сихарулидзе, который в спортивной политике без году неделя, в международной спортивной политике не был ни дня?
Лакертник - представитель, а не самостоятельная "фигура"...
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