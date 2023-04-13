Чок и Бейтс установили мировой рекорд по баллам в ритм-танце на командном чемпионате мира

Теги танцы на льду сборная Франции сборная США Эван Бейтс Мэдисон Чок командный чемпионат мира (World Team Trophy) Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Фигурное катание

Чок и Бейтс установили мировой рекорд в ритм-танце на командном чемпионате мира.

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс установили мировой рекорд в ритм-танце на командном чемпионате мира в Токио.

Фигуристы набрали 93,91 балла за прокат (55,16 за технику). Предыдущее достижение принадлежало французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, набравшим 92,73 на ЧМ-2022 в Монпелье.

Произвольные танцы на командном чемпионате мира пройдут 14 апреля.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2023. Чок и Бейтс выиграли ритм-танец, Гиньяр и Фаббри – 2-е, Гиллес и Пуарье – 3-и

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15 комментариев

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Sivl
Ответ The Only
Если уж бить рекорд Пападакисов, то это должна быть Худайбердиева.
Я думаю она смогла бы победить даже без партнера
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Бичуния
Ответ bolelschiza
Чокам далеко до Пападакисов во всём. Ладно бы ещё такие баллы ХД получали, но тут неедущая Чок.
Пападакисы на этом турнире не выступали. Сравнивать некого и нечего.

Но могу сказать, что шедевральный прокат Чок и Бейтс не отменяет гениальности французов. Можно и перефразировать, гениальность французов не отменяет блестящую, яркую жгучую латину на японском льду американцев.
Минус влепила не я.
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The Only
Если уж бить рекорд Пападакисов, то это должна быть Худайбердиева.
+2
0
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Додик Аксель
В этом сезоне ХБ побьют их мировой рекорд, если худо-бедно откатают без падения. Жулин их будет мотивировать, а судьи благоволить.
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MyCA
Если не упали то рекорд не считается
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Charliz
Ответ Бичуния
В истории танцев случаются шедевральные прокаты. Сегодня Чок и Бейтс выдали такой
Реально было классно?
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SALMON
Ответ Алоэ Вера
Ну это перебор. Понятно, что в команднике судьи щедры, как никогда, но не настолько же.
Ну Медведевой в свое время за ПП с флутцем нарисовали 160 баллов 🤡🤡🤡 Так что командник это по сути шоу.
+7
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bolelschiza
Чокам далеко до Пападакисов во всём. Ладно бы ещё такие баллы ХД получали, но тут неедущая Чок.
+4
-3
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Бичуния
В истории танцев случаются шедевральные прокаты. Сегодня Чок и Бейтс выдали такой
+4
-5
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Роман Волков
А почему не 100!
Теперь ждём рекорда от Сакамото!
Я думаю Должна побить рекорд Загитовой без Ультра-си.✊
+6
-4
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СТАТИСТИКА 100
Заслуженно!
+5
-5
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Маргарита В Сафронова
Амы, всё--таки, решили, загребать под себя)
+4
-3
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Алоэ Вера
Ну это перебор. Понятно, что в команднике судьи щедры, как никогда, но не настолько же.
+14
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AllaS
Нынче судьи не были по обыкновению щедрыми на команднике , они превзошли себя прежних . Они в ирреальности ныне.
Мне Чоки всегда нравились, но сегодняшняя КП не выделялась, чем-то особенным . Хоть турнир и коммерческий , но он под эгидой ИСУ и даёт личный рейтинг фигуристам.
+6
-3
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Александр Шульгин
Что так мало надо было 100 ставить зачем скромничать то. Все это в клоунаду превратилось.
+5
-5
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