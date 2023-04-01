Базылюк сделала три квада в произвольной программе на первенстве России старшего возраста, Садкова прыгнула два четверных тулупа, Костылева – два четверных сальхова
Маргарита Базылюк сделала три четверных прыжка на первенстве России старшего возраста.
В произвольной программе фигуристка исполнила два четверных тулупа (в комбинации с двойным акселем и сольно) и четверной сальхов.
Дарья Садкова сделала два четверных тулупа (в каскаде с двойным тулупом и сольно).
Елена Костылева прыгнула два четверных сальхова (в комбинации с двойным акселем и сольно), но упала с четверного тулупа.
Базылюк одержала победу, Садкова заняла второе место, Костылева – третье.
Семь Четверных на пьедестале!
Два Личных Рекорда!
И незабываемое удовольствие от турнира😍
До сих пор руки дрожат.👏
Хочу пожелать всем фигуристкам здоровья и успехов на будущих стартах!
Костылева уже давно не имеет отношения к ТШТ.
Маргарита тоже весь сезон восхищает.