Татьяна Тарасова: «У Жулина работает несколько танцевальных пар, спортивная конкуренция должна подстегнуть Худайбердиеву и Базина»
Татьяна Тарасова высказалась о переходе Худайбердиевой и Базина к Александру Жулину.
«Смена тренера – их личное решение, они сами этого захотели. Думаю, Елизавета и Егор связывают это со своим дальнейшим профессиональным ростом.
Денис Самохин очень хорошо работал с ними. Надо понимать, что смена тренера – очень тяжелый момент для наставника, фигуристы связывают это со своими надеждами и перспективами, а тренер остается ни с чем.
У Жулина работает несколько танцевальных пар, спортивная конкуренция должна подстегнуть Елизавету и Егора.
Также хочется посмотреть на дуэт Степановой и Букина, они являются нашей надеждой на призовые места на чемпионат Европы и чемпионате мира. Все‑таки Хуйдайбердиева и Базин – пока молодые и не имели опыта выступления на таких турнирах.
В следующем сезоне посмотрим на их успехи и новшества, которые появятся в их программах. Жулину желаю успехов!» – сказала Тарасова.
Просто искренне не вижу другой причины такого столпотворения у Жулина. Но кто знает, конечно…
Но в идеальном сценарии, конечно, удачи Ване и Саше. Очень за них болею. Вангую, что ДС вернутся в сборную в след сезоне и будут #2, Кагановские будут третьими.
ДС не могут выступвть пока ни за кого.
Срочно наша федра стала готовить 3 пары. Причем все пары у Жулина.