Чок и Бейтс установили мировой рекорд по баллам в ритм-танце на командном чемпионате мира

Чок и Бейтс установили мировой рекорд в ритм-танце на командном чемпионате мира.

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс установили мировой рекорд в ритм-танце на командном чемпионате мира в Токио.

Фигуристы набрали 93,91 балла за прокат (55,16 за технику). Предыдущее достижение принадлежало французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, набравшим 92,73 на ЧМ-2022 в Монпелье.

Произвольные танцы на командном чемпионате мира пройдут 14 апреля.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2023. Чок и Бейтс выиграли ритм-танец, Гиньяр и Фаббри – 2-е, Гиллес и Пуарье – 3-и