Ирина Роднина: «Жаль украинских спортсменов, на них постоянно давят в политических целях»

Ирина Роднина высказалась о запрете украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

«Это проблемы украинцев. Они лишают своих спортсменов хорошей конкуренции с нашими атлетами.

Жаль украинских спортсменов, на них постоянно давят в политических целях. Они могут жаловаться на нас сколько угодно, такое право у них есть, но кто будет постоянно слушать их нытье? От них только жалобы исходят, которые всем уж надоели.

Нам нужно думать о нашем допуске к международным соревнованиям. А если Украина будет отказываться от участия в соревнованиях с нами, то это будут уже их личные проблемы», — сказала .

Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами