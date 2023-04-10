Худайбердиева об уходе от тренера Самохина: «Это решение я могу назвать одним из самых тяжелых, серьезных и болезненных в моей жизни»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Егор Базин Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Фигурное катание

Худайбердиева назвала уход от тренера Самохина одним из самых болезненных в решений в жизни.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин ранее покинули группу Дениса Самохина и перешли к Александру Жулину

«Без малого семь лет я проработала в команде Дениса Самохина. Как вы могли узнать из социальных сетей, наше сотрудничество завершилось.

Мои первые шаги в танцах на льду, победы на юниорских соревнованиях, серебро юниорского чемпионата мира (на третий сезон во всей карьере, между прочим!), бронза предолимпийского чемпионата страны и совсем недавняя победа на чемпионате России — все это случилось благодаря работе и усилиям тренерского штаба.

Это решение я могу назвать одним из самых тяжелых, серьезных и болезненных в моей жизни. Каждодневные тренировки, сборы, соревнования, победы, поражения, в какой-то период жизни Денис Эдуардович, Мария Валерьевна и Николай Никонов стали моими самыми близкими людьми.

Мы хотим двигаться дальше, совершенствоваться, и, обсудив все с Егором, пришли к общему мнению, что нам нужно пойти на этот сложный шаг. Я хочу сказать огромное спасибо вам за все.

Мы безумно благодарны», – написала Худайбердиева в телеграм-канале. 

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11 комментариев

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sabina_katarina
Вот-вот, вспоминай своё серебро юниорское, больше мировых медалей тебе не видать. Это ж надо быть такой неумной, чтобы сначала бросить Назарова, с которым до этой медали доехала, а потом Филатова, с которым очень гармонично смотрелась. И ради чего? Ради престарелого Базина, весьма среднего танцора? А теперь решила, что Жулин мгновенно поднимет их на какой-то невиданный уровень. Наивная.
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Ir_rish
Ответ Sonyas
Правильное решение с точки зрения дальнейшей карьеры. И правильные слова благодарности и признательности предыдущему штабу.
Вопрос в том, насколько эти слова искренни и правдивы (и это не одно и то же).
По версии Х.- "обсудив все с Егором, пришли к общему мнению", по версии Егора, насколько я помню- "решение приняла Лиза".
Ну и тренер, которому так признательны и благодарны- узнал о принятом Лизой решении из СМСки от Егора.
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Светлана Менова
Худа пойдёт по головам, чтобы получить своё.
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Anneta28
Ответ a71
Бог троицу любит:: Худайбердиева кинула Назарова, кинула Филатова, кинула Самохина. Жулин - последний причал?
Погодите, еще не вечер, она и Базина кинет.
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Delirium
Ответ a71
Бог троицу любит:: Худайбердиева кинула Назарова, кинула Филатова, кинула Самохина. Жулин - последний причал?
Если с Жулиным не взлетит, то либо менять партнера, либо уходить из спорта.
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olvl
Ответ Sonyas
Правильное решение с точки зрения дальнейшей карьеры. И правильные слова благодарности и признательности предыдущему штабу.
Если всё зашло в тупик, то необходимо искать выход, что они и сделали. Поможет или нет, увидим.
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Девушка Безимени
безумно благодарны..
точно, без ума дева
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Девушка Безимени
какая же она... покемон
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Е...С
A Егор написал тренеру, что он тут ни при чем.
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a71
Бог троицу любит:: Худайбердиева кинула Назарова, кинула Филатова, кинула Самохина. Жулин - последний причал?
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Sonyas
Правильное решение с точки зрения дальнейшей карьеры. И правильные слова благодарности и признательности предыдущему штабу.
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