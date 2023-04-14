Даниил Глейхенгауз: «Отсутствие международных соревнований, конечно, расстраивает. Но то, что было сделано федерацией и Первым каналом, помогало поддерживать высокий уровень»

Хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз высказался о том, как прошел сезон-2022/23.

«Сезон необычный, что тут говорить. И отсутствие международных соревнований, конечно, расстраивает.

Но то, что было сделано Федерацией фигурного катания России и каналом, количество трансляций и турниров, все это помогало поддерживать высокий уровень, который наши спортсмены показывали на международной арене, не проседать по сложности, по качеству постановок, по элементам.

На всех турнирах, которые были у нас в стране в женском катании, выполнялись элементы, которых не было на чемпионате мира.

Мы будем продолжать показывать свой высокий уровень, ну а там уже смотреть в будущее и надеяться, что когда-нибудь мы снова сможем выйти на международную арену», – сказал .