Жулин о запрете Виртью и Дюамель въезжать в РФ: «Не думаю, что они сильно стремились. Запретили и запретили»

Теги Тесса Виртью сборная России танцы на льду Александр Жулин Меган Дюамель пары Политика Матч ТВ Фигурное катание

Александр Жулин высказался о запрете фигуристкам Дюамель и Виртью въезжать в Россию .

Олимпийские чемпионки Меган Дюамель и Тесса Виртью попали в число граждан Канады, которым запрещен въезд в РФ.

«Не думаю, что они сильно стремились въезжать к нам в страну. Запретили и запретили, видимо, посчитали такое решение верным», – сказал Жулин

Канадским фигуристкам Меган Дюамель и Тессе Виртью запретили въезд в Россию

Меган Дюамель не только ворчит на Валиеву с Тутберидзе. Она ценит Туктика, пары Москвиной и продвигает классные реформы

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блОК
Жулину еще хватает времени комментировать новости?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
А у меня сложилось такое мнение, что они жить без России не могут. Постоянно говорят о нас.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
Да тьфу на них не хотят и не надо
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий