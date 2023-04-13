Медведева о турнире шоу-программ: «Для меня главной оценкой была реакция зала и моих поклонников. Благодарна им за эмоции, которые получила»

Евгения Медведева рассказала о своих эмоциях от участия в турнире по шоу-программам.

– Женя, расскажи о турнире «Русский вызов». Как тебе такой формат?

– Собрать разные поколения на льду в одном шоу – безусловно интересно. Мы с Ильей Авербухом кропотливо готовили наш номер, я была полностью сосредоточена на нем. Так что пока даже не успела посмотреть постановки других участников, чтобы проанализировать.

Для меня самой главной оценкой была реакция зала и моих поклонников – и я благодарна им за те эмоции, которые получила. Очень много зрителей поддерживали меня на трибунах и пели вместе с замечательной Мией Бойка. Это было невероятно!

– Ты призналась, что наряд для шоу тебе помог придумать искусственный интеллект. Как пришла идея обратиться к программе?

– Во время гастролей с ледовым шоу мы ехали на автобусе из Череповца. Поездка была долгая, а делать особо нечего. Я начала думать о предстоящем турнире и своем платье.

В итоге зашла в приложение с искусственным интеллектом, забила кучу слов про свой образ, и программа выдала мне возможные варианты. Я переслала их нашей портнихе, она сделала несколько эскизов, и мы выбрали наиболее подходящий, – сказала двукратная чемпионка мира.

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