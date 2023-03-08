Медведева о шоу «Маска»: «Там все пафосные такие, горностаи, пудели, скорпионы, и я — шаурма. Ждите меня на льду в костюме шаурмы»

Теги телевидение сборная России женское катание Евгения Медведева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала об участии в шоу «Маска» и подготовке к турниру шоу-программ.

«На льду в костюме шаурмы? Да, ждите! Я не певица, я вокалом сверкнуть не смогла бы вообще в принципе. Я там вообще не могла ничем сверкнуть, только юмором. Вроде получилось.

Там все пафосные такие, горностаи, пудели, скорпионы, и я — шаурма. Ждите меня на льду в костюме шаурмы, ха-ха. 

Турнир по шоу программам? Я пока что катаюсь, тренируюсь выступаю, и по поводу шоу-турнира распространяться не очень хочу. Но держу себя в форме», — сказала Медведева. 

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11 комментариев

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Александр Максаков
прочитал "в костюме шмapы"
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Тайга86
Ответ несахар
хорошо-хорошо, я вас понял, не утруждайте себя объяснениями, мне это неинтересно)
Было бы не интересно, вы бы на всех ветках Медведевой по 100500 раз не отметились с оскорблениями. Казалось бы, у Загитовой весенний фотосет, комментов мало, можно было там всю свою энергию выплеснуть. Но вас тянет и тянет почему-то не туда...Так не удивляйтесь тогда, что рано или поздно начнут отвечать в вашем же стиле.
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несахар
Ответ Тайга86
А по другому и быть не может)
хорошо-хорошо, я вас понял, не утруждайте себя объяснениями, мне это неинтересно)
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Тайга86
Ответ несахар
хорошо, пусть будет по-вашему)
А по другому и быть не может)
+4
-4
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несахар
Ответ Тайга86
.....И Алина Дошираковна.
хорошо, пусть будет по-вашему)
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Тайга86
Ответ несахар
Встречайте! Впервые на сцене! Евгения Шаурмановна!
.....И Алина Дошираковна.
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несахар
Встречайте! Впервые на сцене! Евгения Шаурмановна!
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maximus388
Так или иначе, встречают по одежке, там действительно есть дорогие и стильные наряды, а костюм шаурмы выглядел так, будто его на уроке аппликации дети сделали.
То есть априори в таком обличии было сложно пройти далеко или конкурировать на равных, даже круто исполняя песни или зажигая в разговоре с жюри.
Не зря ее несколько раз номинировали зрители, посему выбор подобной "маски" -- изначально этакая черная метка, не удивительно, что именно не профессиональному артисту она и досталась, который бы скорее всего покинул проект рано.
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Леван Мкртчян
Ответ utsh44psmr
Пафос в шаурме
Пафонсая шаурма -- это шаверма
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utsh44psmr
Пафос в шаурме
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Katerina Sunny
С информацией, которая есть на данный момент, можно и в костюме шаурмы.
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