Александр Энберт: «У Сихарулидзе прекрасный опыт выступления на международных площадках. Думаю, к его слову ISU будет прислушиваться»

Александр Энберт отреагировал на назначение Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.

« был моим кумиром в парном катании. Это легендарная, значимая личность для меня в плане спорта. Этот человек прекрасно разбирается в фигурном катании. Прошел весь путь вместе с Тамарой Николаевной Москвиной.

Сейчас изменилось время. Конечно, в связи с отсутствием российских спортсменов на мировых площадках, задача – сохранить спорт вообще. Я так понимаю, в работе федерации есть миссия вернуть спортсменов на международную арену. Это действительно довольна сложная работа.

У Антона есть прекрасный опыт выступления на международных площадках. Думаю, к его слову будет прислушиваться. Надо сказать, что федерация с этим справилась. Надо продолжать развитие фигурного катания на внутренней площадке. Работы хватает. Работа интересная. Я думаю, что Антон прекрасно с этим справится», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.