Илья Авербух: «Могу пожелать Худайбердиевой и Базину только удачи в следующем сезоне»

Теги танцы на льду Александр Жулин Егор Базин Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Фигурное катание

Илья Авербух пожелал удачи Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину в будущем сезоне.

Сегодня стало известно, что чемпионы России 2023 года перешли в группу Александра Жулина. Ранее дуэт тренировался у Дениса Самохина.

«Было много разговоров о переходе дуэта Худайбердиева – Базин в группу Жулина, сегодня об этом было объявлено официально.

Могу пожелать Елизавете и Егору только удачи в следующем сезоне», – сказал Авербух. 

Почему Худайбердиева с Базиным падают, но выигрывают? Есть только два объяснения – и оба печальные

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
22somebody22
Далеко не факт,что Жулин будет ставить им "ванильные сопли",в стиле СК или классические драмы в стиле БС.ЗГ со специфическим западным стилем он не стремился никакую русскую лирику ставить.Тоже самое можно сказать и про УХ.
Единственное,что оба дуэта в разное время были 2-ми номерами в его группе,и работал он с ними,соответственно,в пол ноги,несмотря на то,что УХ,вообще,другую страну представляли,но в олимпийский сезон они у него на Олимпиаду даже не отобрались...А тут и ветераны СБ к нему пожаловали и действующие чемпионы страны ХБ.Конечно,с учётом того,что у Жулина 2 пары на пенсию ушли,после Игр,и в наших танцах нет чёткого лидера и,вообще,какая-то неразбериха,возможно,он на серьёзном уровне решил готовить сразу 3 дуэта?Но мне как-то с трудом верится,что Степанова вернётся из декрета.Даже при таком слабом уровне наших танцев,чтобы конкурировать с молодыми,нужно пахать без отрыва от процесса.Они уже потеряли лидерство этого сезона,которое автоматом могли получить из рук СК.Я больше поверю в возвращение СК,если они захотят,чем СБ.У СБ уровень не тот,чтобы перерывы брать и возвращаться лидерами сборной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий