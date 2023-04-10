Татьяна Тарасова: «У Жулина работает несколько танцевальных пар, спортивная конкуренция должна подстегнуть Худайбердиеву и Базина»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Егор Базин Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о переходе Худайбердиевой и Базина к Александру Жулину.

«Смена тренера – их личное решение, они сами этого захотели. Думаю, Елизавета и Егор связывают это со своим дальнейшим профессиональным ростом.

Денис Самохин очень хорошо работал с ними. Надо понимать, что смена тренера – очень тяжелый момент для наставника, фигуристы связывают это со своими надеждами и перспективами, а тренер остается ни с чем.

У Жулина работает несколько танцевальных пар, спортивная конкуренция должна подстегнуть Елизавету и Егора.

Также хочется посмотреть на дуэт Степановой и Букина, они являются нашей надеждой на призовые места на чемпионат Европы и чемпионате мира. Все‑таки Хуйдайбердиева и Базин – пока молодые и не имели опыта выступления на таких турнирах.

В следующем сезоне посмотрим на их успехи и новшества, которые появятся в их программах. Жулину желаю успехов!» – сказала Тарасова

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15 комментариев

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Mion
Ответ Katerina Sunny
Так было и с парами Монько-Халявин и Боброва-Соловьев, которые перешли к Жулину друг за другом вообще из одной группы Кустаровой/Алексеевой.
Если за образец работы Жулина брать МХ и БС, то Лизе с Егором точно не надо переходить 😅😅😅 поэтому мне кажется, что там какие-то другие многоходовочки в широких Жулинских штанах
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ДЮКали
Жулину слава группы Лозонов никак покоя не дает). И Рахманинов будет в ПП и фирменные беговые! От всей души пожелаю в следующем сезоне удачи паре Пасечник Некрасов и КА, их тренерам Горшкову и Крыловой, несмотря ни на что!
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Katerina Sunny
Ответ Mion
Сейчас точно нельзя сделать. Но если они будут кататься у одного тренера, плюс-минус одну технику им поставят, один подход. Следующий год все равно почти ни на что не влияет, можно экспериментировать и смотреть. А вот дальше будет видно. Просто искренне не вижу другой причины такого столпотворения у Жулина. Но кто знает, конечно…
Так было и с парами Монько-Халявин и Боброва-Соловьев, которые перешли к Жулину друг за другом вообще из одной группы Кустаровой/Алексеевой.
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Lennuci
Или снести Худе башню окончательно. А Базин и так ей в рот смотрит, с него спросУ мало.
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Mion
Ответ Katerina Sunny
Если будет допуск к ГС, то по одной квоте. Но в танцах обычно очередь, и вряд ли из имеющихся пар можно сделать что-то похожее на Ильиных-Жиганшин и Синицина-Кацалапов. Тем более у тех был стимул скатываться: этапы ГП.
Сейчас точно нельзя сделать. Но если они будут кататься у одного тренера, плюс-минус одну технику им поставят, один подход. Следующий год все равно почти ни на что не влияет, можно экспериментировать и смотреть. А вот дальше будет видно.
Просто искренне не вижу другой причины такого столпотворения у Жулина. Но кто знает, конечно…
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Kareglazaya
Конкуренция может как подстегнуть, так и добить. Лиза в прошлом сезоне показала себя не самой сильной спортсменкой в психологическом плане, а значит, ей придется нелегко.
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Katerina Sunny
Ответ Mion
А мне кажется, что всех собирают у Жулина, чтобы в случае ЧП можно было всех перемешать и сделать одну нормальную пару, которая хотя бы в десятку мира сможет заехать с первого раза. Но в идеальном сценарии, конечно, удачи Ване и Саше. Очень за них болею. Вангую, что ДС вернутся в сборную в след сезоне и будут #2, Кагановские будут третьими.
Если будет допуск к ГС, то по одной квоте. Но в танцах обычно очередь, и вряд ли из имеющихся пар можно сделать что-то похожее на Ильиных-Жиганшин и Синицина-Кацалапов. Тем более у тех был стимул скатываться: этапы ГП.
+2
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Mion
А мне кажется, что всех собирают у Жулина, чтобы в случае ЧП можно было всех перемешать и сделать одну нормальную пару, которая хотя бы в десятку мира сможет заехать с первого раза.

Но в идеальном сценарии, конечно, удачи Ване и Саше. Очень за них болею. Вангую, что ДС вернутся в сборную в след сезоне и будут #2, Кагановские будут третьими.
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Маргарита Романовская
Ответ gift...!
Если бабушка Таня СБ назначила первой парой, то никто не думает менять партнеров и городить оглобли в самолет. ДС не могут выступвть пока ни за кого. Срочно наша федра стала готовить 3 пары. Причем все пары у Жулина.
Федра прекрасно знает, что Жулин не вывозит готовить больше одной пары лидера) И никто ему 3 места на ЧР не отдаст
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Додик Аксель
Кого-то спортивная конкуренция в группе подстёгивает и мотивирует, а кто-то её не выдерживает и регрессирует. Посмотрим как будет в данном случае.
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pion
Спортс, посмотрите как у вас фамилия Худайбердиевой написана, вы скопировали с матча - матч уже поправил.
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22somebody22
Ответ gift...!
Если бабушка Таня СБ назначила первой парой, то никто не думает менять партнеров и городить оглобли в самолет. ДС не могут выступвть пока ни за кого. Срочно наша федра стала готовить 3 пары. Причем все пары у Жулина.
Бабушка Таня уже как лет 10 назначает СБ 1-й парой,но первее они от этого не становятся.
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22somebody22
Ответ Katerina Sunny
Молодой Базин на пару лет младше Букина. Был только на ЮЧМ и ЧЕ с Евдокимовой.
При чем здесь Евдокимова?Он несколько сезонов уже с Лизой.И с Лизой у него всё с нуля.Они что сразу ОЧ должны были стать что-ли?А Букин и за много лет со Степановой ни чемпионом Европы не стал ни одного раза,ни медаль ЧМ не взял.
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gift...!
Если бабушка Таня СБ назначила первой парой, то никто не думает менять партнеров и городить оглобли в самолет.
ДС не могут выступвть пока ни за кого.
Срочно наша федра стала готовить 3 пары. Причем все пары у Жулина.
+5
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Katerina Sunny
Молодой Базин на пару лет младше Букина. Был только на ЮЧМ и ЧЕ с Евдокимовой.
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