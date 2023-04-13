Медведева о том, почему не афиширует личную жизнь: «Меня мама так воспитывала – личное должно быть внутри. Но не утверждаю, что всю жизнь буду скрываться»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева ответила на вопрос, почему не рассказывает о личной жизни.

– Почему лично ты для себя решила никак не афишировать отношения?

– Меня мама воспитывала так, что личное должно быть внутри. Но при этом я не утверждаю, что всю жизнь буду скрываться.

Я просто не люблю делиться деталями своей личной жизни. Если честно, не понимаю даже, кому это может быть интересно, – сказала Медведева. 

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5 комментариев

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Lilek Li
Пхахаа
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Toba Door
Врет и не краснеет, прошлый год имитировала личную жизнь с Милохиным, но даже такой не получилось, теперь типа скрывает, а есть что
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Sv Sv
Посмеялась. Спасибо 🤗
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шампион
Евгения Медведева уже озвучила мнений и фактов из своей биографии на пять разных личностей. Но оказывается, есть и шестая, скрытная. Тяжелый случай.
+6
0
+6
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Roman Roman
да ладно, былобы что афишировать - весь спорц завалили бы фотосессиями, инстасторизами, телегокружками и ютубшоумами
+11
-2
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