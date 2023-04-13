Евгения Медведева: «Мне нравится разговорный жанр, хочу двигаться в этом направлении. Работаю над техникой речи, собственным стилем»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, что ей хотелось бы развиваться в разговорном жанре.

– Ты говорила, что не видишь себя тренером, при этом ты активно развиваешься в спортивной журналистике. Кем ты себя видишь?

– Это сложный вопрос. Мне нравится разговорный жанр, и я хочу двигаться в этом направлении. Работаю над техникой речи, собственным стилем.

Есть разные идеи, расскажу о них уже постфактум. Но и о спорте я не забываю. Сейчас для меня тренерская деятельность не актуальна, но я готова делиться опытом, – сказала Медведева. 

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3 комментария

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Lilek Li
мАсковский стиль?)
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шампион
Короче, любой жанр подойдет, кроме реальной работы.
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Бедоносец
Женечка, только в бокс не ходи и стрип-пластикой не занимайся пожалуйста, там уже есть самая-пресамая и опытная.
+5
-9
-4
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