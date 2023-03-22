Чемпионка мира по танцам Каташинская о номере Мишиной и Галлямова: «Для меня как для профессионала это очень примитивно»

Танцоры Каташинские высказались о номере Мишиной и Галлямова на турнире шоу-программ.

Марина и Артемий Каташинские – трехкратные чемпионы мира по спортивным танцам.

— Номер в комедийном жанре показали и . Как вы оцените их выступление?

Артемий: В данном случае все было слишком понятно. Я футболист, вот мяч, вот футбол, а что еще? А где этот секретик, который должен додумать зритель? Где эта маленькая потайная дверь между фантазиями и додумками при просмотре номера?

Все-таки когда мы говорим про шоу, то говорим про эмоции и про то, какая эмоция сильнее хватанет душу. Может быть, гениальный хореограф и мог сделать футбол таким, что он хватанет душу так, что это не сравнится с лирическим номером. Но, видите, в этот раз не получилось. По эмоциональной шкале эта тема — практически без шансов.

Марина: Для меня это было слишком тривиально. Честно, не воспринимаю такое творчество. Я не умаляю ни в коем случае старания ребят и их спортивные качества, но для меня как для профессионала это очень примитивно.