Трусова и Плющенко провели мастер-классы для юных фигуристов в Кемерове

Теги Евгений Плющенко сборная России видео женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и серебряный призер Игр Александра Трусова провели мастер-классы для юных фигуристов в Кемерове.

Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты Кузбасс». 

Трусова занималась с девочками младшей группы, Плющенко – с группой подростков.

Мастер-классы проходили в ледовом дворце «Кузбасс» для спортсменов из кемеровской школы №6.

 

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14 комментариев

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Анна Беляева
Ответ vanessa2021
Вроде совсем недавно Саша сама была подростком.. А теперь взрослая девушки, мегаопытная фигуристка, на мастер- классы которой мечтают попасть юные фигуристы. Как время летит!
Саша и сейчас еще подросток - ей только 18. Соверменные люди считаются подростками лет до 22-25 в возрастной психологии.
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StanislavaKhalina
Ответ margosha58
Редакторы, название города Кемерово не склоняется. Вы же не напишите про Осло - "в Осле". Или напишите?).
Плохие новости, редакторы правы. Уточнила на кафедре филологии. Склоняется :)

Другое дело, что звучит некрасиво.
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Анна Беляева
Ответ margosha58
Редакторы, название города Кемерово не склоняется. Вы же не напишите про Осло - "в Осле". Или напишите?).
Нет, по нормам русского литературного языка - как раз таки склоняется: в Одинцове, в Кемерове, в Орехово-Зуеве. А несклонение - это, так называемая "армейская норма", чтобы не было путаницы при обозначении похожих городов с окончаниями на "о" и на согласный в разных формах. Например Бобров и Боброво втворительном падеже в Боброве. Непонятно, куда вести войска.
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Тайга86
Ответ margosha58
Редакторы, название города Кемерово не склоняется. Вы же не напишите про Осло - "в Осле". Или напишите?).
Уже давно так пишут везде. Мне тоже и слух и глаза режет, но теперь так можно писать и говорить.
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margosha58
Редакторы, название города Кемерово не склоняется. Вы же не напишите про Осло - "в Осле". Или напишите?).
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Eva2426
Ответ Шубы
Им надо создать бренд своей коллаборации - "плющевая ракета")))
Плюшевая может?
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Тайга86
О, Саша прыжкам учит. Прально, в чем сама сильна и умеет, тем и делится. Красиво кружиться они и у других поучатся, а получить мастер-класс у топовой фигуристки, имеющей в арсенале все четверные, не каждый раз случается. Удачи девчонкам, им теперь будет что вспомнить)
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alexnew
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Е...С
Молодцы, юные спортсмены совершенно точно были счастливы поработать с такими мастерами своего дела.
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flyhigh
Ответ Шубы
Им надо создать бренд своей коллаборации - "плющевая ракета")))
🤣🤣🤣👌
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vanessa2021
Вроде совсем недавно Саша сама была подростком..

А теперь взрослая девушки, мегаопытная фигуристка, на мастер- классы которой мечтают попасть юные фигуристы.

Как время летит!
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Hiro Nakamura
Сашок вперёд!
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Hiro Nakamura
Саша, молодец, файтин!
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tanya_1111
Когда по городам ездят знаменитости и постоянно проводят
мастер классы фигурное катание просто не может не развиваться в стране. Очень хорошая традиция, проводить мастер классы.
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Шубы
Им надо создать бренд своей коллаборации - "плющевая ракета")))
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