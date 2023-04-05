Первый канал показал процесс постановки номера-открытия шоу Тутберидзе

Теги сборная России Первый канал Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз ледовые шоу Фигурное катание

Первый канал показал процесс постановки номера-открытия ледового шоу Этери Тутберидзе

Постановщиком номера является хореограф Даниил Глейхенгауз

Тур команды Тутберидзе стартовал 2 апреля во Владивостоке. 8 и 9 апреля шоу пройдут в Санкт-Петербурге, 13 и 14 апреля – в Москве.  

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17 комментариев

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Анна Беляева
Ответ Ezhevika33
Фанаты тшт обладают суперспособностью видеть то, чего нет))) Во всех аспектах .
И вам всего хорошего. Иди наслаждаться "прекрасной передачей образа Сашенькой". Там вон вроде новое видео, как она ходит на тренировки к бойфренду. Это, вероятно, намного интереснее, чем смотреть, как работает на льду Тутберидзе.
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Ezhevika33
Ответ Анна Беляева
Зря, конечно, ЭГ сама не хочет что-нибудь прокатать со своими детьми, хоть небольшой фрагмент. У нее потрясающая законченность каждого вижения и сила в них. Местами это инфернально красиво, настолько сильная и плотная энергетика от ее танца.
Фанаты тшт обладают суперспособностью видеть то, чего нет))) Во всех аспектах .
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Маргарита В Сафронова
Высший уровень, как всегда.
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Olga.t
Кмк, надо поставить совместный номер Камила плюс Глейх. Они самые гибкие, пластичные и артистичные.
Даниил в прекрасной форме, энергия бьёт ключом.
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Анна Беляева
Ответ Татьяна Семёновна
Вы не представляете, если бы она что-нибудь подобное придумала и прокатала, что начали бы тут "творить" ее многочисленные "поклонники"! Они склоняли бы ее, наверно, точно неделю, если не больше!
Авось бы кто-нибудь окончательно ращорвался на тысячу маленьких хейтерят... Не знаю, как ЭГ, а я была бы удовлетворена истерикой :-))
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vanessa2021
Изза плохих продаж билетов на шоу Тутберидзе - сейчас везде в инете идет просто таки аггрессивная реклама этого шоу. В виде контекстной рекламы и по всякому.

И в рекламе шоу пишут "при поддержке департамента спорта Москвы".. Видимо грант получили.
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private dancer
Глейх красавчик.
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Татьяна Семёновна
Ответ Анна Беляева
Зря, конечно, ЭГ сама не хочет что-нибудь прокатать со своими детьми, хоть небольшой фрагмент. У нее потрясающая законченность каждого вижения и сила в них. Местами это инфернально красиво, настолько сильная и плотная энергетика от ее танца.
Вы не представляете, если бы она что-нибудь подобное придумала и прокатала, что начали бы тут "творить" ее многочисленные "поклонники"! Они склоняли бы ее, наверно, точно неделю, если не больше!
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Анна Беляева
Ответ Lapo Elkann
Да , у Этери Георгиевны поющие руки. И по энергетике , смотришь и видишь только ее.
Да, забирает на себя внимание сразу же.
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Лакс
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Владимир Георгия
Сам Глейхенгауз рассказывал в интервью , что Этери его многому научила в хореографии и в постановке программ. Сама она говорит , что передала секреты только Дудакову и Глейхенгаузу. У неё был уже 20 летний опыт за спиной.
+8
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AlenaPayvina
Как Даниил катается красиво! Ему бы выступать ещё , невероятно просто!
Я думаю не хуже Брауна компы бы были! Даже и без прыжков❤️❤️❤️ все остальные так себе на его фоне кажутся
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Lapo Elkann
Ответ Анна Беляева
Зря, конечно, ЭГ сама не хочет что-нибудь прокатать со своими детьми, хоть небольшой фрагмент. У нее потрясающая законченность каждого вижения и сила в них. Местами это инфернально красиво, настолько сильная и плотная энергетика от ее танца.
Да , у Этери Георгиевны поющие руки. И по энергетике , смотришь и видишь только ее.
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Зоя Кудряшова
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Неволяшка
Тутберидзе там не менее постановщик, чем Глейхенгауз. Да и выкатывает до конца только все Алина, и технически, и эмоционально. Действительно, как уже пишут везде, бэк-танцоры на подхвате у звезды.
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Анна Беляева
Зря, конечно, ЭГ сама не хочет что-нибудь прокатать со своими детьми, хоть небольшой фрагмент. У нее потрясающая законченность каждого вижения и сила в них. Местами это инфернально красиво, настолько сильная и плотная энергетика от ее танца.
+29
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Lanapiano
От Даниила Марковича невозможно оторвать глаз🔥
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