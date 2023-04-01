Базылюк сделала три квада в произвольной программе на первенстве России старшего возраста, Садкова прыгнула два четверных тулупа, Костылева – два четверных сальхова

Теги сборная России женское катание Дарья Садкова Елена Костылева Маргарита Базылюк Фигурное катание

Маргарита Базылюк сделала три четверных прыжка на первенстве России старшего возраста.

В произвольной программе фигуристка исполнила два четверных тулупа (в комбинации с двойным акселем и сольно) и четверной сальхов.

Дарья Садкова сделала два четверных тулупа (в каскаде с двойным тулупом и сольно).

Елена Костылева прыгнула два четверных сальхова (в комбинации с двойным акселем и сольно), но упала с четверного тулупа.

Базылюк одержала победу, Садкова заняла второе место, Костылева – третье.

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Ответ Gala
Кому смена? Петросян? Всем этим девочкам до первого взрослого турнира 5-6 лет. Доедут живыми, как считаете?
Причем тут взрослые, смена есть на каждом поколении и все одна лучше другой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gala
Ответ tim55555
Где наши квадистки Щербакова, Трусова, Хромых и где их квады?
Канули в Лету. А из сегодня катающихся может кто и доедет до взрослых стартов. Если нас выпустят из бана конечно. Но глядя на Маргариту очень сомневаюсь в этом.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислава Крюкова
Ответ Sat397
Только возраст выхода во взрослые подняли, а вы и не заметили. Пост пубертатным фигуристкам прыгнуть один ультра-си будет достаточно, если все остальные элементы будут на высоком уровне. А те что будут задерживать свое развитие, так это их проблемы, у них карьера может быть и будет с парой побед, но крайне короткая.
Даже сейчас одного ультраси постпубертатной Туктамышевой не достаточно чтоб обыграть Валиеву в пубертате. Не говоря уже о том, что пострубертатной Туктамышевой недостаточно было одного ультраси, чтоб обыграть 17летних Трусову и Щербакову. О чем вы вообще?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tim55555
Где наши квадистки Щербакова, Трусова, Хромых и где их квады?
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оксана Иванова
Ответ Sat397
Только возраст выхода во взрослые подняли, а вы и не заметили. Пост пубертатным фигуристкам прыгнуть один ультра-си будет достаточно, если все остальные элементы будут на высоком уровне. А те что будут задерживать свое развитие, так это их проблемы, у них карьера может быть и будет с парой побед, но крайне короткая.
Время покажет. Пока все важи рассуждения высоссаны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gala
Ответ Александр Шульгин
Смена хорошая растет
Кому смена? Петросян? Всем этим девочкам до первого взрослого турнира 5-6 лет. Доедут живыми, как считаете?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
catsanddogs
Ответ oleg
Базылюк великолепна! Так легко прыгает четверные.... С Победой Марго!
У неё нездоровый вес, наверное специально ограничивают чтобы была полегче
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olvl
Поздравляю Риту с победой, это было незабываемо. Дашу с серебром, с отличными прокатами и оценками. Просто молодец, доработала до такого высокого уровня, смогла. Уже не страшно за Дашу, она становится всё более стабильной. Лену с бронзой, молодец.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
B.l.a.z.e
Ответ Анна Беляева
А зачем кататься до возраста Каори, если все главные старты выиграешь в возрасте Щерьаковой или Трусовой? каори зачем катается досвоего возраста - понятно. Она медали пытается собрать, занять нишу титулованных атлетов. Зачем это тем, кто все собрал раньше?
Ну в истории остаются спортсмены с историей, а не спортсмены одного сезона. И кто-то любит фигурное катание и готов посвятить ему больше, чем полтора сезона)
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sat397
Ответ Анна Беляева
Одного было недостаточно уже на этой олимпиаде, если вы не заметили. На следующей, безусловно будет требоваться не меньше двух плюс триксель.
Только возраст выхода во взрослые подняли, а вы и не заметили. Пост пубертатным фигуристкам прыгнуть один ультра-си будет достаточно, если все остальные элементы будут на высоком уровне. А те что будут задерживать свое развитие, так это их проблемы, у них карьера может быть и будет с парой побед, но крайне короткая.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Девчонки у нас уже в этом возрасте многое умеют, что иным взрослым неподвластно за всю их спортивную карьеру. Арсенал прыжкового контента впечатляющий, вращения интересные и качественные, у многих четвёртого уровня. Даша уже выделяется своим скольжением, хорео и пластикой. А 4Т у неё просто улётный !
