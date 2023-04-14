Ирина Роднина: «Жаль украинских спортсменов, на них постоянно давят в политических целях»

Теги Ирина Роднина сборная Украины Политика Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о запрете украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

«Это проблемы украинцев. Они лишают своих спортсменов хорошей конкуренции с нашими атлетами.

Жаль украинских спортсменов, на них постоянно давят в политических целях. Они могут жаловаться на нас сколько угодно, такое право у них есть, но кто будет постоянно слушать их нытье? От них только жалобы исходят, которые всем уж надоели.

Нам нужно думать о нашем допуске к международным соревнованиям. А если Украина будет отказываться от участия в соревнованиях с нами, то это будут уже их личные проблемы», — сказала Роднина

Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами

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9 комментариев

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JL JL
от этой, т.с. - нахапай монетку, другого ожидать невозможно.
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Tigo_Volchara93
А российских спортсменов не жаль?
Особенно молодое поколение, которое толком еще не заработало себе на жизнь спортом, хотя все детство и юность отдали спорту ? Их не жаль, нет ?
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maripous
Совершенно не жаль украинских спортсменов. Это их проблемы.
Нам от этого только лучше. Не будет драк и скандалов между нашими спортсменами.
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mjordan
Иришка, своих пожалей. А то они, бедолаги, в ближайшие годы только на кубке русского телевизора будут тулупы крутить. Или как там эти ваши междусобойчики называются. А у всех остальных все нормально с конкуренцией.
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Iuliia Timofeyeva
Кому вообще интересны украинские спортсмены..ну, не будут, так не будут. Это их заботы
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Антиполитпроект
Спортсмены-участники путинга такие: 🗿🗿🗿
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Olga.t
Зашкаливающее, циничное лицемерие от депутатки ГД.
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Ебздрогыч
А у нас типа не так? Сходи на властный митинг, поддержи линию партии или хрен тебе, а не поддержка
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Toba Door
А просто украинцев депутату не жаль, жизнь спортсменов вне опасности, в отличие от простого населения
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