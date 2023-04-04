Гимнастка Веденеева: «Было очень жаль, что Туктамышева не поехала на Олимпиаду. Она яркий пример, почему важно повышать возраст в эстетических видах спорта»

Словенская гимнастка Веденеева высказалась о непопадании Туктамышевой на Олимпийские игры

Екатерине Веденеевой жаль, что не выступила в Пекине-2022.

«Я слежу за фигурным катанием и в курсе истории Лизы. Было очень жаль, что она не поехала на .

Она яркий пример, почему важно повышать возраст в таких эстетических видах спорта, как гимнастика и фигурное катание», – сказала Веденеева.

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