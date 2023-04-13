Жулин о Худайбердиевой и Базине: «Ребята работящие, их не остановить. Уже и музыку нашли на программу, и много новых идей, много элементов придумали»

Александр Жулин оценил работу с фигуристами Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным.

Танцевальный дуэт перешел в группу Жулина в апреле. Ранее они тренировались у Дениса Самохина.

«Скажу, что очень легко работать, ребята работящие, их не остановить. И уже и музыку нашли на программу, и много новых идей, много задумок, много элементов придумали.

Сейчас я составляю программу Шанаевой и Дрозду, потом приступлю к Худайбердиевой с Базиным, и когда Саша (Степанова) восстановится, будем смотреть их программу, конечно, у них есть уже и наброски, и музыка.

Они работали с Максом Стависким. Надеюсь, что их программа мне понравится, просто отработаем ее, скорее всего, и оставим», – сказал заслуженный тренер России.

Также Жулин, в группе которого тренируются пять танцевальных пар, рассказал, как ему удается распределять время.

«Дело в том, что у нас работают четыре тренера очень высокого уровня: один поддержками занимается, второй – хореографией, третий – как элементами, так и всеми дорожками, а я работаю над техникой, ставлю номера.

Пока я абсолютно не ощущаю, что мне не хватает времени на кого-то, все так распределяется хорошо. Я сейчас все время на коньках. Это некий азарт. Это определенный вызов для меня и для всех ребят. Работать с высокоуровневыми парами – огромное удовольствие», – добавил Жулин.