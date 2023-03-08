Медведева о шоу «Маска»: «Там все пафосные такие, горностаи, пудели, скорпионы, и я — шаурма. Ждите меня на льду в костюме шаурмы»

рассказала об участии в шоу «Маска» и подготовке к турниру шоу-программ.

«На льду в костюме шаурмы? Да, ждите! Я не певица, я вокалом сверкнуть не смогла бы вообще в принципе. Я там вообще не могла ничем сверкнуть, только юмором. Вроде получилось.

Там все пафосные такие, горностаи, пудели, скорпионы, и я — шаурма. Ждите меня на льду в костюме шаурмы, ха-ха.

Турнир по шоу программам? Я пока что катаюсь, тренируюсь выступаю, и по поводу шоу-турнира распространяться не очень хочу. Но держу себя в форме», — сказала Медведева.