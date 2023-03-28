Кондратюк о турнире шоу-программ: «Было бы прикольно, если бы можно было меняться партнерами в парном катании или в одиночном встать в пару»

Фигурист Марк Кондратюк рассказал, что изменил бы в регламенте турнира шоу-программ.

Кондратюк выступал в образе Маленького принца.

– Такие вопросы нужно задавать . Потому что по большей части это все-таки его задумка, его идея, которую мы создавали совместными усилиями, помимо него, со Светланой Владимировной [ ], Анной Валерьевной Билибиной.

– Почему Роза не Саша ( )?

– Роза олицетворяет Сашу.

– Или Саша олицетворяет Розу?

– Тут, конечно, надо подумать, ха-ха.

– Ты бы хотел попробовать выступить с кем-то в дуэте?

– Вообще, было бы прикольно, если бы можно было спортсменам, условно, меняться партнерами в парном катании, в одиночном встать в пару или, наоборот, разделять. Но опять же, повторюсь, был регламент, и все участники следовали этому регламенту.

– Кого бы ты выбрал партнершей?

– У меня есть. Только один вариант! – сказал Кондратюк.

Марк Кондратюк выступил в образе Маленького принца на турнире шоу-программ