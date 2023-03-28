Кондратюк о турнире шоу-программ: «Было бы прикольно, если бы можно было меняться партнерами в парном катании или в одиночном встать в пару»
Фигурист Марк Кондратюк рассказал, что изменил бы в регламенте турнира шоу-программ.
Кондратюк выступал в образе Маленького принца.
– Такие вопросы нужно задавать Никите Михайлову. Потому что по большей части это все-таки его задумка, его идея, которую мы создавали совместными усилиями, помимо него, со Светланой Владимировной [Соколовской], Анной Валерьевной Билибиной.
– Почему Роза не Саша (Трусова)?
– Роза олицетворяет Сашу.
– Или Саша олицетворяет Розу?
– Тут, конечно, надо подумать, ха-ха.
– Ты бы хотел попробовать выступить с кем-то в дуэте?
– Вообще, было бы прикольно, если бы можно было спортсменам, условно, меняться партнерами в парном катании, в одиночном встать в пару или, наоборот, разделять. Но опять же, повторюсь, был регламент, и все участники следовали этому регламенту.
– Кого бы ты выбрал партнершей?
– У меня есть. Только один вариант! – сказал Кондратюк.
Марк Кондратюк выступил в образе Маленького принца на турнире шоу-программ
– У меня есть только один вариант – сказал Марк и заплакал
Мне его жаль в этой всей истории, он там как заложник.
О чем они вообще могут разговаривать с Трусовой? Это же разные уровни мышления, отношения к жизни
Такое впечатление, что просто нечаянно попал, а теперь выбраться не может, руки ноги связаны уже
Выступления нескатанных пар со сложными элементами - это неоправданный риск, а дилетантский прокат автоматически превратит шоу в Ледниковый период.
Смотрим продолжение спектакля студии янаинкорпорэйшн, чем удивит 2я часть, межсезонная-расставанием и бурным примирением к открытым прокатам?