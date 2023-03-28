Кондратюк о турнире шоу-программ: «Было бы прикольно, если бы можно было меняться партнерами в парном катании или в одиночном встать в пару»

Теги сборная России мужское катание Никита Михайлов Светлана Соколовская Александра Трусова Марк Кондратюк Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Фигурист Марк Кондратюк рассказал, что изменил бы в регламенте турнира шоу-программ.

Кондратюк выступал в образе Маленького принца.

– Такие вопросы нужно задавать Никите Михайлову. Потому что по большей части это все-таки его задумка, его идея, которую мы создавали совместными усилиями, помимо него, со Светланой Владимировной [Соколовской], Анной Валерьевной Билибиной.

– Почему Роза не Саша (Трусова)?

– Роза олицетворяет Сашу.

– Или Саша олицетворяет Розу?

– Тут, конечно, надо подумать, ха-ха.

– Ты бы хотел попробовать выступить с кем-то в дуэте?

– Вообще, было бы прикольно, если бы можно было спортсменам, условно, меняться партнерами в парном катании, в одиночном встать в пару или, наоборот, разделять. Но опять же, повторюсь, был регламент, и все участники следовали этому регламенту.

– Кого бы ты выбрал партнершей?

– У меня есть. Только один вариант! – сказал Кондратюк.

Марк Кондратюк выступил в образе Маленького принца на турнире шоу-программ

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9 комментариев

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nina1212
– Кого бы ты выбрал партнершей?
– У меня есть только один вариант – сказал Марк и заплакал
Мне его жаль в этой всей истории, он там как заложник.
О чем они вообще могут разговаривать с Трусовой? Это же разные уровни мышления, отношения к жизни
Такое впечатление, что просто нечаянно попал, а теперь выбраться не может, руки ноги связаны уже
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Oleandra
Так на шоу Рудковских вставай в пары с кем хочешь.. хоть с Трусовой, хоть с Муравьёвой.. хоть с САМОЙ..
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Agura
Фигурное катание - весьма травматичный вид спорта.
Выступления нескатанных пар со сложными элементами - это неоправданный риск, а дилетантский прокат автоматически превратит шоу в Ледниковый период.
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Маргарита В Сафронова
Марк, тогда тебе в ЛП. А парного катания с Сашей тебе и в других шоу хватает. В турнире этого не должно быть.
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Самая цитируемая и вообще недура
Маркуша окончательно решил присесть на фандом Трусовой , свой-то копеечный. На подобных шоу ему теперь можно вообще не париться-вышел, помахал бумажным цветочком, Трусова дала отмашку своим фанатикам-и Марик в дамках.
Смотрим продолжение спектакля студии янаинкорпорэйшн, чем удивит 2я часть, межсезонная-расставанием и бурным примирением к открытым прокатам?
+10
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+7
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garovatat
Эксплуатируют наши волюбленные свою няшную повестку по полной)) все напоказ. Под чутким януськиный руководством разыгрывается кейс "ромео+джульетта")) Ничего не имею против, эта максимальная публичность в маркетинговых целях есть их осознанный выбор. Просто не надо заблуждаться в уверенности что этот рекламный рояль в кустах никто не приметит))) PR-уши бабаяна отчетливо видны даже с околоземной орбиты))
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Lizbet
Ах, юность....
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rtun
Актуальненько)))) а если честно, то этот распил госденег надо завернуть.
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Katerina Sunny
Вот в различных сочетаниях в таком шоу фигуристов и хотелось бы увидеть. Для привычных есть другие шоу. И критерии оценивания как- то прописать.
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