Косторная и Куница выступят с показательным номером на Всероссийском детском фестивале танцев на льду

Алена Косторная и Георгий Куница выступят с показательным номером 22 апреля.

Фигуристы представят показательный номер на малой спортивной арене «Лужники» в рамках 36-го Всероссийского детского фестиваля танцев на льду.

Вход на мероприятие свободный.