Татьяна Тарасова: «У Жулина работает несколько танцевальных пар, спортивная конкуренция должна подстегнуть Худайбердиеву и Базина»

Татьяна Тарасова высказалась о переходе Худайбердиевой и Базина к Александру Жулину.

«Смена тренера – их личное решение, они сами этого захотели. Думаю, и связывают это со своим дальнейшим профессиональным ростом.

Денис Самохин очень хорошо работал с ними. Надо понимать, что смена тренера – очень тяжелый момент для наставника, фигуристы связывают это со своими надеждами и перспективами, а тренер остается ни с чем.

У Жулина работает несколько танцевальных пар, спортивная конкуренция должна подстегнуть Елизавету и Егора.

Также хочется посмотреть на дуэт Степановой и Букина, они являются нашей надеждой на призовые места на чемпионат Европы и чемпионате мира. Все‑таки Хуйдайбердиева и Базин – пока молодые и не имели опыта выступления на таких турнирах.

В следующем сезоне посмотрим на их успехи и новшества, которые появятся в их программах. Жулину желаю успехов!» – сказала .