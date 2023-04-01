сделала три четверных прыжка на первенстве России старшего возраста.

В произвольной программе фигуристка исполнила два четверных тулупа (в комбинации с двойным акселем и сольно) и четверной сальхов.

сделала два четверных тулупа (в каскаде с двойным тулупом и сольно).

прыгнула два четверных сальхова (в комбинации с двойным акселем и сольно), но упала с четверного тулупа.

Базылюк одержала победу, Садкова заняла второе место, Костылева – третье.