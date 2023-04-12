Светлана Журова: «Дюамель и Виртью неоднократно высказывались в негативном ключе. Для меня странно, они тренировались у нашего тренера»

Теги Тесса Виртью сборная России Светлана Журова танцы на льду сборная Канады Меган Дюамель пары Политика Спорт-Экспресс Фигурное катание

Светлана Журова высказалась о запрете фигуристкам Дюамель и Виртью въезжать в Россию.

Олимпийские чемпионки Меган Дюамель и Тесса Виртью попали в число граждан Канады, которым запрещен въезд в РФ.

«Это ответное решение. Мы же не первые начали. Они, к сожалению, неоднократно высказывались в негативном ключе. Для меня странно, они тренировались у нашего тренера, которая работала с ними за рубежом. Необычно, что они против русских на Олимпиаде-2024.

Ряд спортсменов, к сожалению, высказываются в негативном ключе о наших спортсменах. Я считаю, что это не по-спортивному. Они создают меньшую конкуренцию, чтобы другие выигрывали, для меня это так. Спортсмены не должны вмешиваться в политику и делать заявления. Это выглядит так, будто они хотят снизить уровень конкуренции.

Стоит ли продолжать подобную политику и вводить ответные санкции против зарубежных спортсменов? Если в ответ, то да. Когда они делают такие заявления, пора уже. Иначе дальше так и будет, что только они могут добавлять нас в списки», — сказала Журова.

Канадским фигуристкам Меган Дюамель и Тессе Виртью запретили въезд в Россию

Меган Дюамель не только ворчит на Валиеву с Тутберидзе. Она ценит Туктика, пары Москвиной и продвигает классные реформы

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
To56
Если она имеет в виду Зуеву, то Зуева — канадский тренер.
Утомили своим крепостным правом. Не ваша она, давно не ваша.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Juliajulia
Смолчи - за умную сойдешь, это точно про Журову 🤣 хоть бы факт-чекинг какой произвела, прежде чем интервью давать)) муж Дюамель, он же ее тренер сейчас очень удивился, узнав, что он русский 😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
"Ряд спортсменов, к сожалению, высказываются в негативном ключе о наших спортсменах." --- Это называется свобода слова, на которую надо отвечать адекватно: словами. А неадекватность приводит к эскалации: запретили вьезд в страну двум - Франция запретит вьезд двадцати двум.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Doctor of Philosophy
Дюамель тренировалась у нашего тренера?! У какого?:)
У Журовой каша в голове. Запомнила, наверное, что кого-то тренировала Зуева.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black&White
А ничего странного. В последнем видео Дэйв Лиз вспоминал золотые дни мужского фигурного катания. Как ни странно, ни одного русского имени не вспомнил. Что-то с памятью наверное. Он и его дружок говорят о том, какой плохой и продажный МОК, если российских спортсменов даже в качестве нейтральных допустят. Какая дружелюбность. Поэтому ответ тут может быть только один.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doctor of Philosophy
Дюамель тренировалась у нашего тренера?! У какого?:)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий