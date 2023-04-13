Елена Костылева: «Для меня второе и третье место – это не выигрыш. Выиграла – значит, заняла первое место»
11-летняя фигуристка Елена Костылева рассказала, как проходит ее тренировочный день.
Костылева тренируется в группе Игоря Лютикова.
– Я обязательно завтракаю, потом умываюсь, одеваюсь, причесываюсь и иду на тренировку. Там у нас разминка, потом час льда, после которого может быть ещё один дополнительный лед. Дальше ОФП, еще лед и может быть еще лед. Дальше иду домой обедать, растягиваюсь и отдыхаю. Всего у меня 3,5-4 часа льда, а тренировок 5-6 часов.
Я на домашнем обучении, делаю уроки дома. Я числюсь в школе, учусь в четвертом классе.
– Мама – твой менеджер? Она водит тебя на тренировки и соревнования, занимается распорядком твоего дня?
– Да, меня везде возит только мама, но если она занята, то может и папа отвезти. Мы живем очень близко к катку, в десяти минутах ходьбы. Специально так выбирали квартиру, чтобы было удобно.
– Мама критикует выступления указывает на ошибки?
– Всегда по-разному. Если разминка перед прокатом прошла не очень хорошо, то в дело вступает мама…
– Мама смотрит все тренировки?
– Да, каждый день. Не бывает тренировки, на которой нет мамы. Она стоит у борта.
– Мама следит за твои питанием? Что тебе нельзя есть?
– Да мне ничего нельзя. Полезную еду я ем: суп, творог, фрукты, овощи. А сладкое и подобные вредные вещи мне можно есть в определенном количестве.
– Какая твоя конечная цель?
– Ее нет. Все должно идти поэтапно.
– Об Олимпиаде ты не мечтаешь?
– Нет. Сначала нужно взять чемпионат Европы, мира, а потом думать и об Олимпиаде.
– Для тебя существует какое-то место кроме первого?
– Для меня второе и третье место – это не выигрыш. Выиграла – значит, заняла первое место, – сказала Костылева.
Тут некоторые Жалеют несчастного ребёнка, но на самом деле она Счастливый ребёнок, живёт тем, что ей нравится.