Гимнастка Веденеева: «Было очень жаль, что Туктамышева не поехала на Олимпиаду. Она яркий пример, почему важно повышать возраст в эстетических видах спорта»
Словенская гимнастка Веденеева высказалась о непопадании Туктамышевой на Олимпийские игры
Екатерине Веденеевой жаль, что Елизавета Туктамышева не выступила в Пекине-2022.
«Я слежу за фигурным катанием и в курсе истории Лизы. Было очень жаль, что она не поехала на Олимпиаду.
Она яркий пример, почему важно повышать возраст в таких эстетических видах спорта, как гимнастика и фигурное катание», – сказала Веденеева.
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Даже при ресурсе Щербакова Стаса и его контактов с Лакерником.
И Лиза,и Мишин -все время утирались, молча принимали оплеухи или имел место выгодный для Мишин размен-тянут парней,а Лиза в отстое.
Поэтому теперь я по другому смотрю на все.
папа Стас захотел сделать дочу ОЧ и на ее кризисной спортивной форме протащил по головам всех кого только мог.Молодец,исполнил мечту доченьки и свою.Да,Карма прилетит, но сейчас снимают сливки и с других договорных шаражек.У Мишина ничуть не меньший ресурс-он мог ставить условия и отстаивать Лизу,в конце концов дать бой,но значит не захотел и было выгодно другое.Так что -там становятся участниками ОИ и даже ОЧ, где всеми способами по головам к этому идут к этой цели,в том числе не спортивным путем-с помощью тренера, отца, договоренности с функционерами и т.д...