Илья Авербух: «Могу пожелать Худайбердиевой и Базину только удачи в следующем сезоне»

Илья Авербух пожелал удачи Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину в будущем сезоне.

Сегодня стало известно, что чемпионы России 2023 года перешли в группу . Ранее дуэт тренировался у Дениса Самохина.

«Было много разговоров о переходе дуэта Худайбердиева – Базин в группу Жулина, сегодня об этом было объявлено официально.

Могу пожелать и Егору только удачи в следующем сезоне», – сказал Авербух.

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