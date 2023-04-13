Евгения Медведева: «Никогда не задумывалась о переходе в сборную Армении. Я родилась и выросла в России, эта страна мне дала все»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева натурализация сборная Армении Фигурное катание

Евгения Медведева заявила, что никогда не планировала переходить в сборную Армении.

Фигуристка имеет армянские корни по линии отца. 

– В 2018 году шли разговоры о том, что ты могла сменить гражданство и выступать за Армению. В нынешних обстоятельствах смена гражданства для многих спортсменов – единственный шанс показать себя на международных соревнованиях. Как ты к этому относишься?

– На самом деле все разговоры о моем переходе в сборную Армении не соответствуют действительности. Я никогда об этом даже не задумывалась.

Я родилась и выросла в России. Эта страна мне дала все, что я имею на данный момент. Но я не отрицаю свои армянские корни. Может, как-нибудь приедем с ледовым шоу. Мне было бы интересно побывать в Ереване.

А по поводу смены гражданства – это дело каждого. Такое происходит постоянно. В любом виде спорта.

Бразильцы играют в футбол за сборную России, кореец Виктор Ан завоевал для нашей страны три золотые медали в Сочи. Американец Вик Уайлд выиграл два золота и одну бронзу на Олимпиаде для России.

Я к этому спокойно отношусь, с пониманием. У каждого своя жизнь, – сказала Медведева

Евгения Медведева: «В 18-19 лет боли в спине были постоянными, я физически уже не могла тянуть свой уровень. Поэтому было принято решение завершить с профессиональным спортом»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Какая патриотка, обалдеть.
Осталось понять только, зачем ей сборная Армении, когда спортивная карьера давно закончена, а во всякие Ледниковые периоды, и куда-то ещё, после такого демарша, могут и перестать звать. Но очень честно и искренне да. Особенно когда не проверишь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toba Door
Ответ Queen Mimi
Какая же Женя интеллигентная! Ответила по делу и вежливо. Многим бы поучиться у нее этому.
Очень смешно Женя и интеллегентность
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toba Door
Обычно армяне пристраиваются к чужой кормушке, а наоборот, чтобы она имела в сборной Армении копейки, а в России ходим в гости к министру, получаем в месяц шесть лямов, при этом не живем в Канаде, на домик в Одинцово
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Queen Mimi
Какая же Женя интеллигентная! Ответила по делу и вежливо. Многим бы поучиться у нее этому.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бедоносец
Женечка молодец, настоящая патриотка своей страны. Нет ни капли сомнения, что она точно так же сказала бы и в далёком уже теперь 2016 году на самой заре своей блистательной карьеры.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий