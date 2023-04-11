Косторная и Куница выступят с показательным номером на Всероссийском детском фестивале танцев на льду
Алена Косторная и Георгий Куница выступят с показательным номером 22 апреля.
Фигуристы представят показательный номер на малой спортивной арене «Лужники» в рамках 36-го Всероссийского детского фестиваля танцев на льду.
Вход на мероприятие свободный.
Надеюсь, новая пара порадует зрителей!
Шоу отнимают очень много времени, а они только начали скатываться.
Осенью и зимой очень даже катались, Алёна и соло выступала, и в паре с Гошей, и в "Бременских музыкантах", и вампиров они катали.