Первый канал показал процесс постановки номера-открытия шоу Тутберидзе

Первый канал показал процесс постановки номера-открытия ледового шоу Этери Тутберидзе

Постановщиком номера является хореограф .

Тур команды стартовал 2 апреля во Владивостоке. 8 и 9 апреля шоу пройдут в Санкт-Петербурге, 13 и 14 апреля – в Москве.