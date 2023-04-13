Евгения Медведева: «Никогда не задумывалась о переходе в сборную Армении. Я родилась и выросла в России, эта страна мне дала все»

Евгения Медведева заявила, что никогда не планировала переходить в сборную Армении.

Фигуристка имеет армянские корни по линии отца.

– В 2018 году шли разговоры о том, что ты могла сменить гражданство и выступать за Армению. В нынешних обстоятельствах смена гражданства для многих спортсменов – единственный шанс показать себя на международных соревнованиях. Как ты к этому относишься?

– На самом деле все разговоры о моем переходе в сборную Армении не соответствуют действительности. Я никогда об этом даже не задумывалась.

Я родилась и выросла в России. Эта страна мне дала все, что я имею на данный момент. Но я не отрицаю свои армянские корни. Может, как-нибудь приедем с ледовым шоу. Мне было бы интересно побывать в Ереване.

А по поводу смены гражданства – это дело каждого. Такое происходит постоянно. В любом виде спорта.

Бразильцы играют в футбол за сборную России, кореец Виктор Ан завоевал для нашей страны три золотые медали в Сочи. Американец Вик Уайлд выиграл два золота и одну бронзу на Олимпиаде для России.

Я к этому спокойно отношусь, с пониманием. У каждого своя жизнь, – сказала .

Евгения Медведева: «В 18-19 лет боли в спине были постоянными, я физически уже не могла тянуть свой уровень. Поэтому было принято решение завершить с профессиональным спортом»