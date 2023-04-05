Первый канал показал процесс постановки номера-открытия шоу Тутберидзе
Первый канал показал процесс постановки номера-открытия ледового шоу Этери Тутберидзе
Постановщиком номера является хореограф Даниил Глейхенгауз.
Тур команды Тутберидзе стартовал 2 апреля во Владивостоке. 8 и 9 апреля шоу пройдут в Санкт-Петербурге, 13 и 14 апреля – в Москве.
Даниил в прекрасной форме, энергия бьёт ключом.
И в рекламе шоу пишут "при поддержке департамента спорта Москвы".. Видимо грант получили.
Я думаю не хуже Брауна компы бы были! Даже и без прыжков❤️❤️❤️ все остальные так себе на его фоне кажутся