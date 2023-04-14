Журова о запрете украинцам соревноваться с россиянами: «Сколько раз это было, политики извинялись перед своими спортсменами за подобные решения»

Теги Светлана Журова МОК сборная Украины Политика Спорт-Экспресс Легкая атлетика

Светлана Журова высказалась о запрете украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

«Каждая страна может реагировать как хочет. Этот опыт был и у других стран, ничем хорошим это не закончилось. Сколько раз это было, политики извинялись перед своими спортсменами за подобные решения. Очередной раз Украина хочет сама пройти этот путь.

Хочу защитить спортсменов Украины. Им не к кому обратиться. Они не осмелятся ни к кому пойти, чтобы защищать свои права. Это совершено ужасно.

Я гипотетически фантазирую, но у МОК есть возможность отстранить страну, то есть лишить ее флага, когда кто-то из политиков очень сильно вмешивается в дела олимпийского комитета и общественных организаций. Значит, есть возможность перевести Украину в нейтральный статус и сказать спортсменам, выступайте теперь не за страну, а за себя.

Они могут такое предложить. И могут принять решение по лишению страны статуса. Вопрос, будут ли МОК это делать», — сказала Журова

Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами

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10 комментариев

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Marsbek Docoev
Это шоу с одной стороны и другой стороны не закончится, пока не завершится СВО или как там по-человечески война. Будут базарит кому как угодно. Проблему решать не спортсменам и болельщикам, а совсем другим господам на тронах
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a-fon
- а местные политики извинятся перед российским спортсменами?
- вы не понимаете, это другое, это коллективный запад виноват.
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jonnysilverhand01
А может быть все таки что то случилось ?
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Олег Кузнецов
Ответ Ебздрогыч
Сказала Журова, которая охренеть как защищает отечественных спортсменов и вместе с остальными пришибленными орет, что нельзя никуда ехать без флага и гимна
Бывшая сотрудница конвойной службы Журова как депутат голосовала за множество антинародных законов в угоду правящей верхушке...Что делает ее нелегитимной в глазах народа, а ее высказывания лишенными всякого смысла.
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Дмитрий Джи
Ответ Мистер Блин
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настоящая феерическая 8/
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Мистер Блин
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KMR
Обзвон по алфавиту стартовал
+3
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Melnikov1968
Что-то я не слышал, чтобы наш Президент извинился перед российскими спортсменами за недопуск на международные старты.
+7
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Alberville
Депутат хочет защитить украинских спортсменов! Украинским спортсменам пора позаботиться о завещаниях.
+8
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GeroyamSala
Ну а где извинения наших политиков за бан в спорте ? И это не после февраля
+6
-1
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Ебздрогыч
Сказала Журова, которая охренеть как защищает отечественных спортсменов и вместе с остальными пришибленными орет, что нельзя никуда ехать без флага и гимна
+11
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