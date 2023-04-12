Татьяна Тарасова: «Сомневаюсь, что Виртью и Дюамель будут страдать из-за того, что им запретили въезд в Россию. Зачем им сюда?»

Теги Тесса Виртью Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду сборная Канады Меган Дюамель пары Политика Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о запрете фигуристкам Дюамель и Виртью въезжать в Россию..

Олимпийские чемпионки Меган Дюамель и Тесса Виртью попали в число граждан Канады, которым запрещен въезд в РФ.

«А они что, собирались прямо приехать к нам в Россию? Я так не думаю. Они хоть раз здесь были? Нет.

Сомневаюсь, что они будут страдать из-за того, что им запретили въезд в Россию. Зачем им сюда? Ничего в этом особенного нет», — сказала Тарасова.

Канадским фигуристкам Меган Дюамель и Тессе Виртью запретили въезд в Россию

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2 комментария

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Juliajulia
Как это не были в России?? Они так то на ОИ в Сочи выступали 😅 Сочи разве не в России?? А ВМ еще в Москву на этап гран-при приезжали в 2012
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Damien King
на фестиваль огурца в Суздале
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