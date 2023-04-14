Анна Щербакова: «Мне понравилось выступать в роли телеведущей, но фигурное катание – более привычная для меня сфера»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова ответила на вопрос, нравится ли ей быть телеведущей.

Щербакова вместе с Алиной Загитовой вела телепроект «Ледниковый период» в прошлом сезоне.

«Мне понравилось выступать в роли телеведущей, но фигурное катание – более привычная для меня сфера. Это то, чему я училась, это моя профессиональная сфера», – отметила фигуристка.

Также Щербакова рассказала об эмоциях от исполнения каскада тройной флип – тройной тулуп на шоу «Чемпионы на льду».

«Давно так не нервничала, как сегодня. Много разных каскадов прыгаю, но в основном отдельно. Но сегодня был порыв, хотелось показать, что он есть.

На шоу стараешься подгадывать, чтобы сделать прокат чисто. Если хочется сделать, почему нет? Я очень соскучилась по этим эмоциям.

Раньше этот каскад был для меня рядовым, а сейчас от него целый заряд позитивной энергии», – сказала Щербакова.