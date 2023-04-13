Евгения Медведева: «Мне нравится разговорный жанр, хочу двигаться в этом направлении. Работаю над техникой речи, собственным стилем»

Евгения Медведева рассказала, что ей хотелось бы развиваться в разговорном жанре.

– Ты говорила, что не видишь себя тренером, при этом ты активно развиваешься в спортивной журналистике. Кем ты себя видишь?

– Это сложный вопрос. Мне нравится разговорный жанр, и я хочу двигаться в этом направлении. Работаю над техникой речи, собственным стилем.

Есть разные идеи, расскажу о них уже постфактум. Но и о спорте я не забываю. Сейчас для меня тренерская деятельность не актуальна, но я готова делиться опытом, – сказала Медведева.