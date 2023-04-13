Елена Костылева: «Для меня второе и третье место – это не выигрыш. Выиграла – значит, заняла первое место»

11-летняя фигуристка Елена Костылева рассказала, как проходит ее тренировочный день.

Костылева тренируется в группе Игоря Лютикова.

– Я обязательно завтракаю, потом умываюсь, одеваюсь, причесываюсь и иду на тренировку. Там у нас разминка, потом час льда, после которого может быть ещё один дополнительный лед. Дальше ОФП, еще лед и может быть еще лед. Дальше иду домой обедать, растягиваюсь и отдыхаю. Всего у меня 3,5-4 часа льда, а тренировок 5-6 часов.

Я на домашнем обучении, делаю уроки дома. Я числюсь в школе, учусь в четвертом классе.

– Мама – твой менеджер? Она водит тебя на тренировки и соревнования, занимается распорядком твоего дня?

– Да, меня везде возит только мама, но если она занята, то может и папа отвезти. Мы живем очень близко к катку, в десяти минутах ходьбы. Специально так выбирали квартиру, чтобы было удобно.

– Мама критикует выступления указывает на ошибки?

– Всегда по-разному. Если разминка перед прокатом прошла не очень хорошо, то в дело вступает мама…

– Мама смотрит все тренировки?

– Да, каждый день. Не бывает тренировки, на которой нет мамы. Она стоит у борта.

– Мама следит за твои питанием? Что тебе нельзя есть?

– Да мне ничего нельзя. Полезную еду я ем: суп, творог, фрукты, овощи. А сладкое и подобные вредные вещи мне можно есть в определенном количестве.

– Какая твоя конечная цель?

– Ее нет. Все должно идти поэтапно.

– Об Олимпиаде ты не мечтаешь?

– Нет. Сначала нужно взять чемпионат Европы, мира, а потом думать и об Олимпиаде.

– Для тебя существует какое-то место кроме первого?

– Для меня второе и третье место – это не выигрыш. Выиграла – значит, заняла первое место, – сказала Костылева.