Жулин о запрете Виртью и Дюамель въезжать в РФ: «Не думаю, что они сильно стремились. Запретили и запретили»

Александр Жулин высказался о запрете фигуристкам Дюамель и Виртью въезжать в Россию .

Олимпийские чемпионки Меган Дюамель и попали в число граждан Канады, которым запрещен въезд в РФ.

«Не думаю, что они сильно стремились въезжать к нам в страну. Запретили и запретили, видимо, посчитали такое решение верным», – сказал .

Канадским фигуристкам Меган Дюамель и Тессе Виртью запретили въезд в Россию

Меган Дюамель не только ворчит на Валиеву с Тутберидзе. Она ценит Туктика, пары Москвиной и продвигает классные реформы