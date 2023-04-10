Жулин о переходе Худайбердиевой и Базина: «В телеграм-каналах в комментариях пишут «Жулин собрал всех покемонов»
Александр Жулин высказался о переходе в его группу Худайбердиевой и Базина.
Ранее фигуристы тренировались у Дениса Самохина.
«В телеграм-каналах в комментариях пишут «Жулин собрал всех покемонов»🤣
На счет покемонов ничего сказать не могу, но отличных спортсменов действительно стало еще больше!
Работаем дальше💪🏽⛸️», – написал Жулин.
отделить бездарей от мастеров. пора выкинуть степанову с парохода современности. и наградить ванечку букина достойной партнёршей, красавицей елизаветой. кроме демонстрации голого зада, степанова ни на что не способна, кататься так и не научили, а худа с ваней зажгут в российских танцах огонь.
степанову с базиным предлагаем объединить.