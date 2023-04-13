Чок и Бейтс установили мировой рекорд по баллам в ритм-танце на командном чемпионате мира
Чок и Бейтс установили мировой рекорд в ритм-танце на командном чемпионате мира.
Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс установили мировой рекорд в ритм-танце на командном чемпионате мира в Токио.
Фигуристы набрали 93,91 балла за прокат (55,16 за технику). Предыдущее достижение принадлежало французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, набравшим 92,73 на ЧМ-2022 в Монпелье.
Произвольные танцы на командном чемпионате мира пройдут 14 апреля.
Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2023. Чок и Бейтс выиграли ритм-танец, Гиньяр и Фаббри – 2-е, Гиллес и Пуарье – 3-и
Но могу сказать, что шедевральный прокат Чок и Бейтс не отменяет гениальности французов. Можно и перефразировать, гениальность французов не отменяет блестящую, яркую жгучую латину на японском льду американцев.
Минус влепила не я.
Теперь ждём рекорда от Сакамото!
Я думаю Должна побить рекорд Загитовой без Ультра-си.✊
Мне Чоки всегда нравились, но сегодняшняя КП не выделялась, чем-то особенным . Хоть турнир и коммерческий , но он под эгидой ИСУ и даёт личный рейтинг фигуристам.