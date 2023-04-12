Трусова и Плющенко провели мастер-классы для юных фигуристов в Кемерове

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и серебряный призер Игр Александра Трусова провели мастер-классы для юных фигуристов в Кемерове.

Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты Кузбасс».

Трусова занималась с девочками младшей группы, Плющенко – с группой подростков.

Мастер-классы проходили в ледовом дворце «Кузбасс» для спортсменов из кемеровской школы №6.