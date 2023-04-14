Даниил Глейхенгауз: «Отсутствие международных соревнований, конечно, расстраивает. Но то, что было сделано федерацией и Первым каналом, помогало поддерживать высокий уровень»

Теги сборная России Первый канал ФФКР Даниил Глейхенгауз Фигурное катание

Хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз высказался о том, как прошел сезон-2022/23.

«Сезон необычный, что тут говорить. И отсутствие международных соревнований, конечно, расстраивает.

Но то, что было сделано Федерацией фигурного катания России и Первым каналом, количество трансляций и турниров, все это помогало поддерживать высокий уровень, который наши спортсмены показывали на международной арене, не проседать по сложности, по качеству постановок, по элементам.

На всех турнирах, которые были у нас в стране в женском катании, выполнялись элементы, которых не было на чемпионате мира.

Мы будем продолжать показывать свой высокий уровень, ну а там уже смотреть в будущее и надеяться, что когда-нибудь мы снова сможем выйти на международную арену», – сказал Глейхенгауз.

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4 комментария

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Соль.
Над нашей ФФКР принято стебаться, но в этом году она действительно постаралась.
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N-fox
Очень жаль, что мы остались без международных соревнований... Но скучно в этом сезоне точно не было. Много было интересных стартов, где спортсмены могли себя показать, включая прыжковый и турнир шоу-программ. Может, в организации там не все срослось, турниры новые, но интерес к ним был большой.
+5
0
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Рав. Зильберман
Я год назад говорил что нужно создавать собственную стстему турниров! И призовых! И приглашать иностранцев за деньги!
Так же нужно приезжать в днр, лнр, запорожье
Поддерживать солдат (гум помощь)
Ни одно мое предложение не исполнено!
+2
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Рав. Зильберман
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