Хореограф Юрасова о выступлении Мозалева с девушками: «Я не знаю, как можно за красивый номер поставить пять. Какая-то предвзятая штука, мне кажется»

Теги сборная России мужское катание Р-Спорт Андрей Мозалев Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Хореограф Юрасова рассказала о постановке номера для Андрея Мозалева.

Мозалев на турнире шоу-программ выступал с девушками, которые на льду были в туфлях для стрип-пластики. 

— С какими-то проблемами сталкивались? Лежащие на льду девушки в тонких, невесомых комбинезонах выглядели довольно экзотично.
 
— Это не было суперопасно. Многие говорили: как вы будете «голые» на льду? Это как на холодной лавке. Они же не сидят на одном месте, а постоянно двигаются. Я и сама попробовала. В плане комфорта было холодно только тогда, когда мы «разводились», пробовали. Но в моменте выступления ты этого дискомфорта не чувствуешь.

— А вопрос скользкости как решали?

— У нас всегда идет опора либо на руки, либо на нашу платформу, туфли. Здесь же опоры не было — толкаешься рукой, а она скользит. Толкаешься ногой — она скользит. Делать статичные элементы, например, на коленях — нормально. Но когда нужно покатиться в позу, переместиться в рисунок – это оказалось самым сложным. В начале не могли ничего сделать – просто падали.

— Вы сами всем довольны в постановке номера?

— В моем идеальном мире каждая секунда хореографии Андрея должна была быть связана с нашей. Но времени на это просто не было. У него уже была хореография, у нас была хореография, и когда мы встретились, надо было это объединить. Поэтому на арене еще не так заметно, а по камерам довольно сильное ощущение, что Андрей там, а мы здесь. Как бы отдельно друг от друга.
 
— От судей обратную связь получили?

— Мы в жизни не общаемся ни с кем из членов жюри. Слышала, что продюсерам номер очень понравился. По поводу судей знаю только, что по баллам был большой разброс. Большинство поставили восемь-девять, а кто-то один (Борис Эйфман) — пять баллов. Разница почти в полтора раза. В танцевальных конкурсах такого разброса в оценках не бывает.

— Как думаете, почему такой разброс?

— Выглядело так, как будто кому-то зашло, а кто-то сказал: «Что за разврат на льду?» По моим ощущениям это было так. Я не знаю, как можно за красивый номер поставить пять. Какая-то предвзятая штука, мне кажется, – рассказала Юрасова. 

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16 комментариев

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Владимир Ботев
Забавно, Патрика Зюскинда - "Парфюмер. История одного убийцы" - Он родился в парижской клоаке, под прилавком рыбного рынка. Сброшенный в кучу рыбьей требухи, младенец испытал первый в своей жизни, ни с чем ещё не сравнимый шок. Благодаря невообразимому нервному потрясению, он попытался отторгнуть все внешние запахи». Отверженный обществом, через много лет он решает осуществить свои грандиозные помыслы.

Зюскинд — потомственный аристократ. В его роду есть теолог Иоганн Альбрехт Бенгель и композитор, пианист Иоганн Бренц.

Что вам ещё всем надо, перед чем вы пытаетесь преклонить колени, перед Зюскиндом, Западом, ужасом, второй мировой, для России - Отечественной?

Событиями происходящими сейчас?
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Morveena Bum
это был не красивый номер, это был смешной номер. небольшая подмена понятий :)
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Эдель
взять мозалева с таким же извращенцем Ветлугиным и пусть ставят что хотят, только на публику свои проблемы не надо вываливать.
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pas33pas
Это как раз очень хорошо, что кто-то ставит 10, а кто-то 5. Если всюду всё единогласно, то возникает сомнение что не были ли оценки проставлены до шоу вообще. Номер конечно спорный и Луны Хендрикс на подтанцовке конечно не хватало.
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Свет19
Задумка красивая, реализация увы подкачала. Хотя мужчинам в зале, наверное, всё понравилось :) Надо видимо больше спортсменам давать времени на подготовку. А то тем, кто решил креативить, явно времени не хватило доделать.
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Алё? Алёна
Мне тоже не зашло. Совсем!
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EmperorNazer
Красота в глазах смотрящего. Я ничего красивого с точки зрения ФК в этом номере не увидел. Учитывая, как Андрей умеет кататься и передавать образ, поставить ему на турнир вот это нечто было крайне неудачным решением.
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Ирина Иванова
Может Юрасовой для начала отправиться на мастер-класс к Эйфману? А потом продолжить дискуссию об искусстве, хореографии, красоте и предвзятости.
+8
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REA-13
Ответ REA-13
Интересно, она хоть знает кто такой Борис Эйфман и чем он занимается?)) Такое впечатление, что нет.
Для удивительной дамы Irina Kistler, которая сначала ограничивает возможность ответов на свои комментарии, а потом комментирует чужие высказывания.))
Вы думаете Юрасова биографию жюри изучала? Если бы это было так, то фраза о "предвзятой шутке" вряд ли бы появилась.
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Irina Kistler
Ответ REA-13
Интересно, она хоть знает кто такой Борис Эйфман и чем он занимается?)) Такое впечатление, что нет.
постановщики номеров знали за месяц кто будет в жюри
https://youtu.be/AokmbzGAWb4
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Irina037
Реквизит перепутала с подтанцовкой
+7
-1
+6
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REA-13
Интересно, она хоть знает кто такой Борис Эйфман и чем он занимается?))
Такое впечатление, что нет.
+12
-3
+9
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Александр Шульгин
Она хореограф, это что теперь стало хореографией
+7
-2
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REA-13
"— Выглядело так, как будто кому-то зашло, а кто-то сказал: «Что за разврат на льду?»"
На вору шапка горит? А вариант, что Эйфману просто "не зашло" не рассматривался?
+15
-3
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REA-13
Новый звездный эксперт от ФК родился - сриптизерша Юрасова. О спортс...
+30
-1
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Allbee
Номер ужасный, странно, что постановщик не поняла в чем именно он провалился. Во всём! Если "искусство" нужно объяснять, то это не искусство, а халтура с претензией на нишевость.
+25
-3
+22
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