Татьяна Тарасова: «Сомневаюсь, что Виртью и Дюамель будут страдать из-за того, что им запретили въезд в Россию. Зачем им сюда?»

Татьяна Тарасова высказалась о запрете фигуристкам Дюамель и Виртью въезжать в Россию..

Олимпийские чемпионки Меган Дюамель и попали в число граждан Канады, которым запрещен въезд в РФ.

«А они что, собирались прямо приехать к нам в Россию? Я так не думаю. Они хоть раз здесь были? Нет.

Сомневаюсь, что они будут страдать из-за того, что им запретили въезд в Россию. Зачем им сюда? Ничего в этом особенного нет», — сказала Тарасова.

Канадским фигуристкам Меган Дюамель и Тессе Виртью запретили въезд в Россию