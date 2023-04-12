Тренер Митрофанова: «Четверные нужно учить до веса в 30 килограммов. В нашей стране тебя спишут со счетов, если ты не прыгаешь ультра-си»

Тренер Митрофанова считает, что фигуристы должны учить ультра-си в юном возрасте.

Екатерина Митрофанова является тренером 11-летней , которая в этом сезоне выиграла мемориал Жука и первенство Москвы.

– ISU повысила возрастной ценз. Не думала ли ты, что в связи с этим нужно притормозить такое активное изучение четверных в детском возрасте?

– Мне кажется, четверные нужно учить до веса в 30 килограммов, потом можно уже не запрыгать ничего. Плюс в нашей стране в современных реалиях тебя спишут со счетов, если ты не прыгаешь ультра-си, ты не сможешь запомниться судьям и закрепится в топе российского фигурного катания.

Сейчас Лена находится в этом топе. Надеюсь, мы и дальше там будем оставаться, с пубертатом будем бороться и постараемся сохранить здоровье и элементы. Здесь два мнения: возможно, нужно себя поберечь, но если не начнешь учить ультра-си в детстве, то потом можешь не запрыгать вовсе.

– Ты не замечала такую тенденцию, когда фигуристы, которые звездят в детстве, даже до юниорского периода не доходят, я уже не говорю про взрослый?

– Это правда. Так бывает часто. Особенно такая ситуация наблюдается в мужском одиночном катании. Те парни, которые занимали места в детском возрасте, сейчас нигде, а наши топовые фигуристы не были звездами в детстве. Но всегда ведь есть исключения. Возможно, Лена – это то самое исключение.

Возьмем ту же Щербакову, мы начинали с Аней кататься в одной группе, потом тренировались вместе у Тутберидзе, она всегда была звездой. «Розовую пантеру» Щербаковой, которую она катала в детстве, помнят все. Да и в детском возраста виден задел ребенка, получится из него хороший спортсмен или нет.

Не бывает такого, что неказистый ребенок, которого никто не знает, вдруг врывается на пьедестал. Форму можно сохранить, главное, желание, – сказала Митрофанова.