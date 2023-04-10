Илья Авербух: «Могу пожелать Худайбердиевой и Базину только удачи в следующем сезоне»
Илья Авербух пожелал удачи Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину в будущем сезоне.
Сегодня стало известно, что чемпионы России 2023 года перешли в группу Александра Жулина. Ранее дуэт тренировался у Дениса Самохина.
«Было много разговоров о переходе дуэта Худайбердиева – Базин в группу Жулина, сегодня об этом было объявлено официально.
Могу пожелать Елизавете и Егору только удачи в следующем сезоне», – сказал Авербух.
Почему Худайбердиева с Базиным падают, но выигрывают? Есть только два объяснения – и оба печальные
Единственное,что оба дуэта в разное время были 2-ми номерами в его группе,и работал он с ними,соответственно,в пол ноги,несмотря на то,что УХ,вообще,другую страну представляли,но в олимпийский сезон они у него на Олимпиаду даже не отобрались...А тут и ветераны СБ к нему пожаловали и действующие чемпионы страны ХБ.Конечно,с учётом того,что у Жулина 2 пары на пенсию ушли,после Игр,и в наших танцах нет чёткого лидера и,вообще,какая-то неразбериха,возможно,он на серьёзном уровне решил готовить сразу 3 дуэта?Но мне как-то с трудом верится,что Степанова вернётся из декрета.Даже при таком слабом уровне наших танцев,чтобы конкурировать с молодыми,нужно пахать без отрыва от процесса.Они уже потеряли лидерство этого сезона,которое автоматом могли получить из рук СК.Я больше поверю в возвращение СК,если они захотят,чем СБ.У СБ уровень не тот,чтобы перерывы брать и возвращаться лидерами сборной.