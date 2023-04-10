Евгения Медведева выступила ведущей прогноза погоды на ТНТ
Фигуристка Евгения Медведева выступила ведущей прогноза погоды на ТНТ.
Выпуски с участием Медведевой вышли в эфир 10 апреля.
Фигуристка Евгения Медведева выступила ведущей прогноза погоды на ТНТ.
Выпуски с участием Медведевой вышли в эфир 10 апреля.
Надо себя проявлять:
Огласить погоду,
Либо песенки мычать...
ляпы у всех случаются, даже у профессионалов.
думаю, ютуб будет отдельно - посмотрим
а не как приглашенный гость.
место ТАТ свободно)
так неубедительно;)
Ротенберг договорится)