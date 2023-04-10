Евгения Медведева выступила ведущей прогноза погоды на ТНТ

Теги телевидение сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева выступила ведущей прогноза погоды на ТНТ.

Выпуски с участием Медведевой вышли в эфир 10 апреля. 

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67 комментариев

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Его Величество Златан
Ответ Sat397
И чтец и жнец и на дуде игрец!
ну на дуде она кажется так себе игрец
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Natalia Shkurina
Ответ alexander bakulin
если бы одну удмуртскую журналистку пригласили вести прогноз погоды, тут бы на полу уже бы были кипели жёлтые лужи. но та к двум словам не способна подставить третье и их связать в предложение. поэтому вовек никуда не пригласят нашу звездульку в парике. поэтому только и остаётся кумушкам, что в сторону женечки хмыкать презрительно, да пытаться нелепо шутить. но смешными оказались лишь сами шутники. ибо с работой женечка справилась блестяще. это вам не блеянье в микрофон, как сами знаете у кого, тут кто придирается, лишь себя выставляют на посмешище
А какие ужасные болельщики у Алины, правда ведь? Бегаю по всем веткам и рассказывают обо всех плохое. Ой, это вы сейчас зачем-то на этой ветке Алину оскорбляете)
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Андрей Красин
Мельчает блат у Женюрки. Еще годик назад свадебным генералом в Пекин каталась, на патриотических форумах зажигала, на бирже клоуном была. А теперь радуется и прогнозу погоду на ТНТ. Скоро в ЖЭКах выступать будет в красных уголках, рассказывать домоуправам про свою судьбинушку вечно второй.
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Вера Подгорных
Похоже и погоде капец.
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Alexander X
Ответ <vella>
я имела ввиду на постоянной основе, а не как приглашенный гость. место ТАТ свободно)
там может быть вопрос в рабочем графике...
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закрыт по беспределу
Каждому по факту
Надо себя проявлять:
Огласить погоду,
Либо песенки мычать...
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Lilek Li
Ответ <vella>
ничего, научится, было бы желание и практика, ляпы у всех случаются, даже у профессионалов.
Да, да... наш русский медведь такой один)
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<vella>
Ответ Lilek Li
ага. с ее "жоско упаденным сальховым", или "у меня в КП, некогда не было"...??)) ах да, про "двое олимпиад Мориса" забыла ещё 😂
ничего, научится, было бы желание и практика,
ляпы у всех случаются, даже у профессионалов.
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Lilek Li
Ответ <vella>
и комментировать фк-соревнования) у нее получится, она быстро учится
ага. с ее "жоско упаденным сальховым", или "у меня в КП, некогда не было"...??)) ах да, про "двое олимпиад Мориса" забыла ещё 😂
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Alexander X
Ответ Roman Roman
это то самое бамбическое ютубшоу с юмором и звёздами?
не знаю🤷
думаю, ютуб будет отдельно - посмотрим
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<vella>
Ответ Alexander X
так она, вроде, уже комментит на окко🤷
я имела ввиду на постоянной основе,
а не как приглашенный гость.
место ТАТ свободно)
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Alexander X
Ответ <vella>
и комментировать фк-соревнования) у нее получится, она быстро учится
так она, вроде, уже комментит на окко🤷
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ uusti
Женя учится. Это видно. Неплохо.
Голос обработан, изменён слегка, но в целом-почему б нет?
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закрыт по беспределу
Умница, везде успевает.
+1
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<vella>
Ответ private dancer
Красивую ))))))) давно так не смеялась )))))))
побольше смайликов,
так неубедительно;)
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<vella>
Ответ Екатерина Ивановская
Женька здесь выглядит не на 23, а на 33. Надо уметь так состарить красивую девушку.
да ладно, видно, что молодая девушка
+2
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Princess23
Ответ Ольга Калугина
Пока она закончит предложение, погода поменяется. а может и время года
а может и сам год ))))
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закрыт по беспределу
Ответ Ольга Калугина
Пока она закончит предложение, погода поменяется. а может и время года
😁
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svetlic
Ответ mtoo
Большеват как-то...
это закос под оверсайз
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<vella>
Ответ alexander bakulin
если бы одну удмуртскую журналистку пригласили вести прогноз погоды, тут бы на полу уже бы были кипели жёлтые лужи. но та к двум словам не способна подставить третье и их связать в предложение. поэтому вовек никуда не пригласят нашу звездульку в парике. поэтому только и остаётся кумушкам, что в сторону женечки хмыкать презрительно, да пытаться нелепо шутить. но смешными оказались лишь сами шутники. ибо с работой женечка справилась блестяще. это вам не блеянье в микрофон, как сами знаете у кого, тут кто придирается, лишь себя выставляют на посмешище
прочитает, для этого есть телесуфлер)
+1
-3
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svetlic
Мне понравилось, как она отвела. Выглядит естественно и уверенно. Единственное, стилистам минус, хотелось бы чего-то более легкого и молодежного. Зачем эта водолазка по самые уши?
+6
-4
+2
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Ольга Калугина
Ответ <vella>
увидим Алину с прогнозом погоды на Первом, Ротенберг договорится)
Пока она закончит предложение, погода поменяется. а может и время года
+9
-3
+6
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private dancer
Ответ uusti
Женя учится. Это видно. Неплохо.
Хуже не придумаешь.
+3
-2
+1
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private dancer
Ответ Екатерина Ивановская
Женька здесь выглядит не на 23, а на 33. Надо уметь так состарить красивую девушку.
Красивую ))))))) давно так не смеялась )))))))
+5
-7
-2
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<vella>
Ответ Алексей Токарев
Чем же на это ответит Алина?
увидим Алину с прогнозом погоды на Первом,
Ротенберг договорится)
+6
-3
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