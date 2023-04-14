Анна Щербакова: «Мне понравилось выступать в роли телеведущей, но фигурное катание – более привычная для меня сфера»

Теги телевидение сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова ответила на вопрос, нравится ли ей быть телеведущей.

Щербакова вместе с Алиной Загитовой вела телепроект «Ледниковый период» в прошлом сезоне. 

«Мне понравилось выступать в роли телеведущей, но фигурное катание – более привычная для меня сфера. Это то, чему я училась, это моя профессиональная сфера», – отметила фигуристка. 

Также Щербакова рассказала об эмоциях от исполнения каскада тройной флип – тройной тулуп на шоу «Чемпионы на льду». 

«Давно так не нервничала, как сегодня. Много разных каскадов прыгаю, но в основном отдельно. Но сегодня был порыв, хотелось показать, что он есть.

На шоу стараешься подгадывать, чтобы сделать прокат чисто. Если хочется сделать, почему нет? Я очень соскучилась по этим эмоциям.

Раньше этот каскад был для меня рядовым, а сейчас от него целый заряд позитивной энергии», – сказала Щербакова. 

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4 комментария

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Бедоносец
Очень ждём Анну Станиславовну на соревнованиях и на привычной высшей ступени пьедестала.
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Lebedstory
Заряд позитивной энергии от каскада и у болельщиков. Анюта сегодня в ударе. Умница.
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Syndycate
Тут же местные фанаты Ани орут в каждой ветке, что Аня лучшая и сильнейшая фигуристка всех времен и миров, и каскад 3-3 для нее уже достижение?🤣
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Lanapiano
Анечка сегодня так порадовала каскадом!
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