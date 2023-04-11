Косторная и Куница выступят с показательным номером на Всероссийском детском фестивале танцев на льду

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница выступят с показательным номером 22 апреля.

Фигуристы представят показательный номер на малой спортивной арене «Лужники» в рамках 36-го Всероссийского детского фестиваля танцев на льду.

Вход на мероприятие свободный.

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13 комментариев

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Katerina Sunny
Ответ pas33pas
Вход свободный... а я даже про это мероприятие не слышал. 22, суббота. Мне нравятся юниорские танцы, та же Анна Вторая Щербакова. Да и сейчас в томпе наших взрослых танцев вчерашние юниоры (Кагановская-Ангелопол).
Там участвуют коллективы из любителей.
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Anita Levchenko
Ответ pas33pas
Вход свободный... а я даже про это мероприятие не слышал. 22, суббота. Мне нравятся юниорские танцы, та же Анна Вторая Щербакова. Да и сейчас в томпе наших взрослых танцев вчерашние юниоры (Кагановская-Ангелопол).
Это не юниорские танцы, а детские балеты на льду там будут.
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pas33pas
Вход свободный... а я даже про это мероприятие не слышал. 22, суббота. Мне нравятся юниорские танцы, та же Анна Вторая Щербакова. Да и сейчас в томпе наших взрослых танцев вчерашние юниоры (Кагановская-Ангелопол).
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Mira Val
Жду с нетерпением!)
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REA-13
Вот это интересное "проявление", чтобы там про непостоянство Касторной не говорили.
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Додик Аксель
Удачи ребятам ! Похоже они настроены по-взрослому готовиться к новому сезону. Усердно тренируются и скатываются. Молодцы !
+3
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+3
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Zhuuuzhik
Ответ Katerina Sunny
Это тренировки, а я хочу прямо прокат, Алёнка ещё прыжки выложила. Красота должна быть.
Прокат да, очень хочется!
+1
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Olga.t
Очень-очень хочется увидеть прокат КК ( теперь же мы будем знать, кто прячется за этой абревиатурой?)))
Надеюсь, новая пара порадует зрителей!
+7
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+7
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Katerina Sunny
Ответ Zhuuuzhik
Так вроде выкладывали буквально на днях.
Это тренировки, а я хочу прямо прокат, Алёнка ещё прыжки выложила. Красота должна быть.
+5
0
+5
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Zhuuuzhik
Ответ Katerina Sunny
Будет интересно посмотреть хоть кусочек программы с парными элементами.
Так вроде выкладывали буквально на днях.
+2
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Zhuuuzhik
Ответ Ayla
Почему их не зовут в нормальные шоу? вообще никто... эти шоу каждые выходные нон-стопом же...
Потому что у них активный тренировочный процесс и ребята отказываются. И от шоу, и комментировать.

Шоу отнимают очень много времени, а они только начали скатываться.

Осенью и зимой очень даже катались, Алёна и соло выступала, и в паре с Гошей, и в "Бременских музыкантах", и вампиров они катали.
+12
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Ayla
Почему их не зовут в нормальные шоу? вообще никто... эти шоу каждые выходные нон-стопом же...
+1
-2
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Katerina Sunny
Будет интересно посмотреть хоть кусочек программы с парными элементами.
+6
0
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