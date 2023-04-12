Светлана Журова: «Дюамель и Виртью неоднократно высказывались в негативном ключе. Для меня странно, они тренировались у нашего тренера»

Светлана Журова высказалась о запрете фигуристкам Дюамель и Виртью въезжать в Россию.

Олимпийские чемпионки Меган Дюамель и попали в число граждан Канады, которым запрещен въезд в РФ.

«Это ответное решение. Мы же не первые начали. Они, к сожалению, неоднократно высказывались в негативном ключе. Для меня странно, они тренировались у нашего тренера, которая работала с ними за рубежом. Необычно, что они против русских на Олимпиаде-2024.

Ряд спортсменов, к сожалению, высказываются в негативном ключе о наших спортсменах. Я считаю, что это не по-спортивному. Они создают меньшую конкуренцию, чтобы другие выигрывали, для меня это так. Спортсмены не должны вмешиваться в политику и делать заявления. Это выглядит так, будто они хотят снизить уровень конкуренции.

Стоит ли продолжать подобную политику и вводить ответные санкции против зарубежных спортсменов? Если в ответ, то да. Когда они делают такие заявления, пора уже. Иначе дальше так и будет, что только они могут добавлять нас в списки», — сказала Журова.

Канадским фигуристкам Меган Дюамель и Тессе Виртью запретили въезд в Россию

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