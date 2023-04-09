Анастасия Мишина: «Самого ценного спортсмена в этом сезоне выделить очень сложно. Если прорыв сезона — это Петя Гуменник»

Теги сборная России пары мужское катание Петр Гуменник Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Анастасия Мишина и Александр Галлямов назвали лучшего фигуриста сезона

Мишина: Самого ценного спортсмена в этом сезоне выделить очень сложно, этот сезон был очень волнообразный, и во всех видах менялись лидеры. Наверное, если прорыв сезона — это Петя Гуменник.

Галлямов: Полностью с Настей соглашусь. После Олимпиады некоторые сдают свои позиции, у кого-то что-то не получается, если даже этот человек старается оставаться в топе после олимпийского сезона, то это тоже очень большая заслуга.

Также молодцы те спортсмены, которые действительно пользуются шансом, чтобы взобраться на вершину. В спорте действительно нужно цепляться за этот шанс, чтобы доказать и показать себя.

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10 комментариев

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Светлана Романова
Самый ценный спортсмен у нас тот,кто может конкурировать хотя бы с Брауном.Но для этого надо в двух программах прыгнуть не меньше 8 квадов(Коляде можно квадов вообще не прыгать).А так у нас каждый месяц,кто нибудь да прорвется.
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Алеся Ткаченко
Ответ Анна Селькина
Даже если про себя, что здесь такого? Известно, что олимпийский сезон для всех спортсменов очень сложный, а для лидеров сборной и подавно. МГ весь прошлый сезон, как машины прошли, не позволяли себе расслабиться ни на день. И по лидерам в других видах это заметно. Из девчонок только Камила более-менее собралась и то, не до конца ещё форму набрала. Марк с травмами бесконечными, а в танцах вообще... Так что все правильно Саша сказал. Не удивительно, что лидеры в этом сезоне сменились.
Если про себя то ничего.Если про Гуменника то он на ОИ не выступал
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Анна Селькина
Ответ Алеся Ткаченко
Все верно,только при чем тут ОИ?Или Мишки это про себя говорят?
Даже если про себя, что здесь такого? Известно, что олимпийский сезон для всех спортсменов очень сложный, а для лидеров сборной и подавно. МГ весь прошлый сезон, как машины прошли, не позволяли себе расслабиться ни на день. И по лидерам в других видах это заметно. Из девчонок только Камила более-менее собралась и то, не до конца ещё форму набрала. Марк с травмами бесконечными, а в танцах вообще... Так что все правильно Саша сказал. Не удивительно, что лидеры в этом сезоне сменились.
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Додик Аксель
Петя многим импонирует как приятный, воспитанный, образованный молодой человек с высоким интеллектом и заметным успехом и прогрессом в этом сезоне в своём мастерстве.
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Маргарита В Сафронова
И на меня Пётр в этом сезоне произвӗл большое впечатление. Он становится мужественным и ярким.
+2
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Алеся Ткаченко
Все верно,только при чем тут ОИ?Или Мишки это про себя говорят?
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Irina037
Очень приятный во всех отношениях молодой человек с большими способностями,хочется пожелать ему стабильности и успехов ,в том числе на международных стартах
+3
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+3
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Varvarushka
Согласна
+4
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Екатерина Ивановская
Согласна. Когда увидела контент Петра на контрольных прокатах Санкт-Петербурга, первая мысль - как он это выкатает? И потом такое обидное серебро на ЧР (я очень люблю Женечку, но было два победителя), а потом золото ФГП.
+3
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Olga.t
Да, Петруччио открытие сезона.
Техника прыжков, скольжение, выразительное катание - все при нём!
А ещё интеллект, точно "сын маминой подруги" в самом хорошем смысле.
+19
-1
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