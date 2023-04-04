Гимнастка Веденеева: «Было очень жаль, что Туктамышева не поехала на Олимпиаду. Она яркий пример, почему важно повышать возраст в эстетических видах спорта»

Теги сборная России художественная гимнастика Елизавета Туктамышева Олимпиада-2022 женское катание Екатерина Веденеева сборная Словении возрастной ценз Гимнастика

Словенская гимнастка Веденеева высказалась о непопадании Туктамышевой на Олимпийские игры

Екатерине Веденеевой жаль, что Елизавета Туктамышева не выступила в Пекине-2022.

«Я слежу за фигурным катанием и в курсе истории Лизы. Было очень жаль, что она не поехала на Олимпиаду.

Она яркий пример, почему важно повышать возраст в таких эстетических видах спорта, как гимнастика и фигурное катание», – сказала Веденеева.

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

«Балуй себя! Пусть ребенок в тебе кайфует!» Открытое письмо Лизы Туктамышевой себе 16-летней

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8 комментариев

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Дружба11
Ответ Rush
Не поехала? Лиза отбор не прошла.
Нет -Лизу "не прошли", втащив Щербакову без ультра си
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AAPolyansky
ничего ни фигурное катание, ни гимнастические виды спорта не выиграют от повышения возрастного ценза. снизится уровень конкуренции и уровень сложности программ взрослый по сравнению с юниорским, а в юниорском разряде окажутся спортсмены как 12-13, так и по сути уже взрослые - 14-17, что просто уничтожит шансы 12-13-летних
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Дружба11
Да,Лизу жаль, но Мишин за нее не поборолся-раз, а мог и ресурс имел в угоду участия на ОИ Семененко ради жены,и два Лиза сама призналась во вью,что она отказалась бороться,а могла дать бой.
Даже при ресурсе Щербакова Стаса и его контактов с Лакерником.
И Лиза,и Мишин -все время утирались, молча принимали оплеухи или имел место выгодный для Мишин размен-тянут парней,а Лиза в отстое.
Поэтому теперь я по другому смотрю на все.
папа Стас захотел сделать дочу ОЧ и на ее кризисной спортивной форме протащил по головам всех кого только мог.Молодец,исполнил мечту доченьки и свою.Да,Карма прилетит, но сейчас снимают сливки и с других договорных шаражек.У Мишина ничуть не меньший ресурс-он мог ставить условия и отстаивать Лизу,в конце концов дать бой,но значит не захотел и было выгодно другое.Так что -там становятся участниками ОИ и даже ОЧ, где всеми способами по головам к этому идут к этой цели,в том числе не спортивным путем-с помощью тренера, отца, договоренности с функционерами и т.д...
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Sincere
Ответ Unona73
Интересно,кого бы она выкинула из олимпийской сборной:Валиеву - на тот момент проводившую самый успешный сезон или Трусову с 5 четверными или Аню,которая и стала ОЧ!)
Раз она говорит о повышении возраста, то должно быть очевидно, вместо кого)
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Unona73
Интересно,кого бы она выкинула из олимпийской сборной:Валиеву - на тот момент проводившую самый успешный сезон или Трусову с 5 четверными или Аню,которая и стала ОЧ!)
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Rush
Не поехала? Лиза отбор не прошла.
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lyublyu Costornaya
да спокойно Валиеву с допинг-тестом надо было убирать с Игр, и отправлять Туктика в командник
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Molly
Мне тоже жаль, но, как показал результат, поддержка Ани на ЧР была оправдана. Вместо Камилы тоже могла бы поехать, если бы шведская лаборатория предоставила бы вовремя результаты исследований на наличие допинга. Лизе не повезло, но она не унывает и правильно делает.
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