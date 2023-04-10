Худайбердиева об уходе от тренера Самохина: «Это решение я могу назвать одним из самых тяжелых, серьезных и болезненных в моей жизни»
Худайбердиева назвала уход от тренера Самохина одним из самых болезненных в решений в жизни.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин ранее покинули группу Дениса Самохина и перешли к Александру Жулину.
«Без малого семь лет я проработала в команде Дениса Самохина. Как вы могли узнать из социальных сетей, наше сотрудничество завершилось.
Мои первые шаги в танцах на льду, победы на юниорских соревнованиях, серебро юниорского чемпионата мира (на третий сезон во всей карьере, между прочим!), бронза предолимпийского чемпионата страны и совсем недавняя победа на чемпионате России — все это случилось благодаря работе и усилиям тренерского штаба.
Это решение я могу назвать одним из самых тяжелых, серьезных и болезненных в моей жизни. Каждодневные тренировки, сборы, соревнования, победы, поражения, в какой-то период жизни Денис Эдуардович, Мария Валерьевна и Николай Никонов стали моими самыми близкими людьми.
Мы хотим двигаться дальше, совершенствоваться, и, обсудив все с Егором, пришли к общему мнению, что нам нужно пойти на этот сложный шаг. Я хочу сказать огромное спасибо вам за все.
Мы безумно благодарны», – написала Худайбердиева в телеграм-канале.
По версии Х.- "обсудив все с Егором, пришли к общему мнению", по версии Егора, насколько я помню- "решение приняла Лиза".
Ну и тренер, которому так признательны и благодарны- узнал о принятом Лизой решении из СМСки от Егора.
точно, без ума дева