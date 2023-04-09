Анастасия Мишина: «Самого ценного спортсмена в этом сезоне выделить очень сложно. Если прорыв сезона — это Петя Гуменник»

Анастасия Мишина и Александр Галлямов назвали лучшего фигуриста сезона

Мишина: Самого ценного спортсмена в этом сезоне выделить очень сложно, этот сезон был очень волнообразный, и во всех видах менялись лидеры. Наверное, если прорыв сезона — это Петя Гуменник.

Галлямов: Полностью с Настей соглашусь. После Олимпиады некоторые сдают свои позиции, у кого-то что-то не получается, если даже этот человек старается оставаться в топе после олимпийского сезона, то это тоже очень большая заслуга.

Также молодцы те спортсмены, которые действительно пользуются шансом, чтобы взобраться на вершину. В спорте действительно нужно цепляться за этот шанс, чтобы доказать и показать себя.