Мамиашвили о запрете украинцам соревноваться с россиянами: «Мы видим попытки радикально влиять, навязывать свою бредовую позицию»

Михаил Мамиашвили высказался о запрете украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

«Вывод такой: если бы не драконовские, беспрецедентные, маразматические меры, никто бы это так не муссировал, это позиция политического руководства.

Сейчас мы видим попытки радикально влиять, навязывать свою бредовую позицию. Рано или поздно любая спорная ситуация всегда заканчивается миром. И как тогда эти люди будут смотреть своим спортсменам, своим гражданам в глаза? Хотя, думаю, им на это наплевать.

Даже на Украине спортсмены, специалисты и тренеры понимают, что бредовое разделение настолько абсурдно. Людей оставляют без куска хлеба.

Они могли бы участвовать, как это и делали – пусть под жесточайшим давлением, без копейки финансирования. Они выходили на нас, мы помогали им с финансированием.

Кто-то удачно, кто-то нет, но на российских мероприятиях под эгидой UWW (Объединенного мира борьбы) они участвовали», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России.

Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами