Жулин о переходе Худайбердиевой и Базина: «В телеграм-каналах в комментариях пишут «Жулин собрал всех покемонов»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Александр Жулин высказался о переходе в его группу Худайбердиевой и Базина.

Ранее фигуристы тренировались у Дениса Самохина. 

«В телеграм-каналах в комментариях пишут «Жулин собрал всех покемонов»🤣

На счет покемонов ничего сказать не могу, но отличных спортсменов действительно стало еще больше!

Работаем дальше💪🏽⛸️», – написал Жулин

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10 комментариев

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Jaline
На Жулине свет клином сходится прям как на Тутберидзе
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просто болельщица
БуБаБа и примкнувший к ним Дрозд. Четверо против кардинала - Жулина.))
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Elenavasilevna
Ответ alexander bakulin
осталось дело за малым. организовать спортсменов в пары, соответственно таланту. отделить бездарей от мастеров. пора выкинуть степанову с парохода современности. и наградить ванечку букина достойной партнёршей, красавицей елизаветой. кроме демонстрации голого зада, степанова ни на что не способна, кататься так и не научили, а худа с ваней зажгут в российских танцах огонь. степанову с базиным предлагаем объединить.
Если Букин красавицу Елизавету будет успевать со льда поднимать, то почему бы и нет? ))
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bona ulo
Не всех. И слава богам.
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a71
Ответ alexander bakulin
осталось дело за малым. организовать спортсменов в пары, соответственно таланту. отделить бездарей от мастеров. пора выкинуть степанову с парохода современности. и наградить ванечку букина достойной партнёршей, красавицей елизаветой. кроме демонстрации голого зада, степанова ни на что не способна, кататься так и не научили, а худа с ваней зажгут в российских танцах огонь. степанову с базиным предлагаем объединить.
Степанова за волосы-то потаскает Худайбердиеву, поучит жизни.
+4
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+2
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Kareglazaya
Ответ Анна Беляева
СанВячеславыч, еще пара американских покемончиков бегает на свободе, без пристального взгляда мэтра ))) так что есть куда "работать дальше"
Будет как Лозон - со всех стран мира танцоров соберёт)
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alexander bakulin
осталось дело за малым. организовать спортсменов в пары, соответственно таланту.
отделить бездарей от мастеров. пора выкинуть степанову с парохода современности. и наградить ванечку букина достойной партнёршей, красавицей елизаветой. кроме демонстрации голого зада, степанова ни на что не способна, кататься так и не научили, а худа с ваней зажгут в российских танцах огонь.
степанову с базиным предлагаем объединить.
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Viks
Смолкина с Дэвис слабО словить?
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Ирина Иванова
Готовится проводить альтернативный ЧМ в отдельно взятом ТШ)
+2
-1
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Анна Беляева
СанВячеславыч, еще пара американских покемончиков бегает на свободе, без пристального взгляда мэтра ))) так что есть куда "работать дальше"
+7
-1
+6
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