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Волков
Фантастическая развязка!
Семь Четверных на пьедестале!
Два Личных Рекорда!
И незабываемое удовольствие от турнира😍
До сих пор руки дрожат.👏
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ Мэри-Сью
Пускай они вначале докатаются до возраста Каори, а потом будем говорить. Костылева уже давно не имеет отношения к ТШТ.
А зачем кататься до возраста Каори, если все главные старты выиграешь в возрасте Щерьаковой или Трусовой? каори зачем катается досвоего возраста - понятно. Она медали пытается собрать, занять нишу титулованных атлетов. Зачем это тем, кто все собрал раньше?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ Sat397
Взрослым и не надо будет прыгать много ультра- си, одного будет достаточно не форсируя время подготовить ко взрослым стартам. Тем более, когда будут взрослые соревнования, другие кто в пубере будет, кто сломается давно к тому времени, кто накосячит, со своими недо-ультрасями.
Одного было недостаточно уже на этой олимпиаде, если вы не заметили. На следующей, безусловно будет требоваться не меньше двух плюс триксель.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sat397
Ответ Ostinato
Что-то не припомню ни одну девушку в России, которая бы вдруг запрыгала ультраси не занимавшись ими в детстве. Туктамышева триксель с 12 лет прыгала и сейчас его делает. Родионова, Константинова, Погорилая как не прыгали в детстве ультраси так и во взрослом возрасте не стали их делать.
Комментарий скрыт
0
-10
-10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asusp527
Ответ Ритт
Питерские вообще без квадов. Самые сильные у них Петрова, Захарова и Гущина и не предвидится ультраС. Одна Тукта там за всех
Комментарий скрыт
+1
-11
-10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ритт
Питерские вообще без квадов. Самые сильные у них Петрова, Захарова и Гущина и не предвидится ультраС. Одна Тукта там за всех
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Татьяна Семёновна
Даже среди 12-летних девчушек без ультра-си уже к подиуму не подобраться! Алена не стала рисковать, имея в арсенале квадлутц, и осталась без медали. Как в свое время, глядя на Сашу, Аню, Камилу, в других штабах лихорадочно все бросились учить триксели и квады, понимая, что без них к пьедесталу не подступиться, так то же самое началось и с совсем юными спортсменками.
Хочу пожелать всем фигуристкам здоровья и успехов на будущих стартах!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ostinato
Ответ Sat397
О будущем девочки не думают. С такими темпами сломаются пока во взрослые выйдут. А те кто себя сейчас более -менее берегут, во взрослых будут фейерить.
Что-то не припомню ни одну девушку в России, которая бы вдруг запрыгала ультраси не занимавшись ими в детстве. Туктамышева триксель с 12 лет прыгала и сейчас его делает. Родионова, Константинова, Погорилая как не прыгали в детстве ультраси так и во взрослом возрасте не стали их делать.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мэри-Сью
Ответ sheh749
Хрусталята - молодцы! Базылюк, Садкова, Костырева - сильнейшие в мировом юношеском ФК! Где там Каори, чемпионка мира? Близко не стоит!
Пускай они вначале докатаются до возраста Каори, а потом будем говорить.
Костылева уже давно не имеет отношения к ТШТ.
+12
-15
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AreYou
Какие у нас крутые девочки. Да Дашу особенно радостно. Так обидно валила произвольную, а теперь два чистых квада.
Маргарита тоже весь сезон восхищает.
+32
0
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sat397
Комментарий скрыт
+6
-19
-13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oleg
Базылюк великолепна! Так легко прыгает четверные.... С Победой Марго!
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asusp527
Ответ sheh749
Хрусталята - молодцы! Базылюк, Садкова, Костырева - сильнейшие в мировом юношеском ФК! Где там Каори, чемпионка мира? Близко не стоит!
Комментарий скрыт
+9
-25
-16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sheh749
Хрусталята - молодцы! Базылюк, Садкова, Костырева - сильнейшие в мировом юношеском ФК! Где там Каори, чемпионка мира? Близко не стоит!
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий