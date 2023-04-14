Ирина Роднина: «Жаль украинских спортсменов, на них постоянно давят в политических целях»
Ирина Роднина высказалась о запрете украинским спортсменам соревноваться с россиянами.
«Это проблемы украинцев. Они лишают своих спортсменов хорошей конкуренции с нашими атлетами.
Жаль украинских спортсменов, на них постоянно давят в политических целях. Они могут жаловаться на нас сколько угодно, такое право у них есть, но кто будет постоянно слушать их нытье? От них только жалобы исходят, которые всем уж надоели.
Нам нужно думать о нашем допуске к международным соревнованиям. А если Украина будет отказываться от участия в соревнованиях с нами, то это будут уже их личные проблемы», — сказала Роднина.
Особенно молодое поколение, которое толком еще не заработало себе на жизнь спортом, хотя все детство и юность отдали спорту ? Их не жаль, нет ?
Нам от этого только лучше. Не будет драк и скандалов между нашими спортсменами.