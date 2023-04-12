Жулин о запрете Виртью и Дюамель въезжать в РФ: «Не думаю, что они сильно стремились. Запретили и запретили»
Александр Жулин высказался о запрете фигуристкам Дюамель и Виртью въезжать в Россию .
Олимпийские чемпионки Меган Дюамель и Тесса Виртью попали в число граждан Канады, которым запрещен въезд в РФ.
«Не думаю, что они сильно стремились въезжать к нам в страну. Запретили и запретили, видимо, посчитали такое решение верным», – сказал Жулин.
Канадским фигуристкам Меган Дюамель и Тессе Виртью запретили въезд в Россию
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