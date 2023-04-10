Александр Жулин высказался о переходе в его группу Худайбердиевой и Базина.

Ранее фигуристы тренировались у Дениса Самохина.

«В телеграм-каналах в комментариях пишут «Жулин собрал всех покемонов»🤣

На счет покемонов ничего сказать не могу, но отличных спортсменов действительно стало еще больше!

Работаем дальше💪🏽⛸️», – написал .