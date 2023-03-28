Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию в Токио

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С 13 по 16 апреля в Токио пройдет командный чемпионат мира по фигурному катанию.

На турнире выступят Япония, Южная Корея, США, Канада, Италия и Франция.

Прямые трансляции турнира покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

Токио, Япония

13 апреля

Танцы на льду, ритм-танец

9.50

Женщины, короткая программа

11.15

Мужчины, короткая программа

13.25

14 апреля

Пары, короткая программа

10.00 

Танцы на льду, произвольный танец

11.25

Женщины, произвольная программа

13.00 

15 апреля

Пары, произвольная программа

9.15 

Мужчины, произвольная программа

10.50 

16 апреля

Показательные выступления

8.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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