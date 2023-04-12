Трусова и Плющенко провели мастер-классы для юных фигуристов в Кемерове
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и серебряный призер Игр Александра Трусова провели мастер-классы для юных фигуристов в Кемерове.
Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты Кузбасс».
Трусова занималась с девочками младшей группы, Плющенко – с группой подростков.
Мастер-классы проходили в ледовом дворце «Кузбасс» для спортсменов из кемеровской школы №6.
Другое дело, что звучит некрасиво.
А теперь взрослая девушки, мегаопытная фигуристка, на мастер- классы которой мечтают попасть юные фигуристы.
Как время летит!
мастер классы фигурное катание просто не может не развиваться в стране. Очень хорошая традиция, проводить мастер классы.